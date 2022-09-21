Сборные Франции и Англии должны ответить за провал. Но шансов почти нет

С 21 по 27 сентября будут сыграны последние матчи группового этапа Лиги наций. Финальная стадия турнира пройдёт с 14 по 18 июня 2023 года (два полуфинала, матч за третье место и финал), а стыковые игры в Лигах С и D запланированы на март 2024 года. Эти же даты отведены для стыков отбора Евро-2024. Если хотя бы одна команда-участница встреч Лиги наций будет участником и аналогичных игр отборочного турнира чемпионата Европы, то стыки Лиги наций будут отменены, а команды лиги C сохранят свои места в ней.
Этот турнир интересен и тем, что места в стыках Евро-2024 будут предоставлены двум лучшим командам Лиги наций, которые не получили путёвку напрямую через квалификацию. Разбираемся, какие матчи осталось сыграть, кто может попасть в плей-офф и какие интересные пары нас ждут.
Лига А. Группа 1 – Франция не выйдет из группы?
Похоже, Франция не сыграет в плей-офф турнира. Чтобы туда попасть, ей нужно одержать две победы и надеяться на осечку Хорватии. Дании, чтобы остаться на первом месте, хватит победы над Хорватией или ничьей + победы над Францией, если хорваты обыграют австрийцев. С большой долей вероятности именно Дания выйдет из группы.
Главный претендент на выход в плей-офф Лиги наций: Дания.
Расписание матчей Лиги А. Группа 1
5-й тур, 22 сентября, 21:45, Хорватия – Дания
5-й тур, 22 сентября, 21:45, Франция – Австрия
6-й тур, 25 сентября, 21:45, Австрия – Хорватия
6-й тур, 25 сентября, 21:45, Дания – Франция.
Турнирная таблица: Лига А. Группа 1
Лига А. Группа 2 – чемпион первого розыгрыша против финалиста последнего
В этой группе всё решится 27 сентября. Вряд ли Испания и Португалия потеряют очки со Швейцарией и Чехией соответственно. А значит, в очной игре станет известен участник плей-офф. У обеих сборных есть опыт игры в этом раунде: Португалия выиграла турнир в сезоне-2018/2019, а Испания проиграла в финале Франции в сезоне-2020/2021.
Главный претендент на выход в плей-офф Лиги наций: Испания.
Расписание матчей Лиги А. Группа 2
5-й тур, 24 сентября, 21:45, Испания – Швейцария
5-й тур, 24 сентября, 21:45, Чехия – Португалия
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Швейцария – Чехия
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Португалия – Испания.
Турнирная таблица: Лига А. Группа 2
Лига А. Группа 3 – в плей-офф может оказаться каждый!
В этой группе все команды могут выйти в раунд плей-офф, но больше всего шансов у Германии. Непросто придётся лидеру группы, так как Венгрии сначала предстоит выезд в Лейпциг, а затем — домашняя игра с Италией. Скорее всего, именно немцы пройдут в раунд плей-офф.
Главный претендент на выход в плей-офф Лиги наций: Германия.
Расписание матчей Лиги А. Группа 3
5-й тур, 23 сентября, 21:45, Италия – Англия
5-й тур, 23 сентября, 21:45, Германия – Венгрия
6-й тур, 26 сентября, 21:45, Венгрия – Италия
6-й тур, 26 сентября, 21:45, Англия – Германия.
Турнирная таблица: Лига А. Группа 3
Лига А. Группа 4 – слишком предсказуемый победитель
Нидерланды – самая забивная сборная Лиги А. Скорее всего, именно эта национальная команда с лучшим бомбардиром турнира Мемфисом Депаем (три гола) займёт первое место в группе 4.
Главный претендент на выход в плей-офф Лиги наций: Нидерланды.
Расписание матчей Лиги А. Группа 4
5-й тур, 22 сентября, 21:45, Польша – Нидерланды
5-й тур, 22 сентября, 21:45, Бельгия – Уэльс
6-й тур, 25 сентября, 21:45, Уэльс – Польша
6-й тур, 25 сентября, 21:45, Нидерланды – Бельгия.
Турнирная таблица: Лига А. Группа 4
Лига В. Группа 1 – Украина на повышение, Армения – наоборот
Здесь на повышение претендуют сразу несколько команд. Лидер по очкам – сборная Украины, которая имеет матч в запасе. Труднее всего придётся Армении – у неё больше всего шансов упасть в Лигу С.
Расписание матчей Лиги В. Группа 1
1-й тур, 21 сентября, 21:45, Шотландия – Украина
5-й тур, 24 сентября, 21:45, Шотландия – Ирландия
5-й тур, 24 сентября, 16:00, Армения – Украина
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Украина – Шотландия
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Ирландия – Армения.
Турнирная таблица: Лига В. Группа 1
Лига В. Группа 2 – Россия так ни разу и не сыграла
В этой группе находится сборная России, которая так и не сыграла ни одного матча в Лиге наций после отстранения. Очевидно, что борьба за повышение в классе будет между Израилем и Исландией.
Расписание матчей Лиги В. Группа 2
5-й тур, 24 сентября, 21:45, Израиль – Албания
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Албания – Исландия.
Турнирная таблица: Лига В. Группа 2
Лига В. Группа 3 – балканская заруба за плей-офф
Босния и Герцеговина идёт без поражений и имеет больше всего шансов на повышение. Учитывая, что у команды есть игра в запасе с аутсайдером группы, то Джеко и Пьянич, скорее всего, останутся на первом месте. Черногорию ждут два непростых матча: ни финнов, ни боснийцев она не побеждала.
Расписание матчей Лиги В. Группа 3
5-й тур, 23 сентября, 21:45, Финляндия – Румыния
5-й тур, 23 сентября, 21:45, Босния и Герцеговина – Черногория
6-й тур, 26 сентября, 21:45, Румыния – Босния и Герцеговина
6-й тур, 26 сентября, 21:45, Черногория – Финляндия.
Турнирная таблица: Лига В. Группа 3
Лига B. Группа 4 – Холанд одной ногой в плей-офф
Норвегия проигрывала последний раз в 2021 году. Вероятно, команда Эрлинга Холанда получит повышение в классе.
Расписание матчей Лиги В. Группа 4
5-й тур, 24 сентября, 19:00, Словения – Норвегия
5-й тур, 24 сентября, 21:45, Сербия – Швеция
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Норвегия – Сербия
6-й тур, 27 сентября, 21:45, Швеция – Словения.
Турнирная таблица: Лига В. Группа 4
Ситуация в Лигах C и D – следим за Хвичей и экс-тренером «Анжи»
В низших дивизионах никакой конкуренции почти нет. Повышение в классе в Лиге С, скорее всего, получат Турция, Греция, Казахстан и Грузия. Сборную Казахстана возглавляет российский тренер Магомед Адиев. Его команде, чтобы попасть в дивизион B, хватит двух очков в двух матчах – если Словакия не оступится и одержит две победы.
Турнирная таблица: Лига С. Группа 3
Расписание матчей Лиги Лига С. Группа 3
5-й тур, 22 сентября, 17:00, Казахстан – Беларусь
5-й тур, 22 сентября, 21:45, Словакия – Азербайджан
6-й тур, 25 сентября, 19:00, Азербайджан – Казахстан
6-й тур, 25 сентября, 19:00, Словакия – Беларусь.
Что касается Лиги D, то там, похоже, Латвия и Эстония получат классовый левел-ап.
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