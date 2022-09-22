«Он один из лучших на своей позиции». В РПЛ новая звезда

Николай Калинский – главная звезда «Пари Нижнего Новгорода». Опорный полузащитник, которому сегодня, 22 сентября, исполняется 29 лет, второй год подряд тянет свою команду вперёд. Калинский дебютировал в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2017/2018, но закрепился лишь в прошлом. Рассказываем, как Калинский стал лидером «Пари НН» и с чем связан его прогресс.

Карьера Калинского: от «Локомотива» до «Пари НН»

На протяжении карьеры Калинский никогда не был на ведущих ролях. Воспитанник «Локомотива» не получил шанс дебютировать в большом футболе за железнодорожников и перед сезоном-2013/2014 отправился в «Калугу», где за полтора года сыграл 34 матча и забил девять голов. С января 2015 года по июль 2018-го Калинский выступал за «СКА-Хабаровск», в составе которого дебютировал в ФНЛ и РПЛ. После чего хавбек перешёл в «Томь», где стал бронзовым призёром второго по значимости дивизиона.

У Калинского карьера пошла вверх после того, как он подписал контракт с «Пари НН». В первом сезоне полузащитник сыграл 28 матчей в ФНЛ и отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Но закрепился в старте Николай только во второй части турнира после серии результативных действий. Прошлый год стал для игрока прорывным. Калинский три раза вышел на поле с капитанской повязкой, забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. На его счету победные голы в матчах с «Динамо», «Рубином» (дубль) и «Зенитом».

Николай Калинский Фото: vk.com/fcnn_ru

Почему Калинский так сильно прибавил?

Если сравнивать статистику Калинского последних четырёх сезонов (включая нынешний), то заметен прогресс игрока в атакующих показателях — но не в оборонительных. Николай стал чаще и точнее бить по воротам, но только по сравнению с сезоном-2021/2022.

Николай Калинский сезон-2022/2023 сезон-2021/2022 сезон-2020/2021 сезон-2019/2020 InStat Index 229 226 202 210 В среднем за матч Матчей сыграно 11 30 29 39 Всего Минут на поле 998 2892 2104 3524 Всего Голы 4 8 6 6 Всего Голевые передачи 4 4 2 8 Всего Удары 2,2 1,83 2,1 2 В среднем за матч Точные удары, % 46% 34% 34% 36% В среднем за матч Пенальти 4 5 2 4 Всего Пенальти реализованные 4 4 2 4 Всего

У Калинского в два с лишним раза выросли показатели ключевых передач и навесов, он реже стал вступать в единоборства и выигрывать их (в обороне, в атаке, вверху). Также Николай теперь совершает меньше удачных обводок и перехватов, но у него больше попыток (в том числе успешных) отбора.

Николай Калинский сезон-2022/2023 сезон-2021/2022 сезон-2020/2021 сезон-2019/2020 Ключевые передачи 1,73 0,73 0,76 0,72 В среднем за матч Точные ключевые передачи 1,18 0,3 0,48 0,54 В среднем за матч Навесы 1,73 1,5 1,52 1,62 В среднем за матч Единоборства 8 9 9 10 В среднем за матч Выигранные единоборства, % 41% 47% 46% 43% В среднем за матч Единоборства в обороне 5,1 5,8 4 5,2 В среднем за матч Единоборства в обороне удачные, % 38% 40% 48% 40% В среднем за матч Единоборства в атаке 3,1 3,3 5,4 5 В среднем за матч Единоборства в атаке удачные, % 47% 58% 45% 47% В среднем за матч Единоборства вверху 2,1 2,4 2,8 2,7 В среднем за матч Выигранные единоборства вверху, % 44% 50% 47% 44% В среднем за матч Обводки 0,64 0,9 0,79 1,26 В среднем за матч Обводки удачные, % 42% 74% 61% 55% В среднем за матч Отборы 2,8 2,2 1,55 2,4 В среднем за матч Отборы удачные, % 39% 35% 46% 39% В среднем за матч Перехваты мяча 3,3 7 3,1 3,6 В среднем за матч

Прогресс Калинского не остался незамеченным – к игроку есть интерес со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

Дмитрий Чельцов агент Николая Калинского «Есть ли интерес к Николаю у более статусных клубов? Конечно, есть. Не надо быть мегаэкспертом, чтобы увидеть его прогресс. Он один из лучших полузащитников чемпионата России на своей позиции. Насколько я знаю, конкретных предложений в клуб не поступало. Сегодня он игрок «Пари НН». Калинский и его семья очень любят Нижний Новгород, и это взаимно. Коля долго шёл к РПЛ, сейчас он по-настоящему воплощает свою мечту и безмерно благодарен клубу и руководству за доверие и возможность играть на самом высоком уровне».

Контракт Калинского с «Пари НН» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Возможно, полузащитника захочет урвать кто-то к себе уже этой зимой. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 1,5 млн, и вряд ли потенциальный покупатель будет переплачивать.