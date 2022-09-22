«Он один из лучших на своей позиции». В РПЛ новая звезда

Николай Калинский – главная звезда «Пари Нижнего Новгорода». Опорный полузащитник, которому сегодня, 22 сентября, исполняется 29 лет, второй год подряд тянет свою команду вперёд. Калинский дебютировал в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2017/2018, но закрепился лишь в прошлом. Рассказываем, как Калинский стал лидером «Пари НН» и с чем связан его прогресс.
Карьера Калинского: от «Локомотива» до «Пари НН»
На протяжении карьеры Калинский никогда не был на ведущих ролях. Воспитанник «Локомотива» не получил шанс дебютировать в большом футболе за железнодорожников и перед сезоном-2013/2014 отправился в «Калугу», где за полтора года сыграл 34 матча и забил девять голов. С января 2015 года по июль 2018-го Калинский выступал за «СКА-Хабаровск», в составе которого дебютировал в ФНЛ и РПЛ. После чего хавбек перешёл в «Томь», где стал бронзовым призёром второго по значимости дивизиона.
У Калинского карьера пошла вверх после того, как он подписал контракт с «Пари НН». В первом сезоне полузащитник сыграл 28 матчей в ФНЛ и отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Но закрепился в старте Николай только во второй части турнира после серии результативных действий. Прошлый год стал для игрока прорывным. Калинский три раза вышел на поле с капитанской повязкой, забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. На его счету победные голы в матчах с «Динамо», «Рубином» (дубль) и «Зенитом».
Николай Калинский
Фото: vk.com/fcnn_ru
Почему Калинский так сильно прибавил?
Если сравнивать статистику Калинского последних четырёх сезонов (включая нынешний), то заметен прогресс игрока в атакующих показателях — но не в оборонительных. Николай стал чаще и точнее бить по воротам, но только по сравнению с сезоном-2021/2022.
|Николай Калинский
|сезон-2022/2023
|сезон-2021/2022
|сезон-2020/2021
|сезон-2019/2020
|InStat Index
|229
|226
|202
|210
|В среднем за матч
|Матчей сыграно
|11
|30
|29
|39
|Всего
|Минут на поле
|998
|2892
|2104
|3524
|Всего
|Голы
|4
|8
|6
|6
|Всего
|Голевые передачи
|4
|4
|2
|8
|Всего
|Удары
|2,2
|1,83
|2,1
|2
|В среднем за матч
|Точные удары, %
|46%
|34%
|34%
|36%
|В среднем за матч
|Пенальти
|4
|5
|2
|4
|Всего
|Пенальти реализованные
|4
|4
|2
|4
|Всего
У Калинского в два с лишним раза выросли показатели ключевых передач и навесов, он реже стал вступать в единоборства и выигрывать их (в обороне, в атаке, вверху). Также Николай теперь совершает меньше удачных обводок и перехватов, но у него больше попыток (в том числе успешных) отбора.
|Николай Калинский
|сезон-2022/2023
|сезон-2021/2022
|сезон-2020/2021
|сезон-2019/2020
|Ключевые передачи
|1,73
|0,73
|0,76
|0,72
|В среднем за матч
|Точные ключевые передачи
|1,18
|0,3
|0,48
|0,54
|В среднем за матч
|Навесы
|1,73
|1,5
|1,52
|1,62
|В среднем за матч
|Единоборства
|8
|9
|9
|10
|В среднем за матч
|Выигранные единоборства, %
|41%
|47%
|46%
|43%
|В среднем за матч
|Единоборства в обороне
|5,1
|5,8
|4
|5,2
|В среднем за матч
|Единоборства в обороне удачные, %
|38%
|40%
|48%
|40%
|В среднем за матч
|Единоборства в атаке
|3,1
|3,3
|5,4
|5
|В среднем за матч
|Единоборства в атаке удачные, %
|47%
|58%
|45%
|47%
|В среднем за матч
|Единоборства вверху
|2,1
|2,4
|2,8
|2,7
|В среднем за матч
|Выигранные единоборства вверху, %
|44%
|50%
|47%
|44%
|В среднем за матч
|Обводки
|0,64
|0,9
|0,79
|1,26
|В среднем за матч
|Обводки удачные, %
|42%
|74%
|61%
|55%
|В среднем за матч
|Отборы
|2,8
|2,2
|1,55
|2,4
|В среднем за матч
|Отборы удачные, %
|39%
|35%
|46%
|39%
|В среднем за матч
|Перехваты мяча
|3,3
|7
|3,1
|3,6
|В среднем за матч
Прогресс Калинского не остался незамеченным – к игроку есть интерес со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.
«Есть ли интерес к Николаю у более статусных клубов? Конечно, есть. Не надо быть мегаэкспертом, чтобы увидеть его прогресс. Он один из лучших полузащитников чемпионата России на своей позиции. Насколько я знаю, конкретных предложений в клуб не поступало. Сегодня он игрок «Пари НН». Калинский и его семья очень любят Нижний Новгород, и это взаимно. Коля долго шёл к РПЛ, сейчас он по-настоящему воплощает свою мечту и безмерно благодарен клубу и руководству за доверие и возможность играть на самом высоком уровне».
Контракт Калинского с «Пари НН» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Возможно, полузащитника захочет урвать кто-то к себе уже этой зимой. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 1,5 млн, и вряд ли потенциальный покупатель будет переплачивать.
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