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Николай Калинский – главная звезда «Пари НН», история карьеры, сильные и слабые стороны, почему так прибавил, статистика

«Он один из лучших на своей позиции». В РПЛ новая звезда
Павел Прохоров
Николай Калинский
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К полузащитнику есть интерес со стороны больших клубов РПЛ.

Николай Калинский – главная звезда «Пари Нижнего Новгорода». Опорный полузащитник, которому сегодня, 22 сентября, исполняется 29 лет, второй год подряд тянет свою команду вперёд. Калинский дебютировал в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2017/2018, но закрепился лишь в прошлом. Рассказываем, как Калинский стал лидером «Пари НН» и с чем связан его прогресс.

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Карьера Калинского: от «Локомотива» до «Пари НН»

На протяжении карьеры Калинский никогда не был на ведущих ролях. Воспитанник «Локомотива» не получил шанс дебютировать в большом футболе за железнодорожников и перед сезоном-2013/2014 отправился в «Калугу», где за полтора года сыграл 34 матча и забил девять голов. С января 2015 года по июль 2018-го Калинский выступал за «СКА-Хабаровск», в составе которого дебютировал в ФНЛ и РПЛ. После чего хавбек перешёл в «Томь», где стал бронзовым призёром второго по значимости дивизиона.

У Калинского карьера пошла вверх после того, как он подписал контракт с «Пари НН». В первом сезоне полузащитник сыграл 28 матчей в ФНЛ и отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Но закрепился в старте Николай только во второй части турнира после серии результативных действий. Прошлый год стал для игрока прорывным. Калинский три раза вышел на поле с капитанской повязкой, забил восемь мячей и сделал четыре ассиста. На его счету победные голы в матчах с «Динамо», «Рубином» (дубль) и «Зенитом».

Николай Калинский

Николай Калинский

Фото: vk.com/fcnn_ru

Почему Калинский так сильно прибавил?

Если сравнивать статистику Калинского последних четырёх сезонов (включая нынешний), то заметен прогресс игрока в атакующих показателях — но не в оборонительных. Николай стал чаще и точнее бить по воротам, но только по сравнению с сезоном-2021/2022.

Николай Калинскийсезон-2022/2023сезон-2021/2022сезон-2020/2021сезон-2019/2020
InStat Index229226202210В среднем за матч
Матчей сыграно11302939Всего
Минут на поле998289221043524Всего
Голы4866Всего
Голевые передачи4428Всего
Удары2,21,832,12В среднем за матч
Точные удары, %46%34%34%36%В среднем за матч
Пенальти4524Всего
Пенальти реализованные4424Всего

У Калинского в два с лишним раза выросли показатели ключевых передач и навесов, он реже стал вступать в единоборства и выигрывать их (в обороне, в атаке, вверху). Также Николай теперь совершает меньше удачных обводок и перехватов, но у него больше попыток (в том числе успешных) отбора.

Николай Калинскийсезон-2022/2023сезон-2021/2022сезон-2020/2021сезон-2019/2020
Ключевые передачи1,730,730,760,72В среднем за матч
Точные ключевые передачи1,180,30,480,54В среднем за матч
Навесы1,731,51,521,62В среднем за матч
Единоборства89910В среднем за матч
Выигранные единоборства, %41%47%46%43%В среднем за матч
Единоборства в обороне5,15,845,2В среднем за матч
Единоборства в обороне удачные, %38%40%48%40%В среднем за матч
Единоборства в атаке3,13,35,45В среднем за матч
Единоборства в атаке удачные, %47%58%45%47%В среднем за матч
Единоборства вверху2,12,42,82,7В среднем за матч
Выигранные единоборства вверху, %44%50%47%44%В среднем за матч
Обводки0,640,90,791,26В среднем за матч
Обводки удачные, %42%74%61%55%В среднем за матч
Отборы2,82,21,552,4В среднем за матч
Отборы удачные, %39%35%46%39%В среднем за матч
Перехваты мяча3,373,13,6В среднем за матч

Прогресс Калинского не остался незамеченным – к игроку есть интерес со стороны клубов Российской Премьер-Лиги.

Дмитрий Чельцов
Дмитрий Чельцов
агент Николая Калинского

«Есть ли интерес к Николаю у более статусных клубов? Конечно, есть. Не надо быть мегаэкспертом, чтобы увидеть его прогресс. Он один из лучших полузащитников чемпионата России на своей позиции. Насколько я знаю, конкретных предложений в клуб не поступало. Сегодня он игрок «Пари НН». Калинский и его семья очень любят Нижний Новгород, и это взаимно. Коля долго шёл к РПЛ, сейчас он по-настоящему воплощает свою мечту и безмерно благодарен клубу и руководству за доверие и возможность играть на самом высоком уровне».

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Контракт Калинского с «Пари НН» рассчитан до конца сезона-2022/2023. Возможно, полузащитника захочет урвать кто-то к себе уже этой зимой. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в € 1,5 млн, и вряд ли потенциальный покупатель будет переплачивать.

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