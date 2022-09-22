«Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная

Итальянцы вряд ли уволят Массимилиано Аллегри, даже если захотят. Тогда придётся платить слишком большую неустойку.

«Ювентус» вчистую провалил старт сезона. Итальянский клуб одержал лишь одну победу в восьми последних матчах. В Серии А команда Массимилиано Аллегри занимает восьмое место, набрав 10 очков. В Лиге чемпионов «Юве» проиграл «ПСЖ» и «Бенфике», из-за чего задача выхода в плей-офф сильно осложнилась.

При столь масштабном кризисе напрашивается отставка главного тренера. Однако «Ювентус» вряд ли расстанется с Аллегри, даже если сильно захочет. По данным Corriere della Sera, вице-президент «бьянконери» Павел Недвед уже поднимал вопрос об увольнении тренера в ходе встречи с президентом клуба Андреа Аньелли, спортивным директором Федерико Керубини и генеральным директором Маурицио Арривабене.

Аньелли и Арривабене не поддержали Недведа. Основная причина такого решения заключается в том, что отставка Аллегри обойдётся «Ювентусу» в € 21 млн после уплаты налогов. Туринцы сейчас не являются «денежным мешком», так что подобными суммами разбрасываться не могут.

Аллегри потерял авторитет, но его продолжают терпеть

У «Ювентуса» проблемы внутри коллектива. Команда не только показывает слабую игру и не добивается результата – между игроками и главным тренером утерян контакт. Sky Sport Italia утверждает, что даже в таких обстоятельствах увольнение Аллегри не рассматривается. Контракт тренера действует до 2025 года, поэтому менеджмент очень не хочет платить более € 20 млн компенсации.

Маурицио Арривабене прямо говорит, что тренера убирать не собираются и продолжат терпеть.

«Я ожидаю реакции от «Ювентуса» на неудачи. Даже не реакции, а действий. Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Юве». Следует работать над дисциплиной.

У Макса не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне. Если что-то не работает как надо, моя задача как генерального директора заключается в том, чтобы заставить это работать. Нам нужно трудиться вместе и смотреть вперед», – заявил Арривабене.

Маурицио Арривабене Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Определённые изменения в «Ювентусе» всё-таки могут произойти, но они не касаются Аллегри. По данным Football Italia, речь идёт о тренерах, отвечающих за физическую подготовку. Ряд основных игроков пропускают старт сезона из-за травм. Не играют Поль Погба, Федерико Кьеза, Войцех Щенсны, много времени пропустили Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.

Именно отсутствием ключевых исполнителей Аллегри оправдывает провал команды. При этом тренер достаточно самоуверенно заявляет, что не боится увольнения, и брать на себя ответственность не собирается.

«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике. Сейчас у нас виртуальный «Ювентус». Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет. Заберите у «Интера» или «Милана» пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности.

Знаете, почему я скучал по разговорам об отставке? Один плохой матч, и в прессе пишут: «Аллегри могут уволить». Это смешно. Я пропустил все слухи об этом. Скучал по ним, мне их не хватало. Меня устраивает, что об этом говорят. Я всегда должен объясняться. Нам нужно думать о работе, сохраняя спокойствие, потому что мы можем лишь совершенствоваться. Я уверен в нашем будущем, так что сказал игрокам: «Не беспокойте меня во время паузы на матчи сборных. Мне нужно расслабиться», – сказал Аллегри.

Болельщики и эксперты резко критикуют Аллегри, в отличие от руководства «Ювентуса»

Спокойствие Арривабене и Аллегри не разделяют фанаты «Ювентуса» и футбольная общественность. Болельщики туринцев требуют отставки тренера. После поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (1:2) в тренды социальных сетей вышел хэштэг #AllegriOut (#АллегриВон).

После матча с «Монцей» (0:1) в Серии А Аллегри сопровождали полицейские, когда он направлялся в раздевалку «Ювентуса». Гнев фанатов действительно сильный. Экспертное сообщество тоже не щадит Массимилиано. Экс-форвард «Юве» Фабрицио Раванелли назвал команду бездушной.

«Трудно сказать, с чем связаны трудности «Ювентуса». По-моему, эта команда в полном замешательстве: и физически, и по игре. Она порой выглядит бездушной. Этот «Ювентус» разочаровывает со всех точек зрения. Даже в характере, который всегда отличал такой клуб, как «Ювентус», – заявил Раванелли.

Аналогичного мнения придерживается бывший главный тренер «бьянконери» Клаудио Раньери.

«Трудно судить, но то, что я вижу – это команда без энтузиазма и со слишком большим количеством страхов. Странно видеть команду Аллегри в таком состоянии», – сказал Раньери.

Клаудио Раньери Фото: Julian Finney/Getty Images

Что может заставить «Ювентус» уволить Аллегри?

Всё-таки существует реальная вероятность, что Аллегри не разрешит игровой кризис. Если команда не обыграет даже «Маккаби» в Лиге чемпионов, терпение Аньелли и Арривабене может закончиться – и они потратятся на неустойку главному тренеру, лишь бы сохранить какую-то надежду на спасение сезона. Давление болельщиков должно сыграть важную роль.

Сейчас на рынке есть несколько свободных топ-тренеров. Томас Тухель – один из них. Слухи связывали его с «Ювентусом», но инсайдер Николо Скира сообщает, что у экс-коуча «Челси» пока не было никаких контактов с туринским клубом. Томас более близок к назначению в «Баварию», если в ближайшие недели будет принято решение о замене Юлиана Нагельсмана.

Если уж платить Аллегри € 21 млн неустойки, то ради по-настоящему мощной замены. Таковой может стать Зинедин Зидан, который ранее включал «Ювентус» в список из четырёх клубов, где он готов работать. Есть вопросы по поводу готовности Зидана принять проблемный «Юве» по ходу сезона, но стороны вполне могут прийти к соглашению в процессе переговоров. Зинедин – легенда туринского клуба, француз испытывает к нему особые чувства.

Francesco Pecoraro/Getty Images Фото: Массимилиано Аллегри

Пока же увольнение главного тренера на повестке дня не стоит. Аньелли и Арривабене надеются, что Аллегри каким-то чудесным образом разрешит игровой кризис. Возможно, на какое-то время «Ювентус» действительно преобразится в лучшую сторону и выдаст ударный отрезок. Однако в глобальном плане в сезонный успех «бьянконери» под руководством Аллегри верится с трудом. Скорее всего, «ПСЖ» и «Бенфика» займут первые два места в группе ЛЧ. В Серии А борьба за титул тоже видится проблематичной.

Волнообразное выступление со взлётами и падениями – очень плохой сценарий для «Ювентуса». При нём Аллегри продолжит занимать пост главного тренера благодаря высокой сумме неустойки. Но и расставание с Массимилиано ценой € 21 млн тоже не является гарантией изменений к лучшему, если только в команду не придёт специалист уровня Зидана или Тухеля, которые обойдутся недёшево – да и не факт, что они вообще согласятся перебраться в Турин.

Приходится констатировать, что «Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная. Вероятно, сезон-2022/2023 запомнится болельщикам клуба исключительно с отрицательной стороны.