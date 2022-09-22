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«Ювентус» не может избавиться от Массимилиано Аллегри – у главного тренера огромная неустойка

«Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная
Михаил Георгиев
«Ювентус» не может избавиться от Аллегри
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Итальянцы вряд ли уволят Массимилиано Аллегри, даже если захотят. Тогда придётся платить слишком большую неустойку.

«Ювентус» вчистую провалил старт сезона. Итальянский клуб одержал лишь одну победу в восьми последних матчах. В Серии А команда Массимилиано Аллегри занимает восьмое место, набрав 10 очков. В Лиге чемпионов «Юве» проиграл «ПСЖ» и «Бенфике», из-за чего задача выхода в плей-офф сильно осложнилась.

При столь масштабном кризисе напрашивается отставка главного тренера. Однако «Ювентус» вряд ли расстанется с Аллегри, даже если сильно захочет. По данным Corriere della Sera, вице-президент «бьянконери» Павел Недвед уже поднимал вопрос об увольнении тренера в ходе встречи с президентом клуба Андреа Аньелли, спортивным директором Федерико Керубини и генеральным директором Маурицио Арривабене.

Аньелли и Арривабене не поддержали Недведа. Основная причина такого решения заключается в том, что отставка Аллегри обойдётся «Ювентусу» в € 21 млн после уплаты налогов. Туринцы сейчас не являются «денежным мешком», так что подобными суммами разбрасываться не могут.

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Аллегри потерял авторитет, но его продолжают терпеть

У «Ювентуса» проблемы внутри коллектива. Команда не только показывает слабую игру и не добивается результата – между игроками и главным тренером утерян контакт. Sky Sport Italia утверждает, что даже в таких обстоятельствах увольнение Аллегри не рассматривается. Контракт тренера действует до 2025 года, поэтому менеджмент очень не хочет платить более € 20 млн компенсации.

Маурицио Арривабене прямо говорит, что тренера убирать не собираются и продолжат терпеть.

«Я ожидаю реакции от «Ювентуса» на неудачи. Даже не реакции, а действий. Менять что-то в управлении командой сейчас было бы безумием. Нужно осмотреть проблемы со всех сторон. Мы пережили трудные годы, не только в плане футбола. Обвинения не помогут такому клубу, как «Юве». Следует работать над дисциплиной.

У Макса не просто контракт, у него есть программа развития на три-четыре года. То же самое верно и для меня. Вы ищете виновного? Тогда вина на мне. Если что-то не работает как надо, моя задача как генерального директора заключается в том, чтобы заставить это работать. Нам нужно трудиться вместе и смотреть вперед», – заявил Арривабене.

Маурицио Арривабене

Маурицио Арривабене

Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Определённые изменения в «Ювентусе» всё-таки могут произойти, но они не касаются Аллегри. По данным Football Italia, речь идёт о тренерах, отвечающих за физическую подготовку. Ряд основных игроков пропускают старт сезона из-за травм. Не играют Поль Погба, Федерико Кьеза, Войцех Щенсны, много времени пропустили Анхель Ди Мария и Адриен Рабьо.

Именно отсутствием ключевых исполнителей Аллегри оправдывает провал команды. При этом тренер достаточно самоуверенно заявляет, что не боится увольнения, и брать на себя ответственность не собирается.

«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике. Сейчас у нас виртуальный «Ювентус». Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет. Заберите у «Интера» или «Милана» пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности.

Знаете, почему я скучал по разговорам об отставке? Один плохой матч, и в прессе пишут: «Аллегри могут уволить». Это смешно. Я пропустил все слухи об этом. Скучал по ним, мне их не хватало. Меня устраивает, что об этом говорят. Я всегда должен объясняться. Нам нужно думать о работе, сохраняя спокойствие, потому что мы можем лишь совершенствоваться. Я уверен в нашем будущем, так что сказал игрокам: «Не беспокойте меня во время паузы на матчи сборных. Мне нужно расслабиться», – сказал Аллегри.

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Болельщики и эксперты резко критикуют Аллегри, в отличие от руководства «Ювентуса»

Спокойствие Арривабене и Аллегри не разделяют фанаты «Ювентуса» и футбольная общественность. Болельщики туринцев требуют отставки тренера. После поражения в матче 2-го тура Лиги чемпионов от «Бенфики» (1:2) в тренды социальных сетей вышел хэштэг #AllegriOut (#АллегриВон).

После матча с «Монцей» (0:1) в Серии А Аллегри сопровождали полицейские, когда он направлялся в раздевалку «Ювентуса». Гнев фанатов действительно сильный. Экспертное сообщество тоже не щадит Массимилиано. Экс-форвард «Юве» Фабрицио Раванелли назвал команду бездушной.

«Трудно сказать, с чем связаны трудности «Ювентуса». По-моему, эта команда в полном замешательстве: и физически, и по игре. Она порой выглядит бездушной. Этот «Ювентус» разочаровывает со всех точек зрения. Даже в характере, который всегда отличал такой клуб, как «Ювентус», – заявил Раванелли.

Аналогичного мнения придерживается бывший главный тренер «бьянконери» Клаудио Раньери.

«Трудно судить, но то, что я вижу – это команда без энтузиазма и со слишком большим количеством страхов. Странно видеть команду Аллегри в таком состоянии», – сказал Раньери.

Клаудио Раньери

Клаудио Раньери

Фото: Julian Finney/Getty Images

Что может заставить «Ювентус» уволить Аллегри?

Всё-таки существует реальная вероятность, что Аллегри не разрешит игровой кризис. Если команда не обыграет даже «Маккаби» в Лиге чемпионов, терпение Аньелли и Арривабене может закончиться – и они потратятся на неустойку главному тренеру, лишь бы сохранить какую-то надежду на спасение сезона. Давление болельщиков должно сыграть важную роль.

Сейчас на рынке есть несколько свободных топ-тренеров. Томас Тухель – один из них. Слухи связывали его с «Ювентусом», но инсайдер Николо Скира сообщает, что у экс-коуча «Челси» пока не было никаких контактов с туринским клубом. Томас более близок к назначению в «Баварию», если в ближайшие недели будет принято решение о замене Юлиана Нагельсмана.

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Если уж платить Аллегри € 21 млн неустойки, то ради по-настоящему мощной замены. Таковой может стать Зинедин Зидан, который ранее включал «Ювентус» в список из четырёх клубов, где он готов работать. Есть вопросы по поводу готовности Зидана принять проблемный «Юве» по ходу сезона, но стороны вполне могут прийти к соглашению в процессе переговоров. Зинедин – легенда туринского клуба, француз испытывает к нему особые чувства.

Francesco Pecoraro/Getty Images

Francesco Pecoraro/Getty Images

Фото: Массимилиано Аллегри

Пока же увольнение главного тренера на повестке дня не стоит. Аньелли и Арривабене надеются, что Аллегри каким-то чудесным образом разрешит игровой кризис. Возможно, на какое-то время «Ювентус» действительно преобразится в лучшую сторону и выдаст ударный отрезок. Однако в глобальном плане в сезонный успех «бьянконери» под руководством Аллегри верится с трудом. Скорее всего, «ПСЖ» и «Бенфика» займут первые два места в группе ЛЧ. В Серии А борьба за титул тоже видится проблематичной.

Волнообразное выступление со взлётами и падениями – очень плохой сценарий для «Ювентуса». При нём Аллегри продолжит занимать пост главного тренера благодаря высокой сумме неустойки. Но и расставание с Массимилиано ценой € 21 млн тоже не является гарантией изменений к лучшему, если только в команду не придёт специалист уровня Зидана или Тухеля, которые обойдутся недёшево – да и не факт, что они вообще согласятся перебраться в Турин.

Приходится констатировать, что «Ювентус» влип по полной программе. Ситуация для клуба практически безвыходная. Вероятно, сезон-2022/2023 запомнится болельщикам клуба исключительно с отрицательной стороны.

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