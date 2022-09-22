Экс-игрок «Спартака» разрывает в Южной Америке! Мельгарехо переживает вторую молодость

Лоренсо Мельгарехо был последним легионером-чемпионом «Спартака», который покинул клуб после победы в чемпионате России в сезоне-2016/2017. В августе 2020 года парагвайский полузащитник подписал контракт с аргентинским «Расингом Авельянеда», чтобы исполнить мечту и сыграть в одном из самых важных турниров в мире – Кубке Либертадорес. За два года Мельгарехо не только дебютировал в КЛ, но и вышел на пик формы с точки зрения результативности.

Год карьеры в «Расинге»

В Аргентине экс-спартаковцу было тяжело закрепиться. Несмотря на то что парагваец забил семь мячей и сделал две голевые передачи в 25 играх за один год, он не получил достаточного игрового времени. Мельгарехо выходил на поле в среднем на 58 минут, семь матчей провёл в запасе и 12 раз не попал в заявку.

Что касается Кубка Либертадорес, ради которого парагваец подписывал контракт с «Расингом», то здесь он сыграл шесть матчей, забил два гола (один – в ворота «Боки Хуниорс» в четвертьфинале) и сделал один ассист, выходя в среднем на 68 минут. Помимо этого, Лоренсо проиграл с «Расингом» два финала, не взял ни один трофей и летом-2021 принял решение разорвать контракт, рассчитанный до конца 2022 года.

Вторая молодость Мельгарехо в «Либертаде»

9 июля 2021 года Мельгарехо подписал трёхлетний контракт с «Либертадом» (один из старейших и самых титулованных клубов Парагвая). И здесь полузащитник по-настоящему раскрылся. Несмотря на то что парагваец никогда не играл в местном чемпионате (его карьера началась в Португалии в «Пасуш де Феррейра» и «Бенфике»), он с ходу стал главной звездой. В первых матчах Мельгарехо выходил даже в нападении, но отметиться результативным действием ему не удалось. Затем он занял место слева в атаке и разыгрался, оформив 6+2 по системе «гол+пас» во второй части чемпионата Парагвая (Клаусура). «Либертад» занял четвёртое место, отстав от победителя на 11 очков.

Лоренсо Мельгарехо Фото: Cesar Olmedo/Getty Images

Весной 2022-го Мельгарехо заиграл ещё ярче: забил два гола и сделал две голевые передачи на групповом этапе Кубка Либертадорес и отметился шестью мячами и двумя ассистами в чемпионате Парагвая (Апертура). Мельгарехо выбыл с «Либертадом» из Кубка Либертадорес на стадии 1/8 финала: парагвайский клуб по сумме двух встреч проиграл «Атлетико Паранаэнсе», за который раньше выступал Педро Роша. Также Лоренсо не попал в финал Южноамериканского клуба, уступив «РБ Брагантино» (0:2 и 1:3). В этом противостоянии единственный гол «Либертада» на счету Мельгарехо.

После небольшой паузы стартовал чемпионат Парагвая (Клаусура), и здесь прямо сейчас экс-спартаковец лучший бомбардир турнира. 32-летний полузащитник отметился девятью голами и двумя ассистами в 12 турах, забив таким образом почти 50% всех мячей «Либертада». Команда Лоренсо идёт на третьем месте и отстаёт от лидера на три очка. Вот, например, как Мельгарехо оформил дубль в матче 20-го тура чемпионата Парагвая с «Соль де Америка» (3:0).

У полузащитника уже есть успехи с «Либертадом»: в сезоне-2021 он стал лучшим бомбардиром чемпионата Парагвая (Клаусура) с девятью мячами, а этим летом выиграл первенство Апертуры. Отрыв лидера на три очка – небольшая разница, учитывая, что в чемпионате Парагвая сыгран первый круг. Уже в ноябре экс-спартаковец может взять второй трофей с «Либертадом». После ухода из «Спартака» среди легионеров два и более брали Зе Луиш (2), Луис Адриано (3) и Маурисио (6). Скоро к ним может присоединиться и Мельгарехо.