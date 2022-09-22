Как оценить старт Абаскаля в «Спартаке»? Пять тренеров начинали круче

Треть сезона в РПЛ — время подведения промежуточных итогов. А в случае со «Спартаком» можно оценить старт главного тренера Гильермо Абаскаля. Под руководством испанца красно-белые отыграли 10 матчей в чемпионате и набрали 19 очков. Шесть побед, одна ничья, три поражения — вот такие результаты. А как давалась аналогичная дистанция предыдущим тренерам «Спартака»? Сейчас сравним старт Абаскаля с его предшественниками в XXI веке.

В этом списке нет Олега Романцева, потому что он возглавил «Спартак» во второй раз в 1997 году и проработал до 2003-го. Мы учли только специалистов, которые заняли пост главного тренера в XXI веке. Они расположились в хронологическом порядке.

Андрей Чернышов: 15 очков

После ухода Романцева в июне 2003-го «Спартак» до конца года принял молодой Чернышов. Под его руководством команда провела в РПЛ как раз 10 матчей, так что для него это был не старт, а вся дистанция.



И тем не менее: с Чернышовым «Спартак» выиграл в чемпионате пять матчей и столько же проиграл. Победы были над не самыми сильными соперниками, а вот топ-встречи красно-белые провалили. Был и разгром от «Локомотива» (2:5), и проигрыш «Динамо» (2:3).

Андрей Чернышов Фото: «Чемпионат»

Невио Скала: 14 очков

В новый сезон-2004 «Спартак» вошёл с новым тренером. У Скалы был опыт работы в дортмундской «Боруссии», «Бешикташе» и «Шахтёре», но в России итальянец стартовал даже хуже, чем его предшественник.



В первых 10 матчах при Скале «Спартак» одержал четыре победы, столько же раз проиграл и дважды сыграл вничью. И если три очка в матче с «Торпедо» (3:2) и одно с «Динамо» (2:2) можно считать нормальным результатам, то разгром от «Зенита» (0:3) на своём поле точно не добавил тренеру доверия со стороны руководства.



Кстати, в 11-м матче «Спартак» влетел ЦСКА в дерби — 0:2. Скалу уволили в начале сентября, и с тех пор он не возвращался к тренерской работе.

Невио Скала Фото: РИА Новости

Александр Старков: 12 очков

После Скалы «Спартак» возглавил Старков — тренер, сумевший вывести сборную Латвии на Евро-2004 впервые в её истории. Старт в России получился не самым впечатляющим: три победы, три ничьих и четыре поражения. Старков начал с проигрыша ЦСКА (1:2), а его 10-й матч выпал на сезон-2005 — там «Спартак» «сгорел» «Москве» (0:2).

Несмотря на непростое начало, в новом сезоне «Спартак» со Старковым занял второе место в РПЛ. А в апреле 2006-го тренер подал в отставку после конфликта с капитаном команды Дмитрием Аленичевым, который публично выступил против него.

Александр Старков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Владимир Федотов: 24 очка

После отставки Старкова «Спартак» назначил Федотова, который до этого уже исполнял обязанности главного тренера. На этот раз старт получился мощнейшим: красно-белые в 10 матчах РПЛ ни разу не проиграли, одержали семь побед и трижды сыграли вничью. В сезоне-2006 у «Спартака» было одно поражение (причём в 11-м матче Федотова, от «Луча»), но команда всё равно не стала чемпионом. Вновь второе место.

В июне 2007-го, после пятиматчевой безвыигрышной серии в РПЛ, Федотова отправили в отставку.

Владимир Федотов Фото: РИА Новости

Станислав Черчесов: 23 очка

На место Федотова пришёл Черчесов и выдал старт не хуже, чем его предшественник: семь побед, две ничьих и одно поражение. Из топ-матчей: победа над «Зенитом» и ничья с ЦСКА. Правда, в 11-й игре Черчесова красно-белые уступили «Локомотиву» (3:4).

В сезоне-2007 «Спартак» вновь занял второе место. А летом 2008-го у красно-белых случился знаменитый провал: фиаско в дерби с ЦСКА (1:5) и унизительный вылет из квалификации Лиги чемпионов от киевского «Динамо» (дважды по 1:4). Черчесова уволили после первого матча с украинской командой.

Станислав Черчесов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Микаэль Лаудруп: 12 очков

На место Черчесова в «Спартак» пригласили звезду футбола. Лаудруп к тому моменту поработал в «Брондбю» и «Хетафе», но к России оказался не готов. В 10 матчах красно-белые добыли всего три победы, трижды сыграли вничью и четыре раза проиграли. 10-й матч Лаудрупа выпал на 1-й тур сезона-2009, и в нём «Спартак» отобрал очки у «Зенита» (1:1). Но после этого датчанин продержался на посту всего три матча.

Главным достижением Лаудрупа в «Спартаке» навсегда останется победа над ЦСКА (1:0). Неожиданная и даже парадоксальная — но долгожданная. До этого красно-белые не могли победить в дерби на протяжении семи лет.

Микаэль Лаудруп Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Валерий Карпин: 20 очков, а потом 15

Особый случай, потому что Карпин возглавлял «Спартак» дважды. В 2009-м получилось бодро: шесть побед, две ничьих и два поражения. Красно-белые справились с чемпионским «Рубином» (2:0 в гостях), хоть и проиграли «Динамо» (0:2) и «Локомотиву» (1:2). А в 11-м матче при Карпине одолели ЦСКА (2:1).

В сезоне-2009 «Спартак» по доброй традиции нулевых занял второе место в РПЛ, а Карпин в итоге проработал до лета 2012-го.

Валерий Карпин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Возвращение Карпина произошло всё в том же 2012-м, в ноябре. На этот раз старт выдался не таким ярким: четыре победы, три ничьих и три поражения. «Спартак» победил «Рубин» и сыграл вничью с «Локомотивом» и ЦСКА, но влетел «Зениту» и даже «Мордовии».

Окончательно тренером «Спартака» Карпин перестал быть в марте 2014-го. Официально стороны разошлись по обоюдному согласию. Именно после той отставки Леонид Федун назвал Карпина сбитым лётчиком.

Унаи Эмери: 19 очков

Между двумя заходами Карпина в «Спартаке» успел поработать будущий король Лиги Европы Унаи Эмери. Старт у испанца получился выше среднего: шесть побед, одна ничья и три поражения. За одну неделю «Спартак» умудрился размазать «Динамо» (4:0) и отлететь от «Зенита» (0:5).

К осени у «Спартака» начались проблемы, и спустя годы Эмери заявлял, что от него хотели избавиться. В итоге так и вышло: тренера уволили после разгрома от «Динамо» в ноябре 2012-го (1:5).

Унаи Эмери Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Дмитрий Гунько: не провёл 10 матчей

По сути, бонусный пункт. Гунько принял «Спартак» после отставки Карпина весной 2014-го и проработал до конца сезона. В РПЛ тренер руководил командой в девяти матчах. За это время красно-белые набрали ужасающие 10 очков: три победы, одна ничья и целых пять поражений.

Светлым пятном при Гунько стала победа над «Динамо» в последнем туре, но в остальном был крах. «Спартак» получал четыре от «Краснодара» и проигрывал всем подряд — от «Томи» до «Кубани». А потом у тренера истёк контракт.

Дмитрий Гунько Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Мурат Якин: 17 очков

Время Якина в «Спартаке» сложно назвать успешным, но стартовал тренер неплохо. В первых 10 матчах красно-белые одержали пять побед, дважды сыграли вничью и трижды проиграли. Второй за год разгром от «Краснодара» стал неприятным сюрпризом, но победы над «Динамо» и ЦСКА явно перевешивали. Да и ничья с «Зенитом» в Санкт-Петербурге для «Спартака» вполне приемлемый результат.

Результаты «Спартака» впоследствии стали ухудшаться, и сезон команда завершила на шестом месте в РПЛ. На этом работа Якина закончилась.

Мурат Якин Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

Дмитрий Аленичев: 17 очков

Следующим тренером «Спартака» стал Аленичев. И стартовал он ровно так же, как и Якин: пять побед, две ничьих и три поражения. ЦСКА красно-белые проиграли, с «Зенитом» сыграли вничью, но баланс всё же сложился в пользу побед.

Успехом тот сезон тоже не завершился. «Спартак» финишировал пятым, а на старте следующей кампании Аленичева уволили.

Дмитрий Аленичев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Массимо Каррера: 22 очка

С преемником Аленичева «Спартак» угадал на все сто. Каррера, пришедший в тренерский штаб летом, возглавил команду и принялся разносить соперников. В 10 матчах у красно-белых было семь побед, одна ничья и два поражения. Даже проигрыш «Зениту» не сказался на настроении — всё же при этом были обыграны «Краснодар» (2:0) и «Локомотив» (1:0). А в 11-м матче «Спартак» приложил ещё и ЦСКА (3:1).

Что было дальше, вы и так знаете. «Спартак» спустя 16 лет стал чемпионом России, а в ходе сезона-2018/2019 Карреру уволили на фоне неудачных результатов.

Массимо Каррера Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Олег Кононов: 20 очков

Кононова принято считать одним из худших тренеров «Спартака» за последние годы, хотя стартовал он прилично: шесть побед, две ничьих и два поражения в РПЛ. В том числе победы над «Локомотивом» и «Динамо», а также ничья с «Зенитом». Правда, ЦСКА красно-белые проиграли.

Кононов завершил первый сезон в «Спартаке» на пятом месте в чемпионате. Суммарно он продержался в команде чуть меньше года. В сентябре 2019-го тренера уволили.

Олег Кононов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Доменико Тедеско: 14 очков

А вот Тедеско, которого болельщики любят, начинал куда менее уверенно. «Спартак» победил «Локомотив» и «Динамо», но проиграл «Зениту» и «Краснодару». В итоге в 10 матчах: четыре победы, две ничьих и четыре поражения.

Сезон-2019/2020 «Спартак» завершил на седьмом месте, зато после этого стал вторым. Тедеско ушёл добровольно и с почестями. Редкий случай для тренеров «Спартака».

Доменико Тедеско Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Руй Витория: 16 очков

Преемником Тедеско в «Спартаке» стал Витория. При португальце команда разносила соперников во время предсезонки, но реальность РПЛ оказалась суровой. Пять побед, одна ничья и четыре поражения — не самые впечатляющие результаты для серебряного призёра.

«Спартак» проиграл не только ЦСКА и «Сочи», но даже «Нижнему Новгороду» и «Рубину». Да, тому самому «Рубину», который потом вылетел в Первую лигу. Витория доработал до зимы и попрощался с Москвой.

Руй Витория Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Паоло Ваноли: 14 очков

Вторую половину сезона-2021/2022 доверили Ваноли, но стартовал итальянец даже хуже, чем Витория. Победа над «Динамо» — это приятно, но остальным топ-командам «Спартак» проиграл. ЦСКА — 0:2, «Краснодару» — 1:2, «Локомотиву» — 0:1. Итог: четыре победы, две ничьих и четыре поражения.

Паоло Ваноли Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сезон «Спартак» завершил на позорном 10-м месте, но зато выиграл Кубок России. После этого Ваноли покинул клуб.