В моменте с голом австрийцы не смогли остановить Килиана даже вчетвером. Величие!

Мбаппе — герой и злодей для сборной. В этот раз Франции повезло

Лига наций на связи. В 5-м туре встретились Франция и Австрия. Первым нужно было выправлять катастрофическое положение, вторым — закрепиться на комфортном месте. Победил фаворит, но не спешите говорить, что это скучно. Сюжетов в матче хватало.

Матч начался с гола Франции. Килиан Мбаппе положил фирменный гол в девятку, но мяч отменили из-за офсайда. Картина игры в дальнейшем была ожидаемой: владение — за французами, и австрийцы практически не били по воротам. Жизнь гостям также осложнял прессинг чемпионов мира — как только соперник приближался к центру поля, игроки сборной Франции набрасывались и зачастую отбирали мяч.

У Франции в этом розыгрыше Лиги наций очевидные проблемы с травмами, и в этом матче добавились новые. В середине первого тайма вместо Жюля Кунде пришлось выпускать Вильяма Салиба.

Франция — Австрия — 2:0 Фото: Aurelien Meunier/Getty Images

Открывать счёт французы вполне могли на 35-й минуте, когда создали фантастический момент. Орельен Тчуамени пробил через себя, вратарь перевёл мяч в перекладину, а с пары метров уже добивал Антуан Гризманн, но и тут голкипер оказался на месте.

На последних секундах тайма снова обострил Мбаппе — выскочил с угла штрафной, обвёл вратаря и прострелил под удар, но Юссуф Фофана не попал по мячу. А в перерыве у Франции произошла ещё одна замена, причём максимально неожиданная. В воротах вместо Мика Меньяна обосновался Альфонс Ареола.

Справедливости ради, Австрии всё же создавала моменты. В начале второго тайма даже был отрезок, когда гости прибрали мяч к своим ногам. Но закончилось всё пропущенным голом. Марсель Забитцер обрезался в центре поля, Оливье Жиру отдал на Мбаппе, а тот ушёл от четверых и зарешал. Мировой уровень!

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Панч от Франции в итоге получился двойным. Уже спустя девять минут Гризманн подал с правой, а Жиру фирменно замкнул головой и стал самым возрастным бомбардиром в истории своей сборной (35 лет и 357 дней). 2:0 — и для австрийцев это, по сути, был нокаут.

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Французы и до голов чувствовали себя в игре вполне комфортно, а после стали отрываться. Мбаппе даже позволил себе запороть выход один на один, когда обвёл вратаря и упустил мяч за лицевую. Правда, в результате совесть Килиана чиста — был офсайд. А концовка получилась спокойной. Два гола оказались для австрийцев слишком серьёзным ударом.

Трудно даже переварить тот факт, что до этого матча Франция была на последнем месте в группе. Теперь же всё более-менее встаёт на свои места. Французы поднялись на третье место, а австрийцы рухнули вниз и в последнем туре будут биться за право остаться в Лиге A.

И как интересно получается: Мбаппе для сборной — и герой, и злодей. В первой сущности он тащит и приносит победы, а во второй его зацикленность на статистике вредит команде. Сегодня Франции повезло — на поле был Мбаппе-герой.