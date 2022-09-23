Эриксен забил нереальный гол Хорватии дальним ударом. Но как ему дали так пробить?! Видео

Пока сборная Франции борется за выживание в первой группе дивизиона А Лиги наций, лидеры квартета Дания и Хорватия сражаются за первое место. Перед этим туром датчане опережали хорватов на два очка, но команда Златко Далича получила хороший шанс обойти команду Каспера Юльманна в случае победы над конкурентом в Загребе. И воспользовалась этим шансом.

Первый тайм матча на «Максимире» завершился нулевой ничьей, причём хорваты ни разу не пробили в створ (датчане – дважды). Нельзя сказать, что у «шашечных» клеилась игра, но в начале второго тайма они всё-таки забили. После розыгрыша углового, навеса с левого фланга и выноса мяча защитник «Штутгарта» Борна Соса оказался первым на подборе и мягко покатил мяч в угол ворот Каспера Шмейхеля.

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Выйдя вперёд, хорваты стали доминировать и продолжили создавать опасные моменты. Но их победу едва не отменил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен. Лидер датчан забил нереальный по красоте гол! Всё началось с потери хорватов на своей половине поля – неточную передачу отдал центральный защитник загребского «Динамо» Йосип Шутало. После перехвата мяч быстро доставили Эриксену, а тот нанёс эталонный удар из-за штрафной в девятку. Впрочем, блестящая игра полузащитника не отменяет вопросы к обороне хорватов. Как ему дали так свободно пробить? Какое-то коллективное безумие игроков хозяев.

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Для Эриксена это седьмая игра за сборную с лета 2021-го, когда у него случился сердечный приступ в матче с Финляндией на Евро-2020. И третий гол – до этого он забивал голландцам и сербам. Между тем за «Манчестер Юнайтед» у Кристиана мячей пока нет.

Поразительно, но сборная Дании очень легко отдала сопернику преимущество. Всего через две минуты полузащитник «Ренна» Ловро Майер сделал счёт 2:1. Хорват завершил классную комбинацию по центру, а Шмейхель не выручил. Ещё более удивительно, что Майер появился на поле всего за минуту до своего гола. К слову, чуть раньше на замену вышел экс-хавбек ЦСКА Никола Влашич, который отыграл 20 минут, а защитник «Зенита» Деян Ловрен остался на скамейке до финального свистка.

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Теперь всё в руках хорватов – у них 10 очков, и впереди выездной матч с Австрией (25 сентября). Датчане сыграют в тот же день дома с Францией. Команда Дидье Дешама, которая, напомним, является действующим обладателем трофея, поедет в Копенгаген за победой, чтобы не выбыть в Лигу В.