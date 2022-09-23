«Думал, на какие-то вещи можно закрыть глаза». Полный текст последнего слова Ларина в суде

Экс-директор чертановской академии Николай Ларин обвиняется судом в «хищении чужого имущества путем обмана, совершëнного группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Обвинители утверждают, что в «Чертаново» завышался объём бюджетного финансирования: по версии следствия, Ларин фиктивно увеличивал списки учащихся, чтобы получить больше средств, а они, в свою очередь, как утверждалось в ходе процесса, шли «по его личному усмотрению».

26 сентября Ларин узнает, какой приговор вынес ему суд. Сегодня он выступил с последним словом – это был 15-минутный монолог про мечту о лучшей футбольной школе России, которую почти удалось осуществить.

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«На протяжении последних полутора лет не раз думал, когда придётся выступать с последним словом. Мыслей было много разных. Я впервые столкнулся с такой ситуацией. Начну с того, что, как я уже говорил на процессе, в «Чертаново» я провёл удивительные и счастливые 28 лет жизни: от начинающего футболиста и тренера до 13 лет в качестве директора. За эти годы нам удалось собрать фантастический коллектив работников. Все эти 13 лет мы жили одной большой семьёй и работали с девизом: «Все сотрудники учреждений – от уборщиц до директора – мы все являемся обслуживающим персоналом для футболистов. Мы должны сделать всё, чтобы они могли максимально реализовать свой потенциал». Я уверен, что именно это и было залогом нашего успеха и позволило «Чертаново» через какое-то время стать лучшей государственной академией в стране.

Николай Ларин Фото: Футбольная Школа «Чертаново»

У меня была мечта – сделать что-то особенное в российском футболе, который, к сожалению, на протяжении многих лет был избалован большими деньгами. У нас с каждым годом становилось всё больше легионеров, и российским футболистам якобы из-за неправильной подготовки не доставалось мéста в РПЛ. Мечта состояла в том, чтобы попробовать доказать, что при правильно выстроенной системе подготовки футболистов можно только своими ребятами выйти в РПЛ и на равных играть с командами-миллиардерами. В дальнейшем я очень хотел бы, чтобы по нашему примеру были созданы академии во всех регионах России. Чтобы была возможность охватить как можно больше потенциально талантливых детей, помочь им плавно перейти из детско-юношеского футбола во взрослый. Эта проблема так и не решена: ребята, заканчивая футбольные академии, в основном теряются или не могут адаптироваться в профессиональном футболе. Та система, которая была создана в «Чертаново», позволяла с этим справляться.

На примере «Чертаново» я уже готовил презентацию на выступление на Совете по спорту при президенте РФ. Но в силу определённых обстоятельств, к сожалению, выступить мне там не удалось.



Своей мечтой я заразил всех сотрудников нашего учреждения – от уборщиц до тренеров. Мы почти это сделали: удачно выступали в ФНЛ, в которой представлены команды от Калининграда до Владивостока; занимали третье место, позволяющее попробовать свои силы в РПЛ, где мы бы сыграли со «Спартаком», «Динамо», «Локомотивом» и «Зенитом» – командами, у которых есть свои академии. Это могло бы в корне перевернуть представление о том, как в российском футболе нужно работать, опираясь только на своих ребят. Мы опередили время – сейчас эти вопросы ещё актуальнее, чем раньше. Но наши планы разрушил пандемийный год: чемпионат не был доигран, мы в РПЛ не вышли. Ребята ушли в другие клубы, а все те, кто был причастен к их воспитанию, думаю, гордятся проделанной работой.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Большое счастье видеть плоды своей работы и понимать, как всё было выстроено. Наверное, не зря. На протяжении 13 лет я как директор выступал с напутственными речами и каждый год, из поколения в поколение, говорил одни и те же слова: «Если в жизни происходят неудачные события, вы сталкиваетесь с какими-либо трудностями, надо искать причину в себе, а не в ком-то другом». Пытался донести до них: если вы это сможете, то у вас есть будущее.



Сейчас я не хочу жаловаться, что из-за неправильных нормативов, недостаточных субсидий на учащегося мне пришлось увеличивать списки и получать дополнительное финансирование на академию. Я ищу причины прежде всего в себе. В том, что произошло со мной за эти два года, что шло следствие, я понимаю, что виноват сам. Обвинять однозначно никого не стоит. Понимаю, что был не прав, где-то легкомысленен: знал, что мы делаем хорошее и полезное дело, поэтому думал, что на какие-то вещи можно закрыть глаза. Это была моя мечта — сделать лучшую государственную академию, поэтому сейчас именно я несу за это ответственность. При этом мне бы очень хотелось, чтобы люди из различных спортивных ведомств обратили внимание: все нормативы, вся система для подготовки резерва уже устарела – её нужно пересматривать. Она мешает качественной и эффективной работе. Очень рад, что в «Чертаново», уже после меня, убрали эти списки учащихся. Деньги выделяют те же, но по другим нормативам. Рад, что моя ситуация хотя бы пошла на пользу следующим руководителям и воспитанникам.

Сегодня у меня есть возможность выразить благодарность всем тем, кто меня поддерживает. Это и ныне работающие в сфере футбола, и родители, которые понимают, что в «Чертаново» дети не только получали образование, но и становились многосторонними личностями и росли добрыми людьми. Также меня поддерживают коллеги, которые до сих пор работают в «Чертаново». Через социальные сети я получаю поддержку от руководителей, родителей и футболистов других академий нашей страны. Для них, наверное, я был своеобразным примером человека, чья честность не вызывала никакого сомнения: я всегда ратовал за подготовку футболистов. Всегда был против того, сколько иностранцев играют в нашем чемпионате и не дают возможность российским футболистам проявить себя. Есть те люди, которые просто подходят ко мне на улице со словами поддержки. Не думал, что так будет.



Хотел бы сказать спасибо моим родственникам и друзьям. Особенная благодарность воспитанникам «Чертаново», которые сейчас играют в профессиональных лигах, стали известными футболистами и состоявшимися людьми. Их выступления на заседаниях, федеральных каналах, моральная и материальная помощь для погашения иска для меня очень важны. Эти люди — частицы меня. Не знаю, можно ли их назвать родственниками, но близкими людьми – точно.



Так получилось, что в этом процессе мы с Москомспортом находимся по разные стороны баррикад. Но в любом случае я просто обязан сказать всем руководителям организации спасибо. Большинству работников Департамента спорта Москвы, которые на протяжении всего этого времени помогали в разных вопросах, развитии материально-технической базы, давали спокойно работать, не требуя сиюминутных результатов, как в большинстве школ. Понимаю, что работники Москомспорта терпели меня на многих совещаниях, когда я, пытаясь выбить для «Чертаново» какие-нибудь «блага», вёл себя достаточно эмоционально – мог даже позволить себе что-то лишнее. Я был необычным директором. Но в любом случае всё это было очень круто. Совместно с Москомспортом мы сделали, наверное, большое дело – лучшую футбольную школу России.



Очень надеюсь, что все в этом зале не сомневаются: все деньги, полученные по увеличенным спискам учащихся, шли исключительно на благо школы, её эффективную работу. Это подтверждается результатами наших ребят».