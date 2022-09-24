В соперниках сборной России банкир и вундеркинд «Галатасарая». Что это вообще за команда?

Уже в эту субботу, 24 сентября, сборная России сыграет на выезде в Бишкеке с национальной командой Киргизии. Если об игроках нашей команды мы знаем многое, то о сборной Кыргызстана почти ничего. Исправляем эту ситуацию.

Киргизия никогда в истории не выходила в финальную стадию ЧМ. Лучший результат предстоящего соперника сборной России – выход в стадию 1/8 финала Кубка Азии. В 2017 году Кыргызстан стал обладателем Кубка мировой солидарности Цунами, проходившего в Индонезии. Там команда обыграла Монголию, Индонезию и Бруней. Этих успехов Киргизия добилась с российским тренером Александром Крестининым, который возглавляет команду с 2014 года.

Главный тренер — Александр Крестинин

Крестинину – 43 года. Он провёл большую часть игровой карьеры в России, но тренерскую начал в Киргизии. Там он, кстати, и повесил бутсы на гвоздь, его последним клубом стал «Нефтчи» из Кочкор-Аты. В 2010 году Александр начал работать играющим тренером в этом клубе, чуть позже стал главным и привёл команду к первой в истории победе в Высшей лиге Киргизии, а также вывел «Нефтчи» в финал кубка. В следующем году клуб стал серебряным призёром и снова дошёл до финала Кубка страны.

Александр Крестинин Фото: Matt Roberts/Getty Images

Покинув «Нефтчи» в 2011 году, Крестинин вернулся к работе клубного тренера в 2017-м, когда возглавил «Дордой». Спустя год российский специалист вновь добился успеха – стал чемпионом и обладателем Кубка Киргизии. Крестинин трудился в «Дордое» чуть больше четырёх лет, после чего сконцентрировался на работе только с национальной командой. Его контракт со сборной Кыргызстана рассчитан до лета 2023 года. Возможно, за его выступлением следят российские менеджеры, которые могут пригласить его к себе. Кстати, у Крестинина есть ещё сын Кирилл, который в августе подписал контракт до конца 2022 года с «Минском».

Состав

В составе сборной Кыргызстана есть несколько интересных игроков, которые могут быть знакомы болельщику из России. Например, её капитан – Валерий Кичин из «Енисея». С 2013 года 29-летний центральный защитник играет в России. На его счету 159 матчей за «Енисей», больше 200 игр в Первой лиге и 29 встреч в РПЛ. Кичин – самый дорогостоящий игрок сборной Кыргызстана по версии Transfermarkt (€ 750 тыс.).

25-летний левый защитник Александр Мищенко пытался построить карьеру в Германии, где находился в структуре «Боруссии» из Мёнхенгладбаха. В феврале 2017 года он вернулся домой и подписал контракт с «Дордоем».

Болельщики махачкалинского «Динамо» знают, что за Киргизию играет их футболист – Эрбол Атабаев. Этой зимой он перебрался в Россию, сыграл 17 матчей за клуб, забил один гол и сделал одну результативную передачу. В новом сезоне Атабаев выходит за «Динамо» с первых минут.

Также у Киргизии есть подрастающая звезда – 17-летний Бекназ Алмазбеков. В сезоне-2021/2022 правый вингер играл за юношескую команду «Галатасарая». В Турции он провёл 19 матчей (два гола, один ассист), но с первых минут регулярно начал выходить только во втором круге. Весной за игрока боролись федерации Турции и Кыргызстана, но он выбрал вторую. Бекназ – техничный игрок, с правой ведущей ногой, может играть на флангах и в центре атаки. Также он неплохо исполняет стандарты. Сейчас Алмазбеков играет за дубль «Галатасарая» и выдал потрясающий старт – в трёх первых играх оформил 4+3 по системе «гол+пас». Похоже, Неймар – кумир Бекназа.

Бекназ Алмазбеков Фото: Seskim Photo/MB Media/Getty Images

С 2015 года за сборную выступает 32-летний центральный нападающий Виктор Майер. В этом году форвард отлично играет: набрал 1+1 в матче с Сингапуром и положил дубль Мьянме. Сейчас Майер защищает цвета «Айнтрахта» из Райне, который выступает в пятой немецкой лиге. Почти всю карьеру нападающий провёл в Германии, а самое интересное, что в свободное от футбола время Виктор работает в банке.

Рекордсмены по играм за сборную Кыргызстана – Кайрат Жыргалбек уулу (51 матч) и Мирлан Мурзаев (50 матчей). Второй был игроком дубля «Локомотива» в сезоне-2009/2010. На его счету 12 голов за национальную команду, но в последнее время он проигрывает конкуренцию Майеру.

Как играла сборная Кыргызстана в 2022 году

Этот год начался для Киргизии с товарищеских матчей. В марте команда Александра Крестинина уступила Узбекистану (1:3) и Таджикистану (0:1). Летом стартовала квалификация Кубка Азии, и здесь дела наладились. Сборная Кыргызстана обыграла Сингапур (2:1), Мьянму (2:0) и поделила очки с Таджикистаном (0:0). Теперь у Киргизии есть возможность показать себя против более статусного соперника.