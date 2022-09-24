Захарян всё же сменит Россию на Армению? Можно получить второй паспорт, но важно другое

Переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» эти летом сорвался из-за сложностей с переводом средств, но договорённость о трансфере между клубами осталась в силе. По нашей информации, схема такая: «Челси» выкупает футболиста, но оставляет его в Москве на правах технической аренды, которая будет длиться, пока деньги не окажутся на динамовском счёту. Как только это произойдёт, подпишут документ, что Захарян – игрок «Челси». Ожидается, что вопрос будет решён до зимы, но при этом есть и вероятность, что всё уладится раньше.

В это крайне сложно поверить в нынешних реалиях: игрока с российским паспортом, футболиста сборной, покупает клуб из Англии. Вау! Это похоже на какую-то сказку – особенно когда вспоминаешь, что пару месяцев назад «Челси» перестал быть российским.

На фоне этих вводных неудивительно, что ходят разговоры о смене гражданства. Ещё в начале сентября тему раскрутил телеграм-канал «Раздевалка», автор которого поделился информацией от неких французских друзей-юристов, что одним из обязательных условий перехода Захаряна в «Челси» является смена спортивного гражданства. И даже «четыре игры за сборную России не помеха». По нашей информации, никто подобных условий, несмотря на непростую политическую обстановку, не выдвигал и не выдвигает. Да и сделать это нереально – только в случае, если ФИФА расценит случай Захаряна как особый прецедент и пойдёт на исключение из правил.

А в это совсем не верится. Даже несмотря на то, что снова появились новости о смене Арсеном гражданства.

Арсен Захарян Фото: РИА Новости

Открываем регламент ФИФА: правила смены спортивного гражданства

До 2020 года сменить футбольное гражданство было почти нереально: если у игрока на счету был хотя бы один официальный матч за сборную любого уровня, то за национальную команду из другой страны выступать он уже не мог. Тем, кто не играл ни за одну сборную, но хотел сменить гражданство, приходилось соответствовать ряду условий. Если футболист сам или кто-то из его родителей (дедушка и бабушка тоже подходили) родился на территории той страны, чьё гражданство он бы хотел принять; или же прожил там не менее пяти лет после достижения 18-летия; тогда ФИФА разрешает смену. Во всех остальных случаях – нет.

Сейчас правила гораздо мягче – нужно соответствовать следующим критериям:

– на момент первого матча за сборную одной страны футболист должен иметь гражданство другой (той, за которую он собирается выступать);

– на момент последней игры ему должно быть не меньше 21 года;

– общее количество матчей, включая товарищеские, не должно превышать трёх;

– футболист не должен вызываться на финальные турниры чемпионата мира или континентального первенства;

– с момента последнего матча за сборную должно пройти не менее трёх лет.

Что получается у Захаряна?

– У него нет гражданства Армении. Первый критерий – ❌

– Арсену сейчас 19, поэтому по второму критерию ✅

– По третьему минус: у Захаряна четыре матча. Могло быть ещё больше, если бы не травма, из-за которой он вынужденно покинул расположение сборной. ❌

– Захарян ездил на молодёжный чемпионат Европы (и даже стал самым молодым автором гола в истории финальных турниров среди молодёжки), но на взрослом ещё не был. Засчитаем ✅

– А вот тут мимо: последний раз Арсен играл осенью прошлого года. ❌



В ФИФА также подчеркнули, что для смены гражданства нужно соответствовать указанным в регламенте критериям.



«Есть определённые правила, регулирующие право на участие в игре национальной команды. Как и есть правила по подаче запросов на изменение спортивного гражданства. В руководстве представлен полный обзор юридических процедур и документов, необходимых для любого права или запроса по выступлению за другую национальную сборную», – сообщили «Чемпионату» в пресс-службе ФИФА.

Захарян может получить армянский паспорт, но это вряд ли что-то даст

Российская Федерация разрешает наличие двойного гражданства в соответствии с положениями ст. 62 Конституции РФ. В Армении с этим проблем тоже нет, так что Захарян, учитывая свои корни, вполне может получить армянский паспорт. Только вот наличие гражданства другой страны ему всё равно ничего не даст – смена именно спортивного гражданства регулируется ФИФА. Организация, конечно, может пойти на исключение, что станет огромным прецедентом.

Пока для этого нет никаких предпосылок – в Федерации футбола Армении отрицают, что связывались с Захаряном по поводу смены гражданства. Сам игрок тоже этот вариант отрицает.