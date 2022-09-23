Англия вылетает из элиты Лиги наций! С такой игрой нечего делать на чемпионате мира

Кто бы мог подумать, что сборные Италии и Англии на финише группового этапа Лиги наций будут бороться за выживание в дивизионе А? Перед 5-м туром англичане занимали последнее место с двумя очками, а итальянцы были третьими и имели на три очка больше. Поразительно, что при этом лидерство в квартете с топами (тут ещё и сборная Германии) захватила Венгрия. Постоянные сенсации – изюминка Лиги наций.

Роберто Манчини продолжает экспериментировать с составом «Скуадра адзурра», думая о будущем, ведь сборная Италии пролетела мимо ЧМ-2022. Для англичан этот турнир – часть подготовки к чемпионату мира в Катаре. Но и у них приехали в Милан не все сильнейшие, в частности, травмированы голкипер Джордан Пикфорд и центрхав Калвин Филлипс.

Сборная Италии довольно мощно начала. Команда Манчини, игравшая по схеме 3-5-2, высоко и агрессивно прессинговала – заставляла англичан допускать потери даже на своей половине поля. За первые 45 минут хозяева 13 раз отобрали мяч, тогда как гости – лишь три. Отбирая или перехватывая мяч, «Скуадра адзурра» стремилась быстро доставить его вперёд на своих нападающих. Смотрелись такие эпизоды эффектно.

Очень активен был на левом фланге латераль Федерико Димарко из «Интера». В первом тайме он совершил 29 касаний мяча и сделал шесть навесов (два точных). Но, кроме пары моментов Джанлуки Скамакки, ничего из своего давления итальянцы не получили. Требовалось больше нестандартных действий в атаке.

Сборная Англии тоже не впечатляла в атаке, играла размеренно, без огонька. Тем не менее к перерыву команда Гарета Саутгейта нанесла даже на один удар больше (5 против 4). В створ же и те и другие попали по разу. Любопытно, что первым у англичан мог забить Гарри Магуайр, который в этом сезоне имеет мало практики в «Манчестер Юнайтед». Центральный защитник остался в штрафной Джанлуиджи Доннаруммы после стандарта и опасно пробил головой. А вот бомбардиру сборной Англии Гарри Кейну недоставало ни остроты, ни точности.

Отдохнув 15 минут, топ-сборные заиграли поживее. Итальянцы стали прессинговать как будто ещё наглее, а англичане, имея свободное пространство, организовывали контрвыпады. Одна из таких ответных атак команды Саутгейта родилась в результате обреза увлёкшегося Димарко – Рахим Стерлинг посадил на жёлтую карточку капитана «Скуадра адзурра» Леонардо Бонуччи. А Кейн, капитан англичан, разбил губу в столкновении с Рафаэлом Толоем.

А в середине второго тайма сборная Италии забила! Бонуччи напомнил, что пусть он, может быть, не идеальный разрушитель, но умеет двигать мяч феноменально для защитника. Капитан вырезал классную длинную передачу, а Джакомо Распадори совершенно потрясающе принял мяч. Кайл Уолкер не помешал нападающему ни получить передачу, ни пробить по воротам. Сменщику Пикфорда – Нику Поупу – оставалось только идти вынимать мяч из сетки.

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Сборная Англии и при счёте 1:0 с трудом развивала атаки, так как итальянцы не выключались и продолжали прессинговать. Только на 77-й минуте команда Саутгейта наконец пробила в створ после перерыва: два подряд сейва Доннаруммы лишили Кейна гола. В концовке хозяева были даже ближе к забитому мячу – неутомимый Димарко пробил в штангу, прощали гостей Маноло Габбьядини и Бриан Кристанте.

Англичане проиграли и вылетают из элиты Лиги наций. Можно по-разному относиться к этому турниру, но такая игра за пару месяцев до старта ЧМ-2022 не может не напрягать. А у Италии остаются шансы на победу в группе – нужно обыгрывать Венгрию на выезде.