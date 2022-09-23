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Италия — Англия — 1:0, видео, гол Джакомо Распадори, обзор и статистика матча, 23 сентября 2022 года, Лига наций

Англия вылетает из элиты Лиги наций! С такой игрой нечего делать на чемпионате мира
Анатолий Романов
Англия вылетает из элиты Лиги наций!
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Сборная Италии ещё сохраняет шанс выиграть группу.

Кто бы мог подумать, что сборные Италии и Англии на финише группового этапа Лиги наций будут бороться за выживание в дивизионе А? Перед 5-м туром англичане занимали последнее место с двумя очками, а итальянцы были третьими и имели на три очка больше. Поразительно, что при этом лидерство в квартете с топами (тут ещё и сборная Германии) захватила Венгрия. Постоянные сенсации – изюминка Лиги наций.

Лига наций УЕФА. Лига A. Группа 3. 5-й тур
23 сентября 2022, пятница. 21:45 МСК
Италия
Окончен
1 : 0
Англия
1:0 Распадори – 68'

Роберто Манчини продолжает экспериментировать с составом «Скуадра адзурра», думая о будущем, ведь сборная Италии пролетела мимо ЧМ-2022. Для англичан этот турнир – часть подготовки к чемпионату мира в Катаре. Но и у них приехали в Милан не все сильнейшие, в частности, травмированы голкипер Джордан Пикфорд и центрхав Калвин Филлипс.

Сборная Италии довольно мощно начала. Команда Манчини, игравшая по схеме 3-5-2, высоко и агрессивно прессинговала – заставляла англичан допускать потери даже на своей половине поля. За первые 45 минут хозяева 13 раз отобрали мяч, тогда как гости – лишь три. Отбирая или перехватывая мяч, «Скуадра адзурра» стремилась быстро доставить его вперёд на своих нападающих. Смотрелись такие эпизоды эффектно.

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Очень активен был на левом фланге латераль Федерико Димарко из «Интера». В первом тайме он совершил 29 касаний мяча и сделал шесть навесов (два точных). Но, кроме пары моментов Джанлуки Скамакки, ничего из своего давления итальянцы не получили. Требовалось больше нестандартных действий в атаке.

Сборная Англии тоже не впечатляла в атаке, играла размеренно, без огонька. Тем не менее к перерыву команда Гарета Саутгейта нанесла даже на один удар больше (5 против 4). В створ же и те и другие попали по разу. Любопытно, что первым у англичан мог забить Гарри Магуайр, который в этом сезоне имеет мало практики в «Манчестер Юнайтед». Центральный защитник остался в штрафной Джанлуиджи Доннаруммы после стандарта и опасно пробил головой. А вот бомбардиру сборной Англии Гарри Кейну недоставало ни остроты, ни точности.

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Отдохнув 15 минут, топ-сборные заиграли поживее. Итальянцы стали прессинговать как будто ещё наглее, а англичане, имея свободное пространство, организовывали контрвыпады. Одна из таких ответных атак команды Саутгейта родилась в результате обреза увлёкшегося Димарко – Рахим Стерлинг посадил на жёлтую карточку капитана «Скуадра адзурра» Леонардо Бонуччи. А Кейн, капитан англичан, разбил губу в столкновении с Рафаэлом Толоем.

А в середине второго тайма сборная Италии забила! Бонуччи напомнил, что пусть он, может быть, не идеальный разрушитель, но умеет двигать мяч феноменально для защитника. Капитан вырезал классную длинную передачу, а Джакомо Распадори совершенно потрясающе принял мяч. Кайл Уолкер не помешал нападающему ни получить передачу, ни пробить по воротам. Сменщику Пикфорда – Нику Поупу – оставалось только идти вынимать мяч из сетки.

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Сборная Англии и при счёте 1:0 с трудом развивала атаки, так как итальянцы не выключались и продолжали прессинговать. Только на 77-й минуте команда Саутгейта наконец пробила в створ после перерыва: два подряд сейва Доннаруммы лишили Кейна гола. В концовке хозяева были даже ближе к забитому мячу – неутомимый Димарко пробил в штангу, прощали гостей Маноло Габбьядини и Бриан Кристанте.

Англичане проиграли и вылетают из элиты Лиги наций. Можно по-разному относиться к этому турниру, но такая игра за пару месяцев до старта ЧМ-2022 не может не напрягать. А у Италии остаются шансы на победу в группе – нужно обыгрывать Венгрию на выезде.

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