Россия играет с Кыргызстаном. Первый матч нашей сборной с ноября 2021 года. LIVE!

Сборная России возвращается на международную арену. Сегодня наша национальная команда сыграет со сборной из другой страны впервые с ноября 2021-го, когда уступила Хорватии (0:1) в решающем матче отборочного цикла ЧМ-2022. Да, встреча с Кыргызстаном, занимающим скромное 95-е место в рейтинге ФИФА, – всего лишь обычный спарринг, который не имеет турнирной ценности. Но все мы заждались игры с участием России.

Валерий Карпин вызвал фактически всех сильнейших, за исключением легионеров и травмированных. Так что стоит ждать от нашей команды и яркого футбола, и победы, а заодно и дебюта целой группы новичков. Следить за матчем можно вместе с нами – «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию, рассказывая также о событиях вокруг игры в Бишкеке.