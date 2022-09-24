У молодёжки России есть повод для оптимизма. И дело не только в очередной победе

Молодёжная сборная России снова победила. После разгрома Беларуси наши футболисты приехали в Казахстан и добились нужного результата.

С первых минут мяч в основном находился у сборной России, но явных моментов поначалу не было. Ситуация изменилась к середине тайма — давление на казахстанских футболистов заметно усилилось. Хозяева играли практически без мяча и не могли перейти через центральную линию.

Но первый по-настоящему голевой момент всё равно случился у Казахстана. На 27-й минуте расслабленные российские футболисты позволили прострелить, после чего мяч отскочил к Муроджону Халматову. Полузащитник бил с нескольких метров без каких-либо помех, но Станислав Агкацев потащил, а после добивания мяч улетел над перекладиной.

Матч России и Казахстана Фото: rfs.ru

Самый странный момент первого тайма — серия дурацких жёлтых карточек, что в принципе не свойственно для товарищеских матчей. Сначала Андрей Лангович и Максим Самородов были наказаны за бессмысленный микроконфликт при розыгрыше штрафного в центре поля, а следом Артём Соколов получил жёлтую за откровенную симуляцию в штрафной.

Голы пришли на 33-й минуте. И вновь забил Константин Тюкавин — как и в матче с Беларусью, капитан открыл счёт. После классного заброса на Ланговича Константин получил пас под удар и блеснул реализацией. Вот такой динамовский гол в молодёжке.

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Гол сделал игру веселее. Россия могла сразу забивать второй, но Ярослав Гладышев завозился с мячом в штрафной, а второй темп атаки ни к чему не привёл.

Одним голом в первом тайме сборная России не ограничилась. На 40-й минуте Тюкавин заработал пенальти — прыгал за мячом и получил в спину от Адилбека Жумаханова. Нападающий пошёл бить сам и сделал это очень уверенно.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

В перерыве главный тренер сборной России Михаил Галактионов традиционно устроил парад замен — на поле появились восемь новых футболистов, включая вратаря. Второй тайм, хоть и получился далеко не таким событийным, как первый, вновь подарил повод для оптимизма. Как и в матче с Беларусью, обновлённый состав не просел по качеству игры. Правда, конкретики в атаке всё же поубавилось — наши футболисты стали больше бить издали, и практически все попытки были неудачными.

А на 86-й минуте Казахстан отыграл один гол. Нургайни Бурибаеву дали пробить с 20 с лишним метров, и он попал точно в угол. После этого моментов у сборной России стало больше: соперник понёсся отыгрываться и забыл про оборону, поэтому пошли контратаки. Но голов больше не было. Как и не будет матчей у молодёжки в ближайшее время. Хотя, согласитесь, было приятно посмотреть на неё после такого долгого перерыва.