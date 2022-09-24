Экс-тренер «Спартака» сотворил большую сенсацию. Якин убрал Испанию одним приёмом

Сборные Испании и Швейцарии решают в последних турах Лиги наций разные задачи. Команда Луиса Энрике спорит за первое место и выход из группы – перед встречей со швейцарцами опережала на одно очко Португалию. Команда экс главного тренера «Спартака» Мурата Якина борется за выживание – отставала на очко от Чехии.
Сценарий этой игры был простым. У хозяев – мяч, у гостей – пространство. Преимущество команды Луиса Энрике по владению в первом тайме было трёхкратным (73% против 27%)! Тем не менее у «Красной фурии» не получалось даже бить в створ ворот Яна Зоммера. Как бы получше описать игру испанцев? Они напоминали молодого человека, который ходит вокруг да около привлекательной девушки, с которой очень хочет познакомиться, но никак не может подойти поближе и произнести что-то внятное. Так и тут. Сборная Испании топталась рядом со штрафной швейцарцев, но совершала какие-то бессмысленные движения. Да и центрфорварда, который мог бы решить эпизод одним касанием в штрафной, у команды Луиса Энрике не было: «ложную девятку» исполнял Марко Асенсио.
Команда Якина спокойно оборонялась средним блоком, лишила хозяев скорости. А в середине первого тайма забила, дождавшись стандарта. После углового центральный защитник Мануэль Аканджи выиграл воздух. Сесар Аспиликуэта и Пау Торрес не разобрались, кому держать коллегу по амплуа. Аканджи на днях признался, что мечтает выиграть чемпионат мира со сборной Швейцарии: если будет постоянно приходить в штрафную соперника с таким успехом, шансы на исполнение желания появятся.
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Забавно, что даже вратарь сборной Испании Унай Симон сделал до перерыва больше касаний, чем почти все игроки швейцарцев. Но при сумасшедшем владении мяча хозяева нанесли лишь два удара против пяти у гостей (в створ – 0:3). В общем, план Луиса Энрике не работал. Хотя тренер испанцев был очень доволен этой тренировочной неделей.
Во втором тайме Испания наконец-то стала напоминать Испанию. Улучшилось взаимодействие игроков, появились какие-то комбинации с быстрым розыгрышем мяча. В результате уже на 55-й минуте «Красная фурия» сравняла счёт. В этом эпизоде Асенсио опустился на более привычную позицию атакующего полузащитника и здорово разобрался. Он отдал передачу в свободную зону на Жорди Альбу, который своим подключением вперёд напомнил болельщикам, что он ещё не так плох, как, может быть, думает Хави в «Барселоне».
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Едва команда Луиса Энрике отыгралась, как сборная Швейцарии опять забила. Опять ей принёс успех угловой, снова в голе поучаствовал поймавший кураж Аканджи. На сей раз центральный защитник ловко оторвался от опекунов и отправил мяч во вратарскую, где шла борьба за позицию. В результате Эрик Гарсия сотворил автогол. Чувствуется, что Якин очень хорошо работает над стандартами в национальной команде.
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Несколько замен, в том числе выход центрфорварда Борхи Иглесиаса, добавили агрессии испанцам. Да и игроки сборной Швейцарии подустали. У голкипера Зоммера появилась хорошая работа. Но Якин как будто не слишком нервничал, даже шутил о чём-то со своим помощником. «Красная фурия» при 76% владения мячом во втором тайме нанесла шесть ударов и четыре в створ (у швейцарцев – 3/1), а в концовке ничего не смогла сделать со швейцарским «бетоном».
Проиграв дома, Испания отдала первое место Португалии. А Швейцария ушла с последнего места. Якин, по сути, убрал топового соперника одним приёмом – классными стандартами.
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