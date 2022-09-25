Саудовской Аравии достанется зимний чемпионат мира — 2030? У ФИФА есть четыре заявки

Летом 2030 года состоится 24-й чемпионат мира по футболу ФИФА. Турнир пройдёт спустя сто лет после первого в истории мундиаля. В финальной стадии чемпионата мира сыграют 48 сборных. 24 октября 2019 года ФИФА объявила, что официальный приём заявок на проведение турнира начнётся в 2022 году, а окончательный выбор победителя состоится на 74-м конгрессе ФИФА в 2024 году. Только за два месяца семь стран подали заявку на проведение турнира.

Какие страны подали заявку на проведение ЧМ-2030

Марокко было первой страной, которая подала заявку на проведение турнира. Это случилось в октябре 2018 года. Спустя два года совместное заявление отправили Испания и Португалия, которые летом назвали стадионы для чемпионата мира. От них будет представлено 14 арен. На мундиаль у Испании уже есть 14 стадионов, которые имеют право принимать матчи чемпионата мира по футболу. Испания является основной страной, а от Португалии будет три стадиона из 14 запланированных. Это будут две арены из Лиссабона плюс одна из Порту, сообщает Marca.

Португалия предлагает «Да Луш», «Драгау» и «Жозе Алваладе». Испания рассматривает для заявки стадионы «Сантьяго Бернабеу», «Цивитас Метрополитано», «Камп Ноу», «Корнелья», «Ла Картуха», «Сан Мамес», «Месталья», «Риазор», «Эль Молинон», «Ла Ромареда», «Реале Арена», «Ла-Росаледа», «Гран-Канария» и «Ла-Кондомина».

Луис Рубиалес президент Федерации футбола Испании «Это соглашение означает важный шаг для этого общего проекта федераций, а также для стран. Футбол, спорт — это великолепный инструмент для придания силы и воли к преодолению в эти трудные моменты. Мало что может быть более захватывающим, чем возможность организовать чемпионат мира, и мы не можем представить себе лучшего партнёра, чем Португалия. Мы идем рука об руку с Португальской федерацией».

Конкуренцию за проведение чемпионата мира вышеупомянутым странам в августе этого года составили четыре южноамериканские – Уругвай, Аргентина, Парагвай и Чили. Эти страны надеются получить право на проведение мирового турнира под лозунгом «Вместе 2030». Церемония подачи прошла на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, который в 1930 году принимал финал первого чемпионата мира между Уругваем и Аргентиной (4:2). При этом президент УЕФА Александер Чеферин уверен, что ЧМ-2030 пройдёт в Испании и Португалии, об этом он заявил Football Talks. Также функционер добавил, что считает это заявку выигрышной и что организация «будет работать, чтобы помочь».

Совместная заявка Саудовской Аравии, Египта и Греции

В начале сентября The Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что в течение нескольких недель о совместной заявке Саудовской Аравии, Египта и Греции на проведение турнира объявят официально. Решение было принято после переговоров на правительственном уровне. В случае получения этими странами права на проведение ЧМ-2030 Саудовская Аравия возьмёт на себя часть расходов по подготовке инфраструктуры в Египте и Греции. Заявка станет серьёзным конкурентом для совместной заявки Испании и Португалии, которую поддерживает УЕФА, так как Саудовская Аравия, Египет и Греция представляют три разные конфедерации. Ожидается, что эту заявку поддержат Азия, Африка и некоторые европейские страны.

Против ещё одного зимнего чемпионата мира, вероятно, выступят представители топ-лиг Европы, в которых ради турнира придётся прерывать сезон более чем на месяц. По информации источника, глава ФИФА Джанни Инфантино в последние недели встречался с представителями Саудовской Аравии, Египта и Греции, но источники в ФИФА сообщили, что он не будет поддерживать какую-то конкретную заявку.

Глава ФИФА Джанни Инфантино Фото: Francois Nel/Getty Images

Сам же президент ФИФА заявил в марте 2021 года, что к каждой стране будут относиться справедливо. «Я очень рад тому, что я читал об интересе мистера Бориса Джонсона и всего британского мира к проведению чемпионата мира. Чем больше у нас будет кандидатов, тем я счастливее, потому что мы организуем пуленепробиваемый, чистый, прозрачный, профессиональный процесс торгов, в котором правила ясны ещё до подачи заявок. Это то, что мы сделали в прошлый раз, и я горжусь этим, потому что, если бы мы этого не сделали, вы [СМИ] правильно убили бы нас. Но мы провели тендер, который прошёл очень хорошо, и мы хотим сделать то же самое [в 2030 году]», – сказал Джанни Инфантино.

Помимо того, что турнир может пройти зимой, он будет сыгран в странах, расположенных далеко друг от друга. Вот какое расстояние между тремя странами.

Саудовская Аравия, Египет и Греция на мировой карте Фото: Сделано с помощью Mapchart

Помешать проведению чемпионата мира в Саудовской Аравии хочет правозащитная организация Amnesty International («Международная амнистия»). Она заявила, что проведение мундиаля в стране Юго-Западной Азии будет «практически невозможным», если ФИФА применит критерии, связанные с правами человека. По мнению организации, ФИФА должна неукоснительно применять критерии прав человека при рассмотрении любой возможной заявки с участием Саудовской Аравии. Похоже, проведение турнира в Испании и Португалии выглядит оптимальным решением. Не так ли?