Как легионеры из РПЛ сыграли за сборные. Футболисты ЦСКА — круче всех!

Больше десятка легионеров из РПЛ получили приглашения в национальные команды. Изучили, кто из сборников сыграл в первых сентябрьских матчах. Круче других себя проявили футболисты ЦСКА.

Бактиёр Зайнутдинов

Футболист ЦСКА сыграл за сборную Казахстана впервые за полгода. Предыдущие матчи за национальную команду Бактиёр провёл в марте 2022-го, а летом пропустил четыре встречи. Возвращение получилось удачным — Зайнутдинов вышел в основе на матч с Беларусью (2:1) и оформил победный гол на 79-й минуте. Это уже 10-й гол Бактиёра за сборную Казахстана, по этому показателю он занимает третье место в истории национальной команды. Лидерство с 13 мячами удерживает Руслан Балтиев, входящий в тренерский штаб Магомеда Адиева. Бывший футболист «Сокола», московского «Динамо», «Шинника» и ФК «Москва» уже заявил, что лично проставится, если Зайнутдинов побьёт его рекорд.

Нуралы Алип

В отличие от Зайнутдинова, Алип играл за сборную и весной, и летом нынешнего года. Защитник «Зенита» вышел в стартовом составе сборной Казахстана и провёл на поле все 90 минут. Алип отыграл уже 17-й матч в составе национальной команды и пока обошёлся без результативных действий. Впрочем, это далеко не самый важный показатель для игрока линии обороны. Портал WhoScored поставил Алипу за матч с белорусами 6,2 балла — это второй с конца результат среди всех игроков Казахстана, вышедших в основе.

Марат Быстров

30-летний футболист не играл за сборную Казахстана с марта нынешнего года. В июне Быстров не попал в заявку ни на один из четырёх матчей Лиги наций. На этот раз Марат оказался в запасе, но просидел там всю игру.

Кирилл Печинин

Фланговый футболист «Оренбурга» отбегал все 90 минут за Беларусь в матче с Казахстаном. Кстати, именно передача Печенина оказалась голевой — белорусы восстановили равновесие в добавленное к первому тайму время. Это второе результативное действие Кирилла в 15 матчах за сборную.

Александр Селява

Не играл за сборную Беларуси с конца 2021 года. Снова не попал в заявку — на этот раз на игру с Казахстаном в Лиге наций. В этом сезоне Селява отыграл всего 175 минут за «Ростов» в РПЛ и Кубке России.

Матч Казахстана и Беларуси Фото: kff.kz

Деян Ловрен

Последний матч за сборную защитник провёл почти год назад. Именно тогда хорваты обыграли в Сплите российскую команду и завоевали прямую путёвку на чемпионат мира в Катар. В марте и июне Ловрен за сборную не играл по причине травмы. На этот раз Деян попал в заявку на игру Лиги наций с Данией (2:1), но на поле так и не вышел. Благодаря этой победе балканская сборная вышла на первое место в квартете.

Хесус Медина

Полузащитник ЦСКА и сборной Парагвая вышел на замену в контрольном матче с ОАЭ (1:0). Медина появился на поле на 78-й минуте — поменял бывшего игрока «Спартака» Лоренсо Мельгарехо. Через семь минут Хесус поучаствовал в голевой комбинации. Именно его подачу от углового флажка замкнул защитник Фабиан Бальбуэна, права на которого принадлежат «Динамо». Кстати, это дебютный гол для 31-летнего футболиста, который сейчас выступает за «Коринтианс» на правах аренды. А Медина оформил первое результативное действие в пятом матче за сборную Парагвая.

Роберто Фернандес

22-летний защитник пока так и не дебютировал за парагвайскую национальную команду. В матче с ОАЭ Фернандес просидел всю игру на скамейке запасных. Возможно, тренерский штаб предоставит игроку практику в игре с Марокко, которая состоится 27 сентября.

Муми Нгамалё

Нападающий «Динамо» вышел в стартовом составе на контрольный матч с Узбекистаном (0:2) и покинул поле на 74-й минуте. Камерунский футболист провёл 36-й матч в составе национальной команды, но пока забил всего три мяча.

Остон Урунов

А вот полузащитник «Урала» показал себя с лучшей стороны. Футболист сборной Узбекистана вышел на замену на 59-й минуте и в концовке встречи отметился результативным ударом. Теперь на счету 21-летнего Урунова два гола в семи матчах за сборную. Кстати, в этом сезоне Остон крайне редко выходит на поле в форме «Урала» (33 минуты в РПЛ и 27 — в Кубке России). Ещё один легионер из РПЛ — Иброхимхалил Юлдошев из «Пари НН» — остался в запасе на матч с Камеруном.

Хорен Байрамян

Сборная Армении потерпела сокрушительное поражение в матче с Украиной — 0:5. Байрамян провёл на поле все 90 минут и получил от портала WhoScored 5,8 балла. Это пятый показатель среди всех армянских футболистов, вышедших на поле с первых минут. А вот полузащитник Эдуард Сперцян в матче с украинцами не играл. Лидер РПЛ по системе «гол+пас» пропустил встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Эли Даса

29-летний израильский футболист принял участие в матче Лиги наций с Албанией (2:1). Те самые команды, с которыми сыграла бы сборная России, не будь бана от УЕФА. Даса снова (уже в пятый раз) вывел свою сборную на поле с капитанской повязкой и отыграл все 90 минут. В стартовом составе сборной Израиля вышел Эден Карцев, переход которого в «Динамо» сорвался минувшим летом.

Хорхе Карраскаль

Сборная Колумбии не испытала проблем в товарищеском матче с Гватемалой (4:1). Карраскаль появился на поле на 64-й минуте, заменив Хамеса Родригеса, и отметился результативным действием. За минуту до окончания основного времени встречи Хорхе отдал голевую передачу на 18-летнего полузащитника Ясера Асприлью. Это был первый матч для полузащитника ЦСКА в составе национальной команды. А вот хавбек «Зенита» Вильмар Барриос просидел всю игру на скамейке.