С такими соперниками Россия могла быть первой! Расклады в «нашей» группе Лиги наций

Для команды Карпина это был бы отличный шанс наконец пробиться к лучшим.

Розыгрыш основного турнира Лиги наций стремительно несётся к завершению. Во многих группах уже определена судьба первого и последнего мест. Это отчасти касается и группы 2 в Лиге B. Чем же она примечательна? В ней должна была выступать сборная России. Так что же там происходит?

Первое место уверенно взял Израиль. У команды ни одного поражения

Надо сказать, группа у сборной России была бы не самой грозной: Израиль, Исландия и Албания. Первое место уверенно заняли израильтяне. И тут настоящая магия: с исландцами Израиль дважды сыграл вничью, а албанцев дважды победил. Что тут необычного? Всё дело в счёте. Оба матча с Исландией завершились со счётом 2:2, оба матча с Албанией — со счётом 2:1. Итого: восемь очков в четырёх играх, разница забитых и пропущенных мячей — 8:6.

Кстати, у сборной Израиля в этом розыгрыше Лиги наций оказалось сразу два лучших бомбардира. Полузащитник Манор Соломон и нападающий Шон Вайссман забили по два мяча. Причём первый уложился в один матч и отгрузил дубль Албании.

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Судьба второго места подвисла. Всё решится в последнем матче в группе

Сборная Израиля все четыре матча сыграла, так что в группе 2 осталась только одна встреча: во вторник, 27 сентября, Албания примет Исландию. В этом матче решится судьба второго места, ведь на данный момент команды разделяет два очка. Выше находятся исландцы, так что албанцев устроит только победа, благо сыграют они на своём поле.

Фактически, турнирное положение Албании и Исландии определили их результаты с Израилем. Друг с другом эти команды сыграли вничью (1:1). Только пока исландцы шли без поражений (три ничьих в трёх матчах), албанцы дважды проиграли и набрали всего одно очко.

Играет сборная Исландии Фото: ksi.is

Посмотреть на сборную России в этой группе было бы интересно ещё и из-за истории выступления нашей команды в Лиге наций. В первом розыгрыше турнира (2018/2019) сборной попались Швеция и Турция. Итог: шведы отправились в Лигу A, а турки заняли последнее место. После этого был сезон, в котором Россия играла в группе с Венгрией, Сербией и Турцией. И вновь никакого повышения в классе для нашей команды — первое место было у венгров.

Кажется, в такой группе, как в этом сезоне, команда Валерия Карпина смогла бы наконец пробиться к лучшим — в Лигу A. Как считаете?