Какие моменты испортил Мбаппе! Сборная Франции чудом избежала позора

Франция борется за выживание, а Дания за первое место: таковы парадоксы этой Лиги наций. Главный тренер пока ещё действующих обладателей трофея Дидье Дешам признавался, что ставит задачу не только просмотреть кандидатов на поездку на ЧМ-2022, но и не вылететь из элиты Лиги наций. Англия уже доигралась с огнём – французы не хотели наступать на те же грабли. Пусть турнир полутоварищеский. Классным, амбициозным игрокам больно проигрывать в любом соревновании.

Поначалу сборная Франции действительно доминировала, оправдывая статус фаворита. Контролировала мяч и территорию, создавала ширину за счёт латералей Бенжамена Павара и Ферлана Менди. У чемпионов мира получались неплохие комбинации на флангах и полуфлангах, в том числе с участием их самой яркой звезды Килиана Мбаппе. Именно форвард «ПСЖ» мог забить быстрый гол, однако его удар под перекладину остановил сейв Каспера Шмейхеля. Вратаря датчан критикуют во Франции за игру в «Ницце», тем не менее сегодня это был Шмейхель лучших времён в «Лестере». Ещё Мбаппе создал момент для Антуана Гризманна, красиво сыграв пяткой в ходе атаки. Но в первом тайме Килиан нанёс лишь один удар из девяти у сборной Франции (и из двух в створ).

Потом датчане выровняли игру. Всё как-то само собой успокоилось. У команд было избыточное количество подготовительных передач вместо быстрого развития атак. Зато после получаса матча команда Каспера Юльманна выдала мощный отрезок, удивив и соперника, и собственных болельщиков. Сперва забил Каспер Дольберг. Защитники трёхцветных (центральных, кстати, было трое) оставили много пространства, и нападающий «Ниццы» в падении переправил мяч в сетку.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Ещё через шесть минут отличился вингер Андреас Сков Ольсен. Почти каждая подача датчан с углового превращалась в проблему для сборной Франции, а в этом моменте Ольсен смог свободно пробить из-за штрафной. Странно сыграл Ферлан Менди, бросивший зону подбора. Такого развития событий Дешам точно не ожидал, особенно после достаточно неплохого дебюта матча.

Матчи Лиги наций в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.

Беседа с игроками в течение четверти часа в раздевалке и двойная замена (ушли не впечатлившие Вильям Салиба и Эдуарду Камавинга) не особо вдохновили сборную Франции. По крайней мере, дебют второго тайма они провели похуже, чем первого. Трудно было понять, в чём идея Дешама, как он собирается переворачивать матч. Мбаппе, Гризманн, Оливье Жиру – каждый из топовых форвардов играл в какую-то свою игру. Датчане компактно оборонялись и разрывали все связи «трёхцветных».

Но тут включился Мбаппе! В середине тайма Килиан получил три подряд сумасшедших момента. Сначала убежал один на один – Шмейхель снова спас сборную Дании от пропущенного гола. При этом голкипер, пожалуй, исправил свою же ошибку. Каспер должен был выбежать из ворот, чтобы перехватить мяч, однако застыл на месте, а защитники понадеялись, что подстрахует. Потом ещё дважды Мбаппе бил прямо в Шмейхеля.

Провальный отрезок сборной Дании был коротким, и потом футболисты «трёхцветных» опять стали портить настроение Дешаму своей игрой. В концовке, скорее, хозяева наиграли на третий гол. Они продолжали доминировать на стандартах, но Мартин Брейтуэйт загубил верный шанс: нанося удар, попал в грудь самому себе, поэтому мяч летел медленно в сторону ворот. Статистика ударов оказалась фактически равной – 16:17 (в створ – 7:7). Но команда Юльманна, безусловно, заслужила победу. А Франция избежала позорного вылета лишь благодаря поражению австрийцев от выигравших группу хорватов.