Другая эра «Спартака». Что изменится с новым советом директоров и спортивным директором?

«Спартак» наконец-то рассказал, что будет после ухода Леонида Федуна. Пока, правда, только на словах. Но на правильных и ожидаемых. Главным спикером выступил новый председатель совета директоров Александр Матыцын. Он дал интервью ТАСС, а мы собрали ключевые тезисы нового босса клуба.

Кто теперь управляет «Спартаком»? Все фамилии – ниже

Ключевым центром принятия стратегических решений останется совет директоров. Но в нём больше не будет ни Федуна, ни Заремы Салиховой. Хотя появление последней там, судя по инсайдам, рассматривалось. Однако эпоха семьи ушла. Вот как со слов Матыцына выглядит новый состав.



«Избран новый состав совета директоров. В него вошли топ-менеджеры «Лукойла» – специалисты в финансовой, юридической сферах, в вопросах корпоративного управления Павел Жданов, Иван Масляев и Евгений Хавкин, генеральный директор клуба Евгений Мележиков и президент Академии «Спартака» Сергей Родионов, а также независимые директора Олег Малышев и Юсуф Алекперов. Нашей первоочередной задачей является создание более прозрачного коллегиального механизма принятия решений и распределения финансирования. При её реализации мы будем опираться на управленческую модель «Лукойла», эффективность которой доказана 30-летней историей компании.



Понимая всю специфику, максимально тесно сотрудничаем с руководством клуба, анализируем информацию, как всё устроено, какие есть первоочередные потребности. Параллельно решаем вопросы по ключевым направлениям деятельности «Спартака»: спортивная часть, медицинская, коммерческая, инфраструктурная, вопросы безопасности и корпоративного управления», – отметил председатель обновлённого органа.

Александр Матыцын Фото: РИА Новости

При этом отдельно он подчеркнул, что все члены совета будут опираться на мнение в том числе авторитетных футбольных экспертов. Звучит слишком идеально.

Появился и спортивный директор, но его все ждали

Пола Эшуорта отправили в «Спартак» ещё несколько недель назад. Англичанин, работавший на аналогичной должности в «Ростове», имеет неоднозначную репутацию. Например, за работу в «Астане» он стал фигурантом уголовного дела. Да и в остальных клубах особо не задерживался. Но вот как объяснил это назначение Матыцын.



«Критерии выбора? Обязательное качество – значительный опыт работы, профессиональное понимание игры, видение игроков, их сильных и слабых сторон. Спортивный директор должен ориентироваться в ценовом диапазоне – как по зарплатам, так и по трансферной стоимости футболистов. Кстати, владение русским языком стало дополнительным преимуществом. Для достижения результатов у главного тренера должны быть качественный подбор футболистов и достаточная «глубина скамейки». Но это уже вопрос системной работы спортивного блока, которая будет выстраиваться при активном участии Пола Эшуорта», – сказал новый босс.

Кстати, последней трансферной компанией Матыцын оказался недоволен. В интервью он обратил внимание, что она была неподготовленной, и отдельно покритиковал подписание Кейта Бальде, который «словил» дисквалификацию, ещё не находясь в России.

Кейта Бальде Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Бюджет, забота о ветеранах, восстановление «Спартака-2»

Отдельно Матыцын отметил, что нынешнего финансирования недостаточно для серьёзной конкуренции и выстраивания могущественного клуба. Поэтому в клуб будет вливаться больше денег.



«Унаследованный бюджет на 2022-2023 годы не позволяет клубу решить главные стратегические задачи: усиление спортивного блока, состава команды и развитие инфраструктуры. Поэтому финансирование будет увеличено.



С приходом нового спортивного директора мы надеемся максимально быстро получить краткосрочную и долгосрочную стратегии по усилению команды. В рамках этого плана уже в октябре будет утверждён новый бюджет, что позволит клубу и тренерскому штабу обеспечить качественную зимнюю трансферную кампанию», – ещё одна цитата от руководителя.

Также он отметил, что совет директоров рассмотрит возможность восстановления «Спартака-2», который был закрыт по итогам прошлого сезона. Всё для создания вертикали развития молодых футболистов. Ещё в планах построить новую современную базу. И всё это за два года.



И в конце своего интервью Матыцын отдельно отметил ветеранов. Заявил, что внутри клуба будет создан комитет для их поддержки. Ощущение, что новый босс обращает внимание на главные запросы болельщиков. Осталось только реализовать все задумки.