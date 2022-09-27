«За Пиняевым и сейчас следят в Европе». Спортдир «Крыльев Советов» — о трансферах

«Крылья Советов» очень активно провели летне-осенний регистрационный период. Помимо нескольких громких исходящих трансферов, клуб совершил ещё и ряд заметных приобретений. Если в прошлые окна самарцы в основном черпали ресурсы по хорошо знакомому тренеру Осинькину адресу (Москва, «Чертаново»), то сейчас география поиска значительно расширилась. В то же время своего самого ценного молодого игрока «КС» сохранили.

В паузу на игры сборных мы обсудили прошедшее ТО и старт команды в новом сезоне со спортивным директором волжан Сергеем Корниленко.

Из интервью вы узнаете:

С чем связаны перепады в результатах «Крыльев»: то победа над чемпионом, то ничья с аутсайдером

— Сколько часов и какими видами транспорта добирались в последнем туре до Ростова?

— До Ставрополя летели самолётом и оттуда шесть часов автобусом. В 8 утра выехали в аэропорт, а в Ростов прибыли в 18:00. Специально запланировали вечернюю предматчевую тренировку, чтобы немного прийти в тонус, дать организму проснуться после длительного пути. После матча получили несколько выходных, и все уже двигались в своих направлениях. Кто-то поехал на поезде в Сочи, сборники — в Москву. А кто-то добирался до столицы через Минеральные Воды.



— С логистической точки зрения это был пока самый сложный выезд сезона?

— В этом сезоне — да. Но тем командам, которые через тур преодолевают такую дорогу, — Воронежу, «Ростову», «Краснодару» — ещё тяжелее, чем нам.



— Переезды сказались на состоянии футболистов и игре?

— Нет, я считаю, что мы провели один из лучших матчей по организации. Переезд никак не повлиял на подготовку. У нас все молодые ребята, все адаптированы к российскому чемпионату, дорогам. Многие прошли через ФНЛ, вторую лигу, поэтому не вижу здесь ничего страшного.

Игорь Осинькин и Сергей Корниленко Фото: kc-camapa.ru

— Почему в этом сезоне «Крылья» с такими перепадами играют — то ничья с «Химками», то победа над «Зенитом»?

— Ушли несколько лидеров, состав достаточно сильно изменился. Где-то не хватало стабильности, где-то реализации, а где-то — банальной удачи. Не забивали пенальти в играх с «Химками», «Локомотивом». В Ростове много моментов упустили. На мой взгляд, не засчитали чистый гол Евгеньева, а первый мяч «Ростова» был забит из офсайда. А по игре мы только два матча провели не очень хорошо — с «Химками» и «Зенитом» в чемпионате. Состав ещё до конца не сыгран, но с каждым матчем ребята находят свою игру. Матчи с «Зенитом» в Кубке и с «Ростовом» показали, что мы на верном пути.



— Близость стыковой зоны не напрягает?

— Мы об этом пока не думаем — больше смотрим на качество игры и на то, как развиваемся в целом. В таблицу, конечно, заглядываем, но уверены: если будем продолжать в том же духе, свои очки обязательно доберём.

Кто из лидеров РПЛ произвёл на старте наилучшее впечатление

— Кубковая игра с чемпионом — пока лучшая по качеству в сезоне?

— Я бы так не сказал. Были и более качественные игры — даже с отрицательным результатом. В Ростове, например, второй тайм был близок к идеальному. Игры с «Динамо» и «Локомотивом» тоже провели на достаточно высоком уровне. Но сама по себе победа над лучшей командой России дорогого стоит.



— В сентябре «Крылья» сыграли с тремя лидерами РПЛ. Кто произвёл наилучшее впечатление?

— «Зенит» впечатляет. С тем же ЦСКА мы в первом тайме на равных играли, имели больше моментов и даже владели небольшим преимуществом. Второй, правда, провели хуже. По организации игры я бы выделил сейчас в РПЛ «Зенит», ЦСКА и «Ростов».

— «Спартак» — не конкурент этой тройке?

— Говорю о том, что мне бросилось в глаза. Эти три клуба выглядят максимально организованно.



— Перед матчем с «Зенитом» вы долго говорили с Семаком. Если не секрет — о чём?

— Мы хорошо знакомы, хотя вместе в «Зените» так и не сыграли (когда я возвращался из аренды, он был травмирован). Я задал ему вопросы, которые меня интересовали: например, как у них построен процесс приобретения игроков и интеграции легионеров в команду. Расспросил Сергея Богдановича про структуру игры, тактику. Потом Игорь Витальевич (Осинькин. — Прим. «Чемпионата») подошёл, и тренеры пообщались на свои темы.

Сергей Корниленко Фото: «Крылья Советов»

— Вас впечатляет продуктивность Семака в «Зените»?

— Ответ уже в вашем вопросе заложен. Если он выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой.

Не поспешил ли клуб с трансфером Коваленко в «Сочи»

— «Крылья» впервые делегировали сразу четверых человек в сборную России. Для вас их вызов был неожиданным?

— Получив предварительный список, с нетерпением ждали окончательного. Конечно, обрадовались. Понятно, что это в какой-то степени аванс, но в то же время ребята ярко играют, проявляют себя и, на мой взгляд, заслуженно получили вызов. Для клуба это положительная история. Ребята прогрессируют, их рост заметен и оценён тренерским штабом сборной.



— Как молодой Коваленко реагировал на шумиху вокруг своего имени?

— Коваленко максимально сконцентрирован на футболе, на тренировочном процессе, подготовке к играм. Я поздравил его с вызовом в сборную. Он хорошо справляется с тем, что с ним происходит. Профессионально.



— По позиции его основной конкурент в сборной — Головин?

— «Крылья» играют немного по другой схеме, нежели сборная. Там уже Валерий Георгиевич будет определяться, какую позицию Саше доверить.



— Первый тренер Коваленко в профессиональном футболе Денис Первушин не ожидал, что парень «так быстро стрельнёт». А вы?

— Когда в январе он приехал к нам с группой молодых игроков, было понятно, что потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата. Коваленко уже тогда выделялся.



— Допускаете, что «Сочи» уже зимой захочет его вернуть из аренды?

— У нас аренда до конца сезона, и на данный момент мы об этом не думаем.



— Не поспешили вы с его трансфером? Наверное, можно было бы продать игрока повыгоднее.

— Саша решил продолжить карьеру в этом клубе. Насчёт всего остального — только время покажет. Сейчас он максимально сосредоточен на выступлении за «Крылья Советов» и работает очень профессионально.



— Не допускаете, что его могут перекупить у «Сочи» более статусные клубы?

— Я уверен, если Коваленко продолжит выступать так, как сейчас, им заинтересуются и топ-клубы.

Нужен ли «КС» ещё один нападающий

— На сколько примерно процентов реализовали план по приобретениям в это трансферное окно?

— Это трансферное окно было очень сложным по разным причинам. На ряд футболистов был спрос, было некоторое непонимание по их будущему. Плюс ко всему привезти качественных легионеров в Россию — нелёгкая задача. Было много вариантов, с кем-то договаривались, с кем-то — нет. У Игоря Витальевича есть определённые требования к игрокам, и это нужно учитывать в первую очередь. Не каждый, даже очень качественный футболист подойдёт «Крыльям». Но мы сделали всё от нас зависящее, провели большую работу. А насколько хорошо мы сработали, покажут конец чемпионата и место в таблице. На данный момент мы закрыли все позиции, которые нуждались в усилении.

— Разве нападающий не нужен был?

— Много разговоров на эту тему ведётся — и болельщиками, и специалистами. Сейчас у нас есть основной нападающий — Максим Глушенков. В нашей схеме он исполняет классического форварда. Брать ещё одного при такой модели игры — не совсем правильно. Тем более имея в своём распоряжении ещё и молодых Хубулова и Шитова.

— Глушенков всё-таки не классический центрфорвард а-ля Корниленко. Это не проблема?

— Для нас — точно не проблема. Глушенков проводит все матчи в стартовом составе и приносит пользу. Забил пять голов и отдал три голевых. Лидер РПЛ по количеству ударов по воротам. При той структуре, которой мы придерживаемся, Максим — нападающий №1 на данный момент. И вызов в национальную команду это только подтверждает. Мы им довольны. А платить ещё за одного форварда, который будет сидеть под Глушенковым, мы считаем неправильным.



— Он действительно мог уйти в «Краснодар»?

— Могу сказать только одно: спрос на Глушенкова был и есть.



— Сумма выкупа Глушенкова у «Спартака», которая фигурирует на Transfermarkt (€ 1,8 млн), близка к истинной?

— Не совсем корректно называть точные цифры, но то, что мы приобрели Максима выгодно для нашего клуба — однозначно.



— Про Хубулова говорят: большой талант. Так и есть?

— Это молодой парень и перспективный футболист, у которого всё ещё впереди. У Хубулова есть много качеств, которые он обязательно проявит. Но сначала ему нужно максимально встроиться в нашу систему. Всё-таки футбол «Алании» отличается от нашего. Чем быстрее он интегрируется в нашу схему, стиль, тем лучше будет и клубу, и футболисту. Мы видим в нём большой потенциал.

Почему Зиньковского и Сарвели отпустили, а Ежова и Горшкова — нет

— Раньше «Крылья» брали в основном молодёжь и преимущественно из «Чертаново». Двух опытных легионеров — Барача и Рахмановича — приобрели, чтобы немного сбалансировать состав?

— Переизбыток молодых в команде — это тоже небольшая проблема. По Барачу у нас была аренда с правом выкупа, и мы активировали эту опцию, убедившись в его мастерстве. Что касается Рахмановича, то «Крылья» в целом команда невысокого роста, и мы искали на позицию Сарвели футболиста, который добавит игры вверху и физической мощи. Здесь в большей степени смотрели не на возраст, а на другие качества. Хотя опыт Амара, безусловно, очень важен. А так — мы продолжим свой курс по развитию молодых игроков и общему прогрессу команды с молодым составом.



— Чиркович — прямая замена Зиньковскому?

— Антону уже наступал на пятки Пиняев. Поэтому на этой позиции у нас есть выбор — Пиняев или Чиркович. Конкуренцию никто не отменял.



— Правда, что на Ежова и Горшкова приходили запросы от «Спартака»?

— К Ежову и Горшкову проявляли интерес разные клубы Премьер-Лиги.

Корниленко и Зиньковский Фото: «Крылья Советов»

— Почему не отпустили? Мало предложили?

— Это наши лидеры. Летом мы переподписали с ними контракты. На данный момент они нам очень нужны, мы на них рассчитываем. Если бы Ежов с Горшковым ушли, это были бы слишком большие потери.



— Зиньковский и Сарвели вам тоже не помешали бы.

— Антон долго играл в Самаре, много раз оставался в «Крыльях» даже в сложные времена и заслужил возможность попробовать себя в другом клубе. Ему нужен был новый вызов, он его получил. Мы благодарны Антону за то время, что он провел в Самаре, но было понятно, что игрок хочет идти дальше. У Сарвели тоже было желание попробовать свои силы в другом клубе. Он был лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, важной фигурой в игре Осинькина. Но мы должны уважать выбор обоих игроков. К тому же клуб заработал хорошие деньги на их продаже.



— Уход Зиньковского, Сарвели, Божина ощутимо ударил по команде?

— Сергей Божин у нас не всегда играл в стартовом составе и сам хотел получать больше практики. Здесь ситуация разрешилась для всех сторон правильно. Зиньковский был нашим лидером, системообразующей фигурой, отдавал много голевых передач. Конечно, для нас это большая потеря. Первый матч чемпионата здорово сыграл Пиняев, но его травма сыграла с командой злую шутку. Сергей подошёл к сезону в великолепной форме, мы очень на него рассчитывали и надеялись, что уход Зиньковского пройдёт менее болезненно.

В чём проблема Зиньковского в «Спартаке»

— Почему, по-вашему, Антон так мало играет в «Спартаке»?

— Этот вопрос надо задавать не мне, а главному тренеру «Спартака». Что вижу я — команда играет немного по другой схеме, чем мы. В спартаковском ромбе Зиньковскому тяжело было найти место на поле. Но в тех случаях, когда он выходил на замену, Антон выглядел ярко и добавлял агрессии, остроты и скорости команде.



— Какая схема ему больше подходит?

— Зиньковский — классический фланговый нападающий.



— 4-3-3?

— 4-3-3 или 4-2-3-1, 4-4-2.



— Со стороны кажется, что к нему индивидуальный подход нужен, как у Осинькина.

— С Осинькиным у него действительно были прекрасные отношения в формате «игрок — тренер». Но в то же время Зиньковский — большой футболист. Он это доказал в Самаре и сейчас показывает в «Спартаке». Уверен, это всего лишь адаптация, и он принесёт ещё много пользы и клубу, и сборной России.

Антон Зиньковский Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Разговоры об интересе «Спартака» к вратарю Ломаеву имели под собой почву?

— Повторюсь, мы летом переподписали контракты со всеми нашими лидерами. Им всем очень нравится в Самаре, они успели полюбить и город, и болельщиков, и стадион. Все сконцентрированы только на «Крыльях». Но понятно, что, если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб и сделает предложение, мы его рассмотрим. Все хотят попробовать себя в топ-клубах. Но мы делаем всё, чтобы ребята как можно дольше оставались у нас. Все условия для этого есть, важно, что губернатор Дмитрий Азаров максимально вовлечён в дела клуба, и у «Крыльев» есть всё необходимое.



— А «Зенит»-то не первое «окно» ищет вратаря.

— Это их работа. У них есть свои списки. Мы думаем о себе, а не о «Зените». Ломаев на данный момент — игрок «Крыльев», и мы надеемся, что он ещё долго будет приносить пользу нашей команде. С другой стороны, если игрок вызывается в сборную и получает предложение от больших клубов, значит, мы правильно работаем и развиваемся. В «Крыльях» ребята прогрессируют. Ваня Сергеев перешёл в «Зенит» в 26 лет. Он переехал в Петербург, работает в топ-клубе, стал чемпионом России.



— По вашим наблюдениям, прогрессирует он в «Зените»?

— Я считаю, что Ваня находится на своём месте — и абсолютно заслуженно.

Корниленко и Ломаев Фото: «Крылья Советов»

— Два года назад Зотов ушёл в Казань свободным агентом, а теперь вернулся. На подмену Бейлу?

— Да, у нас есть Бейл и Юрий Горшков, но после травмы Фернандо Костанцы в составе остались всего два крайних защитника. Мы хотели добавить опытного, адаптированного к РПЛ игрока в обойму, готового выйти и слева, и справа. Зотов был свободным агентом, и мы закрыли позицию на случай форс-мажоров — травм, карточек. Игрой на Кубок с «Зенитом» Георгий показал, что находится в хорошей форме. Мы и не сомневались, что он нам поможет.

— А с Костанцей что?

— Повреждение медиальной связки колена. Надеемся, в течение месяца Фернандо вернётся и начнёт тренировки в общей группе.

Что удерживает сегодня легионеров в Самаре

— Правда, что Бейл отказался бесплатно уходить в «Штутгарт»?

— С Гленом у нас хорошие отношения, честные, правдивые. На него был спрос. Когда иностранцам разрешили приостанавливать контракты, мы много раз с ним обсуждали, как он всю эту ситуацию видит. Бейл заверил, что с уважением относится к нашему клубу, региону и так поступать не намерен. Мы ему благодарны за позицию. Он с уважением относится к нам, а мы — к нему.



— Голландец так прикипел к «Крыльям»?

— Ему всё нравится в «Крыльях» — и тот футбол, в который мы играем, и отношения внутри коллектива, и болельщики, и чемпионат в целом. Здесь он прогрессирует.

Сергей Корниленко Фото: «Крылья Советов»

— С кем в команде, кроме легионеров, он может поговорить по-английски?

— Бейл довольно быстро подучил русский язык, и проблем с общением у него нет. А так ребята у нас молодые, английский на разговорном уровне знают.



— Никто из легионеров не порывался приостановить контракт?

— Таких настроений у нас не было. Мы сразу переговорили с иностранцами, и все выразили готовность остаться в команде и приносить пользу «Крыльям». За что им огромное спасибо.



— Немного удивительно, что в «Крыльях» нет игроков из Беларуси. Вывелись у вас на родине таланты?

— У нас есть Дмитрий Прищепа. Молодой футболист, сейчас в аренде в «Велесе», играет почти все матчи в основе. Конечно, мы смотрим рынок, отслеживаем. Есть перспективные ребята, но они в большинстве своём уже где-то востребованы. В то же время мы больше были сконцентрированы на внутреннем, российском рынке. Не могу утверждать, что раньше в чемпионате Беларуси были футболисты, а теперь не осталось. Но те игроки, которые соответствуют высокому уровню, стараются уезжать. Я не знаю, в чём проблема, но раньше в чемпионате России играли до 30 белорусских легионеров. Сейчас их можно пересчитать по пальцам. Видимо, что-то поменялось.



— Сборная Беларуси даже в группе C Лиги наций на последнем месте — после Казахстана, Словакии и Азербайджана. Национальный футбол в кризисе?

— Определённый кризис есть. В вашем вопросе уже содержится ответ, почему в РПЛ сейчас так мало белорусских легионеров. Я думаю, идёт смена поколений. Ребята, которые постарше и играли в хороших чемпионатах, закончили, а молодые ещё не подросли. Но в Беларуси всегда были таланты и, я уверен, всегда будут. Там уделяется внимание футболу, и звёздочки всё равно появляются.

Сергей Корниленко — легенда «Крыльев» и белорусского футбола Фото: «Крылья Советов»

— Судя по игре в Ростове, Пиняев набрал кондиции после болезни?

— Нельзя сказать окончательно, что набрал, но Сергей уже близок к тому состоянию, в котором начинал чемпионат. Всё-таки была пауза, лечение, поэтому перерыв на сборные для него очень кстати. Игровой тонус ещё надо возвращать.



— Уже выяснили причину случившегося с ним?

— Лучше, чтобы на эти темы говорили профессиональные медики. Но как мне объяснили, такое может случиться с любым человеком.

— Теперь Сергей работает в более щадящем режиме?

— Нет-нет, работает наравне со всеми. Мало того, ещё и дополнительно занимается, чтобы быстрее вернуться в свою лучшую форму. Сергей — большой профессионал и сейчас полностью сосредоточен на том, чтобы максимально быстро привести себя в порядок.



— Гапонов за пять туров сыграл одну минуту. Травма?

— Да, он получил небольшое повреждение, но надеемся, что в ближайшее время вернётся в общую группу. Будь он здоров, сыграл бы намного больше, тем более сейчас есть матчи на Кубок. А так у нас в команде здоровая конкуренция. Это нормально, что кто-то сыграл больше, а кто-то — меньше.



— Куда пропал Иванисеня?

— Дима получил неприятную травму и вернётся в обойму не раньше, чем через месяц. Мы его ждём и очень на него рассчитываем. Иванисеня настоящий профессионал, хороший футболист и порядочный человек.

С кем Корниленко ходил в церковь

— Расскажите, как с Цыпченко в церковь ходили.

— Если честно, не хотелось, чтобы эта история оказалась в прессе, но раз уже тогда появилось…Да, это правда. Мы с Димой достаточно много общаемся, и я видел его переживания из-за того, что долго не может забить. Как бывший нападающий знаю, что это такое. Моменты-то практически в каждой игре были — просто не мог их реализовать. Как-то разговаривали после тренировки, и я предложил: «Дим, а давай в церковь сходим». Совершенно спонтанная идея. Мы прошлись по городу, поговорили, а потом зашли в ближайший храм.



— И сразу после этого он забил «Зениту»?

— Ну не сразу, через несколько игр, но забил. Уверен, что этот гол поможет ему в психологическом отношении.

Сохранился ли интерес к Пиняеву в Европе

— «Крылья» в каждое окно отдают игроков в более богатые клубы РПЛ, но совсем не продают за рубеж. Неужели нет спроса?

— В сложившейся ситуации даже трансфер Захаряна, одного из лучших футболистов России, оказалось тяжело осуществить. Я знаю, что и на наших игроков был спрос со стороны зарубежных клубов. Но официальных запросов в клуб не приходило. Пока всё на уровне слухов и разговоров.

Сергей Пиняев Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

— И к Пиняеву нет предметного интереса в Европе?

— К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже.



— Как человек, побывавший в АПЛ, что посоветовали бы Захаряну, если «Челси» всё-таки придёт за ним?

— Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперёд. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык.



— Карпин считает Fan ID злом для футбола. Разделяете это мнение?

— Футбол — в первую очередь для болельщиков. Нам сильно не хватает их на играх. И я понимаю их позицию.

Зачем спортдиру «Крыльев» тренерская лицензия

— Слышал, что получаете тренерскую лицензию.

— Да, в связи с ковидными ограничениями процесс растянулся на два с половиной года. Но финиш уже близко. Надеюсь, до Нового года наша группа получит лицензии PRO.

— Кто ещё с вами учится?

— Очень представительный курс подобрался: Кержаков, братья Березуцкие, Мусаев, Игнашевич, Шаронов, Гогниев, Пятибратов, который только что возглавил «Факел». Многие ребята были большими футболистами и уже тренировали в РПЛ. Считаю, это очень полезное дело — карьера-то может сложиться по-разному. Тот же Карпин несколько раз приходил в «Спартак» руководителем, а стал главным тренером. Мне это интересно, важно, поэтому сразу после окончания игровой карьеры вошёл в штаб Божовича — к тому моменту уже имел категорию «А». А сейчас ещё в Европе такое веяние, что спортивные директора максимально интегрированы в команду и внутрь тренировочного процесса. Обучение — большая база знаний, она многое тебе дает.



— Как вообще строится ваше взаимодействие с главным тренером? Грубо говоря, Осинькин заказывает вам конкретных футболистов или вы приносите ему список кандидатов на позицию?

— У нас максимально плотный контакт с главным тренером. Каждый день по несколько часов обсуждаем массу рабочих моментов. Я максимально интегрирован в команду и присутствую практически на каждой тренировке, во время игр нахожусь на скамейке вместе с тренерским штабом. Исходя из этого, к трансферному окну уже знаю, какие позиции у нас требуют усиления. Я уже два с половиной года работаю с Игорем Витальевичем в таком режиме и чётко представляю, футболисты какого формата нужны под нашу структуру игры. Мы предоставляем списки, предлагаем кандидатов, совместно обсуждаем потенциальных новичков. Очень много нюансов — как в игровом, так и в человеческом плане, также важны финансовые условия. Мы максимально учитываем пожелания Игоря Витальевича. И окончательное решение по футболисту — всегда за главным тренером.

— А вы ещё выходите на поле?

— После прощального матча больше не выходил. Колени и так каждый день напоминают о себе после операций. Но раз в неделю играю с сотрудниками клуба на базе — мне этого достаточно. Наигрался.