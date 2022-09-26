Невероятное шоу Италии и Венгрии в Лиге наций! Пострадала даже скамейка запасных. Видео

Сборная Италии на выезде победила Венгрию (2:0) в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций. Благодаря этому результату команда Роберто Манчини вышла из группы в плей-офф турнира и поборется за трофей с Хорватией, Нидерландами, а также Испанией или Португалией.

Сборная Венгрии – одно из открытий нынешнего розыгрыша Лиги наций. Команда Марко Росси дважды всухую обыграла Англию (1:0, 4:0), взяла четыре очка с Германией (1:1, 1:0) и лишь раз уступила – Италии на выезде (1:2). Однако одно поражение в пяти турах не помешало венграм подойти к финальной зарубе с итальянцами на первом месте в группе. Хозяевам шумной арены в Будапеште важно было не проиграть чемпионам Европы – и тогда путь в плей-офф открыт. А соперника устраивали только три очка.

Еще на Евро-2020 стало ясно: классовые слабости Венгрия компенсирует самоотдачей и бешеной поддержкой трибун. Во многом именно это помогло занять первое место в группе ЛН перед заключительным туром. А для Италии – провалившей отбор на ЧМ-2022 – выход из группы мог стать хотя бы частичной реабилитацией за ужасные результаты последнего года.

И как бы венгры ни горели, с какой бы классной игрой в обороне ни подходили к этой встрече (всего три пропущенных мяча), уровень соперника оказался выше. В мелочах и нюансах – но именно они стали решающими. На 27-й минуте при относительно равной игре хозяева сами привезли себе момент. Выход из обороны через пас превратился нелепый косяк. Гулачи отпасовал на фланг, где замешкавшийся защитник отдал в центр из-за прессинга – это привело к привозу, потере мяча и киксу на Распадори, который без труда забил в пустые ворота. Второй гол Джакомо в Лиге наций.

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Венгры не сдавались – где-то гол их даже разозлил. А это разозлило тренеров сборной Италии: штаб Манчини так разбушевался, что сломал козырёк скамейки запасных! Но окончательно эмоции хлынули через край уже после перерыва, когда главным героем встречи стал Доннарумма. На 50-й минуте Венгрия создала 1000-процентный многосоставной голевой момент: три удара за пару секунд отразил вратарь, а еще один пришёлся в защитника. Джанлуиджи не только спас нужный счёт, но и эмоционально воспламенил партнеров: в следующей атаке они удвоили преимущество благодаря прострелу Кристанте на Димарко.

Доннарумма сотворил что-то невероятное

Только не думайте, что Италия доминировала. Доминировал Доннарумма. А Венгрию и два пропущенных гола не расстроили, хозяева не давали итальянским защитникам выдохнуть. На 54-й минуте кипер вытащил мёртвый мяч после удара Стайлза головой, а на 61-й справился со сложнейшим рикошетом, случившемся из-за выстрела всё того же Стайлза.

Джанлуиджи Доннарумма Фото: Claudio Villa/Getty Images

Лучшей командой по содержанию, владению инициативой и конструктиву была Венгрия. Но Италия перекусила в главных факторах: действиях вратаря (привоз Гулачи против кучи спасений Доннаруммы) и реализации (0 голов при 6 ударах в створ против 2 голов в 2 ударах створ). Вот так пламенная и яркая Венгрия оступилась в шаге от мечты – но подарила публике невероятную драму. Кстати, последний матч за сборную провел её капитан, лидер и легенда – Адам Салаи.

И ещё один важный факт, подчеркивающий важность сегодняшнего результата – эта победа над Венгрией в Будапеште стала для Италии первой с 1933 года. Благодарить нужно Доннарумму – без него просочиться в плей-офф Лиги наций у команды Роберто Манчини точно бы не получилось.