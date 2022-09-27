Евсеев не щадит выходцев из РПЛ. В чемпионате появилось два неожиданных лидера!

С точки зрения забитых мячей 11-й тур в Мелбет Первой лиге получился невыразительным, «низовым». Сразу треть матчей завершилась без голов. Три нулевых ничьих – это рекорд для Первой лиги со старта сезона. А если добавить к этому ещё два результата 1:1 и встречу «Шинника» и «Рубина», где всё решил один мяч, картинка получается совсем грустная. Её чуть подправили «Балтика» с «Енисеем» – пять из 14 голов было забито в Калининграде. Федеральный спортивный канал, выбравший для показа именно эту игру, точно остался доволен.

Турнирная таблица

Амбициозный «Рубин» недосчитался уже 14 очков в Первой лиге

Домашнюю победу «Шинника» над «Рубином» нельзя назвать сенсационной, исходя из того, как протекала игра. Да, ярославцы лишь раз попали в створ ворот Дюпина. Да, казанцы подали семь угловых и чаще доводили дело до ударов. Но в целом всё происходило довольно сумбурно и в обе стороны. У хозяев из выгодной позиции не забил Зинков. У гостей возник шанс пожирнее – Олег Иванов пробил в штангу, после чего мяч прошёл параллельно линии ворот. В другом эпизоде Дзагоев вывел на удар Фамейе, но и защитник перекрывал нападающего, и Филиппов сыграл надёжно.

Слуцкому рано пришлось провести вынужденную замену – травмировался Леон Мусаев. В перерыве тренер «Рубина», как сам признался после, сказал, что по такой игре всё решит один эпизод. Так и произошло, но в пользу «Шинника». На 57-й минуте Соколов в штрафной попал в тиски из четырёх защитников. Бить было некуда, а вот расстаться с мячом и подправить его после удара свободного Кулишева – запросто. Концовка матча проходила под дождём, но и он не помог «Рубину» взломать оборону «Шинника».

В Ярославле должен быть только один Евсеев

Вадим Евсеев впервые в тренерской карьере переиграл Леонида Слуцкого, прервав восьмиматчевую беспроигрышную серию казанской «дрим-тим» (определение самого Евсеева). Тем временем для «Шинника» это третья домашняя победа подряд. Ранее Ярославль обыграл ещё одних выходцев из РПЛ – «Уфу», о которой Евсеев тоже сказал пару слов.

– Мне футболистов даже не надо настраивать. Они вышли себя показать на фоне «Рубина». Как до этого вышли и показали себя на фоне «Уфы». Их руководитель говорит, что денег нет. А вы видели, кем они усилились? «Денег нет». Рассказывать сказки можно кому угодно. Я вам при желании столько сейчас наговорю! А люди футбольные – они понимают, для чего это делается. Мы «Уфу» обыграли, «Рубин» — тоже. Теперь нужно это закрепить.

А вот Евсеев – об усилении своей команды. Ну разве не заход на цитату тура?

– Нам позвонил Ефремов из «Урала». Говорит: «Нужны игроки? Евсеев и Емельянов». Я говорю: «Подождите. Евсеев у меня в команде может быть только один. А Емельянова – давайте».

«Балтика» на ходу: и побеждает, и креативит

Осечке «Рубина» в Ярославле обрадовалась «Балтика» – креативные калининградцы не упустили возможности потроллить Казань в своём телеграм-канале.

«Балтике» пока можно и пошутить, ведь свой матч в этом туре она у «Енисея» выиграла. Кому было не до смеха, так это вратарю красноярцев Антипину – под прессингом он подарил мяч форварду соперника и пропустил третий мяч. Правда, ведя в счёте 3:0, закончить игру в одну калитку команда Игнашевича не смогла – пропустила дважды в последние полчаса. На дубль Тамерлана Мусаева у красноярцев нашёлся симметричный ответ Никиты Глушкова. Калининград теперь делит лидерство с Владикавказом.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Астрахань — не для «Алании»

«Алания» после побед над «КАМАЗом» и «Велесом» в номинально домашних матчах (в Грозном) не совсем удачно съездила в гости к «Волгарю». Выезд в Астрахань – это вообще непрекращающийся стресс для команды. «Алания» никогда не обыгрывала «Волгарь» на его поле в чемпионатах России, ни во втором, ни в первом дивизионе. На этот раз — ничья 0:0. Лидер мог и проиграть: астраханцы почаще угрожали воротам, тогда как «Алания» ни разу не попала в створ. И здесь отдадим должное «Волгарю», для которого это уже седьмой «сухой» матч в 11 турах.

Красотища от Григалавы и щедрый Панченко

Тульский «Арсенал», в прошлом туре проигравший «Кубани», на этот раз разобрался с аутсайдером чемпионата «Волгой», забив ульяновцам дважды. Оба мяча влетели в ворота уже в первом тайме. Особенно красивым получился первый. Грузин Гиа Григалава очень хотел отличиться: сначала не попал в ворота головой после подачи углового, но затем компенсировал это шедевральным исполнением штрафного, который назначили за случайный отскок мяча в руку. А Кирилл Панченко упустил супершанс, зато помог Евгению Луценко, который с пятью голами сравнялся с партнёром в бомбардирской гонке.

В Хабаровске три месяца меняли газон, но Шаронов не в восторге

«СКА-Хабаровск» дома победил «Кубань» со счётом 2:0. Именно дома – команда вернулась из Казани на стадион имени Ленина в Хабаровск, где наконец-то перестелили газон. Вот только когда пресс-атташе клуба после игры попросил Романа Шаронова оценить поле, тренер дипломатично от прямого ответа ушёл. Сказал дословно: оно такое, какое есть, бывает и лучше.

Ярким событием матча стала игра ивуарийца Шарля. В прошлом туре он забил победный мяч «Нефтехимику», а здесь отдал голевую передачу на Турсунова. И в каком стиле! Африканец на фланге головой пробросил мяч себе на ход, на сверхзвуке улетел от соперника и следующим касанием вырезал точно на партнёра, которому оставалось воткнуть в сетку. Ещё в одном эпизоде мог решать сам, но спижонил. Из негативных событий – серьёзная травма вратаря СКА Сугробова.

Сразу после перерыва «Кубань» осталась вдесятером, но заиграла даже лучше – хабаровчане внезапно отдали им пространство и мяч. Этим остался недоволен Шаронов. Гости свои моменты создали, но не реализовали: например, Ткачук пробил в Помазана, плюс вратарь взял сложный удар Щёткина. А СКА дооформил победу в концовке: Петров реализовал пенальти в ворота своей бывшей команды. Илья помимо того, что играл за «Кубань», ещё и воспитанник «Краснодара».

Краснодар, Жигулёвск, Нижнекамск, Уфа: такие разные, но общие ничьи

А что в самом Краснодаре? Местная вторая команда наконец-то взяла очки на арене академии. «Двойка» до этого трижды победила (в Ярославле, Казани и Москве), а дома постоянно проигрывала. С «Нефтехимиком», который приехал после двух поражений, южане провели обоюдоострую игру с сейвами, попаданиями в перекладину, но без забитых мячей.

«Акрон» в Жигулёвске поделил очки с «Уфой» – и это уже третья ничья для Евгения Калешина в трёх матчах после назначения. Башкирская команда забила в дебюте второго тайма после подачи Масалова со штрафного – Константин Плиев головой по дуге отправил мяч в дальний угол. Однако вскоре Азаров заработал пенальти, который реализовал Базелюк. Был у «Акрона» суперзаход со стандарта на второй мяч, но гостей спасла штанга.

Хамхоев — тигр! На афише и на поле

Махачкалинское «Динамо» больше года не уступает дома. Вышедшие в Первую лигу дагестанцы играют на приличном уровне, идут в верхней части таблицы, но при этом чаще всех заканчивают вничью. Так случилось и в этот раз в Каспийске – и сами не забили, и сопернику не дали. К голу были близки Магомедов, Дибиргаджиев и Красильниченко – не сложилось.

А на исходе часа игры суперсейв совершил Хазбулат Хамхоев, не дав отличиться Морозову. Вратарь, которого поместили на афишу матча и сравнили с тигром, просто топово среагировал и выбросил вверх руку! В составе «Родины» в этом матче дебютировал экс-хавбек «Ахмата» (в те годы – «Терек») и «Зенита» Маурисио. У москвичей вообще мощные по меркам ФНЛ трансферы – дадут ли они плоды в ближайшем будущем?

У недавнего лидера травма на травме, а «Велес» снова в зоне вылета

«КАМАЗ» среагировал на два поражения и по крайней мере не проиграл в Москве «Велесу». Команда из Набережных Челнов, ещё недавно уверенно шедшая на первом месте, несколько сбавила обороты. На то есть разные причины, как игровые, так и кадровые. Даже в этом матче тренерскому штабу «КАМАЗа» пришлось уже на 13-й минуте поменять Денисова, а во втором тайме травмировались Куликов и Кириллов.

Из приятного для Челнов отмечаем ассист лидера команды Гаглоева, который с левого фланга мастерски выпилил прострел на Мохаммада. У Александра уже шестая голевая передача в сезоне – больше отдал только Артур Галоян из «Алании». Вратарь «КАМАЗа» Мамин взял пенальти от Андрея Панюкова, который не смог сделать себе подарок в день рождения. Правда, во втором тайме была назначена вторая «точка», и Ираклий Логуа её реализовал – 1:1. А «Велес» хоть и спасся, снова присел в зону вылета – напомним, у команды второй тренер в сезоне.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.