Ерёменко закрыл гештальт. Где сейчас русский финн ЦСКА, «Спартака» и «Ростова»

Роман Ерёменко — уникальный персонаж. Истинный космополит: родился в советской Москве, вырос в Финляндии, познал большой футбол в Италии, а все трофеи собрал на Украине и в России. И много ли вам известно спортсменов, говорящих на пяти языках? Ерёменко и тут выделился — таких полиглотов в РПЛ, кажется, не было. Полузащитник Ерёменко изумительно играл на паузе на поле и дважды делал такие перерывы в карьере, после которых уже не возвращаются. А он вернулся — и после первого, вынужденного, простоя, и после второго, добровольного. Говорю же — уникум.

В ноябре 2016 года лидер ЦСКА отхватил бан за употребление кокаина — и надолго пропал из виду. Нашёлся только через два года в «Спартаке». Шуму тогда было много, а обоюдной выгоды — чуть. Заход в «народную команду» у Романа вышел намного короче, чем у папы Алексея. Только в «Ростове» у Карпина он снова ожил и напомнил самого себя лучших времён.

Роман Ерёменко в ЦСКА Фото: РИА Новости

Второе исчезновение Ерёменко из инфополя было менее громким, но ещё более загадочным, даже подозрительным. Был основным в команде — и вдруг осознал, что больше не тянет. Ладно, если бы к концу изнурительного года нечеловеческая моральная и физическая усталость накрыла — так нет же, сезон только возобновился. 21 февраля 2021 года русский финн вывел «Ростов» на кубковый матч с «Ахматом» в качестве капитана, в первом тайме заменился, а через пару дней внезапно объявил о возвращении в Финляндию. Якобы по семейным обстоятельствам.

В «прошлой жизни», до бана, Ерёменко был образцом коммуникабельности и доброжелательности в РПЛ. С ним реально интересно было общаться: он и вне поля мыслил нешаблонно.

После дисквалификации Роман вернулся совсем другим человеком, замкнутым и недоверчивым. А после повторного отъезда из России — закрылся окончательно: удалился из соцсетей, в очередной раз поменял номера телефонов и прекратил любое общение со СМИ. Многочисленные попытки достучаться до Романа через родственников — жену, брата, отца — ни к чему не привели. Отвечали: «Без шансов». Или просто молчали.

Больше полутора лет о бывшей звезде киевского «Динамо», «Рубина» и ЦСКА не было слышно. И вдруг — новый контракт! Когда о нём все снова забыли, он рискнул ещё раз перезапустить карьеру. После паузы в 520 дней, на 36-м году жизни.

Зачем? Может быть, чтобы дополучить от карьеры то, что упустил за 3,5 потраченных впустую (в спортивном смысле) года. И прежде всего, наверное, эмоции — на большой контракт в таком возрасте глупо рассчитывать, если ты не Криштиану. И тем более — в Финляндии.

Клуб ХИФК (не путать с более статусным ХИК) ведёт летоисчисление с позапрошлого века, но на пьедестале не был с 1971 года, а в еврокубках — ровно полвека. Однако для Ерёменко гонка за медалями и чашками — пройденный этап. Важнее, видимо, возможность продлить свой футбольный век в комфортных условиях — рядом с домом и в одной команде с братом.

Он очень хотел сыграть с младшим из фамильной династии. В «Спартаке» — не получилось, хотя братья и числились в клубе в одно время. В Финляндии Ерёменко закрыл этот гештальт. В ХИФК братья выходят в основе, совместно изобретают в центре поля.

Братья Ерёменко наконец-то сыграли вместе Фото: ХИФК

Только с результатами у ХИФК беда. В первой части сезона команда Миксу Паателайнена (кто-то наверняка вспомнит этого нападающего эпохи великого Литманена) набрала всего девять очков и заняла последнее место (у предпоследнего — в два раза больше). Дальше — переходный турнир с участием худших клубов Вейккауслиги.

Уже после разделения чемпионата на шестёрки Роман забил свой первый «профессиональный» гол с 2020 года — в ворота «Оулу». Но вот побед с новым клубом ещё не одерживал. С Ерёменко на поле ХИФК сделал две ничьих и шесть раз уступил. Роману впервые светит вылет во вторую лигу. Впрочем, после того, что он пережил, это такие пустяки. И тем более — на фоне того, что творится в мире.