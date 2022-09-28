«Это катастрофа». Российский футбольный мир в шоке от приговора экс-директору «Чертаново»

Экс-директора «Чертаново» Николая Ларина посадили на три года – он будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима по обвинению в хищении в особо крупном размере. Ларин признал, что действительно вносил в списки «мёртвые души» для получения больших средств из бюджета, но, по его словам, он это делал для эффективной работы академии, а не из желания нажиться. Суд, впрочем, посчитал иначе: в обвинительном приговоре говорится, что бывший директор чертановской академии использовал полученные деньги на другие нужды, да ещё и делал это совместно с другими лицами.

Николай Ларин экс-директор «Чертаново» «Если вы видите этот пост, значит, я покинул вас на какое-то время. Мне жаль, что так получилось. Но я горжусь нашей школой, коллективом и своей работой. И нашими выпускниками, конечно».

Для футбольного сообщества решение Замоскворецкого суда стало шоком: да, было понятно, что Ларина не оправдают (он всё же сам признал, что нарушил закон), но многие ждали, что он получит условный срок. Те, кто сегодня был на заседании, особенно поверили в реальность такого исхода, когда судья зачитывала все положительные характеристики и смягчающие обстоятельства. Полузащитник «Спартака» и воспитанник «Чертаново» Антон Зиньковский сказал после, что надежда была жива ещё в перерыве. Но всё рухнуло, когда судья объявила: «Суд считает, что вина нашла полное подтверждение. Вина доказана. Ларин совершил два преступления о мошенничестве. Он путём обмана получил денежные средства, которыми распорядился по своему усмотрению. Суд приговорил признать Ларина виновным. Наказание – лишение свободы на три года в исправительной колонии общего режима».

«Это полная жопа, – прокомментировал решение суда Зиньковский. – Большой удар и один из концов для детско-юношеского футбола. Человек, который за последние годы сделал больше всего для детского футбола… Вот так с ним поступают».

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков, который выступал на заседаниях со стороны защиты, согласен: такой приговор – «это несправедливо не только по отношению к Николаю Юрьевичу, но и к российскому футболу».

Александр Солдатенков защитник «Крыльев Советов» «Я, как и многие футболисты, тренеры и специалисты, считаю, что Ларин многое сделал для детско-юношеского и взрослого футбола. Очень надеюсь, что все недовольны решением суда посадить его в тюрьму. Может, как-то получится оспорить. Будем надеяться, что благодаря апелляции приговор пересмотрят, потому что не хотелось бы, чтобы футбол терял такого человека как минимум на три года».

Ещё один защитник «Крыльев» – Юрий Горшков – тоже назвал решение «несправедливым» и добавил: «Все чертановские ребята сейчас в шоке. Верю, что Николай Юрьевич Ларин выйдет по УДО как можно скорее. Но не думаю, что апелляция что-то изменит».

Нападающий «Сочи» Владислав Сарвели сказал, что для него это серьёзный удар.

Владислав Сарвели нападающий «Сочи» «К сожалению, живём в такое время, когда может произойти всё что угодно. Дело Николая Юрьевича Ларина показывает, что в жизни много несправедливости, но нам надо как-то с этим бороться и жить дальше. Я сожалею, что всё так произошло. Буду его поддерживать. Верю, что выйдет на свободу намного раньше по условно-досрочному освобождению».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин был краток, но чёток: «Это катастрофа». Владислав Радимов поддержал всех, кто выступал в поддержку Ларина, и добавил – это «грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни». Юрий Сёмин, как и его коллеги, уверен, что Ларин не заслужил такого наказания, потому что «работал в интересах российского футбола».

Владислав Радимов главный тренер «Зенита-2» «Насколько я понимаю, он и вину признал свою, и деньги тратил на ребят, а не на себя. Мне бы хотелось, чтобы он вышел по УДО. Не только мне, но и многим хотелось, чтобы он не сел вообще. Это грустное событие не только для футбола, а вообще в жизни».

Большим ударом приговор Ларина стал для Сергея Пиняева: Ларин для него сделал очень многое, буквально растил с самого детства, дав ему дорогу и в Англию на просмотр в «МЮ», и в большой российский футбол.



«Тяжело это всё осознавать, – сказал Пиняев. – Отказываюсь понимать, что в ближайшее время не увижу человека, который так много сделал для меня, парней, «Чертаново». Этот человек сделал много для футбола, воспитал огромное количество футболистов для РПЛ. Очень жалко. Не верится, что это случилось с Николаем Юрьевичем. Он за свой счёт лечил футболистов, помогал семьям, делал всё для своих игроков. Сейчас много клеветы в его адрес со стороны тех, кто не заинтересован в том, чтобы Ларин развивал футбол. Видимо, кому-то это всё очень выгодно. Мы будем максимально проявлять интерес, продолжать помогать в бытовых моментах, вопросах питания. Будем делать так, чтобы ему было максимально комфортно в этой ситуации. Мы пройдём её вместе».