Нового босса «Спартака» уничтожили ещё до назначения. А разве есть за что?

«Чистый русофоб» – такую характеристику получил Пол Эшуорт ещё за 10 дней до назначения в «Спартак». Формулировка – от экс-президента «Спартака» Андрея Червиченко. Он по сей день близок к футбольным кругам и, нужно признать, достаточно тонко чувствует настроения в обществе. Посыл, который заложил Червиченко, мог дойти на самый верх, но не дошёл.

Червиченко продолжил давить и после объявления о новом руководителе «Спартака»: «Назначение англичанина Эшуорта – это жирный плевок в лицо всем россиянам. Это позор, особенно в нынешней ситуации». Неплохо звучит. По-селюковски сильно. Впрочем, Селюк выдавал и мощнее.



Другие эксперты больше делали акцент на профессионализме Эшуорта в футболе. Тут уже появились разные мнения. Если коротко, то люди, знающие англичанина по «Ростову», отзываются о нём позитивно – и Михаил Осинов (слышал от него лично), и Сергей Балахнин (тут говорил).



А вот по работе в «Астане» отзывы негативные, и их больше. Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев сказал, что его сын считает Эшуорта проходимцем. Примерно об этом же говорил и Андрей Тихонов, который сослался на анонимного игрока «Астаны».

А теперь давайте суммировать. Трансферы «Астаны» при Эшуорте действительно считаются мутными, и по ним проводились расследования. Хоть Эшуорта и оправдали, но выглядели некоторые сделки сомнительно. В этом плане англичанин не хуже и не лучше некоторых спортивных директоров, которые были раньше в «Спартаке». Судите сами: у Эшуорта был конфликт интересов, когда он приводил своих игроков? А этот конфликт был у Томаса Цорна, который привёл Баду? А у Газизова, который привёл Урунова? Получается славная спартаковская традиция.

Если серьёзно, то здесь не может работать подход «если одним можно было, то почему другим нельзя». Сомнительных трансферов не должно быть в принципе – вроде банальность, но приходится проговаривать.

Остон Урунов Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Хотя в каком-то плане Эшуорт всё-таки выделяется на общем фоне. Ни один другой человек в чемпионате России не признаёт, что руководство просило его сдать матч. По крайней мере, я о таком больше не слышал. Слуцкий мог намекать, но не говорить прямо. Тут большой привет бывшим руководителям РФС и РПЛ, которые проигнорировали высказывания Эшуорта в 2014-м. Даже несмотря на то что капитан «Ростова» Михаил Осинов всё подтвердил.

Вот такой (несвойственной для РПЛ) прозрачности и хочется увидеть от Эшуорта в «Спартаке». В противном случае он долго и не протянет. Со всеми инсайдерами и телеграм-каналами новый спортивный директор вряд ли сможет незаметно наживаться на трансферах. Не тот клуб, где что-либо происходит тихо.

Ну а тенденция, конечно, настораживает – спортивного директора «Спартака» медийно уничтожили ещё до того, как он успел хоть что-то сделать. Это говорит не только о нём, но и о футбольной среде тоже.