«Хотел бы в «Челси» к Захаряну – будет отличная связка». Интервью с новой звездой РПЛ

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов – одно из открытий нынешнего сезона РПЛ. 22-летний форвард проводит лучший этап в карьере: с начала сезона он забил уже шесть голов, пять из которых в чемпионате России. «Чемпионат» поговорил с Сулеймановым про родной Дагестан, юность в «Локомотиве», работу с Кержаковым и Галактионовым, а также о мечте поиграть в АПЛ и о многом другом.

«Футболом занялся, чтобы убить время. Хотел закончить школу и получить высшее образование»

– В детстве ты занимался борьбой и боксом, но не футболом. В Дагестане без этого вообще никак?

– Не скажу за всю республику, но в моей семье было так. Потому что борьба – самый распространённый вид спорта в Дагестане, у меня старший брат на борьбу ходил. А бокс у меня был уже в Москве, друзья занимались – и я вместе с ними. Получается, год ходил на борьбу, затем год – на бокс. И в Москве уже в 13 лет занялся футболом.



– Обычно ребята приходят в футбольные школы в 6-8 лет, а ты – в 13. Встроиться в процессы, наверное, было непросто.

– Когда начинал, даже не думал, что буду профессиональным футболистом. Я просто это делал, чтобы, так сказать, убить время. И постепенно стало получаться хорошо: был лучшим бомбардиром в «Соколе», затем перешел в «Локомотив». Юношеские достижения пошли вверх, и я как-то, наверное, где-то спонтанно стал футболистом.

Кем хотел быть в детстве? Конкретной мечты не было. Хотелось просто доучиться в школе и получить затем высшее образование.



– Ты из Дагестана. Три места в республике, которые должен увидеть каждый.

– Первое – Сулакский каньон, это обязательно. Затем Дербент, самый древний город России (первое упоминание — VI век до н. э. — Прим. «Чемпионата»). А третье – даже не знаю, в море искупаться!



– Про дагестанцев в РПЛ. Наверняка ты общаешься с Шапи. Почему последние сезоны его отдают по арендам? Ведь когда-то в «Краснодаре» он был звездой.

– Не поверишь, но с Шапи не пересекался никогда и нигде. Со многими дагестанцами виделся и общаюсь — но не с ним, как-то жизнь не свела. Возможно, у Шапи спад – как, например, у меня в прошлом сезоне – ничего не получается, не складывается, как бы ты ни хотел.

Гамид Агаларов и Тимур Сулейманов в молодёжной сборной Фото: rfs.ru

– А что случилось с Агаларовым? Гамид был лучшим бомбардиром РПЛ, а сейчас скучает в «Ахмате». Уверен, ты его поддерживаешь.

– Его много кто поддерживает. И, конечно, он переживает из-за недостатка игровой практики – особенно на фоне сумасшедшего прошлого сезона. Думаю, пережить трудный момент в карьере помогает близость к Дагестану – он иногда ездит туда, бывает с семьёй, это позволяет переключиться.

«Не достиг таких высот, чтобы Хабиб меня заметил»

– Не могу не спросить про Хабиба. Общаетесь? Шапи рассказывал, что переписывается с ним.

– Я таких высот ещё не достиг, чтобы Хабиб Нурмагомедов меня заметил. Но был случай, когда он присутствовал на матче «Пари НН» с «Динамо». И вместо того, чтобы себя проявить в той игре, я, увы, не забил пенальти. Конечно, хотелось, чтобы мой земляк меня увидел и мы пообщались. Мне было бы приятно.



– Почему тебе важен респект от Хабиба?

– Этот человек многое сделал для Дагестана, России и для себя. Считаю его одним из лучших спортсменов страны. Знаю, что Хабиб разбирается в футболе и следит за РПЛ, это очень приятно. Ведь, когда мы познакомимся, нам будет о чем поговорить!



– Какой вопрос Хабибу ты задал бы одним из первых?

– Как сильно у него внутри всё горело перед боем с Макгрегором.

– Понимание единоборств как-то помогало в жизни? Ты ведь и на прогиб можешь взять, и на болевой.

– Был один случай, я тогда играл за молодёжку «Локомотива». Товарищеский матч в Польше, не помню с кем. Я поставил корпус сопернику и не подпускал его к мячу, а он меня сзади толкал и бил. Ну я немного разозлился, подсел и кинул его через бедро. Карточка? Не, мне ничего не дали – фолил же не я.

«Сёмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана»

– Если открыть твою статистику за молодежку «Локо» – она супер: 19 голов в сезоне-2018/2019, покер с «Уфой», звание лучшие бомбардира. Почему Семин так и не дал внятного шанса в основе?

– Сложно сказать. На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими – значит, делал всё правильно. Спасибо, что привлек к команде.

Несмотря на то что при Семине я особо не играл, благодарность всё равно присутствует – дебютировал-то я при нём.

Тимур Сулейманов в «Локомотиве» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– В чём крутость Семина? Почему — стоит ему вернуться в «Локо» — и у команды налаживается?

– Авторитет и бесконечное уважение. Человек из разряда «сказал – сделал», все это понимают. Никто не сможет в команде легко отнестись к ситуации, какой бы она ни была. Можно сказать, что Сёмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана.



– Кто был ориентиром в основе «Локомотива»?

– Братья Миранчуки. Такой скромности, но при этом открытости и таланта я ещё в жизни не видел. Ноль пренебрежения, на поле всегда на одном уровне – просто топ.

Мне всё это важно, ценю в людях сдержанность, взаимное уважение и спокойствие. Ещё немаловажны юмор и чувство коллектива. Во многом благодаря последнему в «Пари НН» сложилась такая яркая команда.

– Ещё знаю, что в то время в «Локомотиве» с молодыми работал Лоськов, многое подсказывал и показывал. Что тебе больше всего запомнилось?

– Лоськов и Пашинин всегда помогали молодёжи. Учили реально многому – вплоть до того, как делать диагонали, правильно выбирать позицию. Помню, как Дмитрий Вячеславович на тренировках мне рассказывал, как нужно открываться нападающему, из какой позиции куда лучше ударить. Однажды он меня похвалил, слова остались в памяти навсегда: «Тимур, ты молодец, у тебя скоро всё будет». Лоськов сказал это практически перед моим уходом в «Нижний Новгород».

«Происходящее в «Локо»? Не мое дело разбираться в таких серьезных проблемах»

– Почему при Николиче ты выбрал аренду, хотя получал игровое время?

– Меня спросили, хочу ли я уйти в аренду. Агент сказал, что молодому игроку необходима практика – я согласился. Мы в итоге решили, что мне нужна аренда, а сидеть на лавке и получать деньги – такое может и закончиться.



– Как охарактеризуешь происходящее сейчас в «Локомотиве»?

– Не мое дело разбираться в таких серьезных проблемах. Очень печально, что такой клуб идет на 12-м месте в РПЛ. Хотелось бы, чтобы он шёл в лидерах.

– Что думают игроки «Локо»? С кем-то явно общаешься.

– Не могу отвечать на такие вопросы. Не хочу критиковать другую команду, да и незачем это.



– В этом сезоне «Пари НН» сыграл с «Локомотивом» вничью (1:1) в РПЛ и победил в Кубке России (2:0). Какие чувства?

– Радостные! Моя команда добилась отличного результата, это просто прекрасно. Понимаю, что «Локо» – мой родной клуб. И да, хочу, чтобы они всё время выигрывали – только не в матчах с нами.

«После прихода Галактионова подумал: «Сейчас вот-вот у меня пойдёт»

– Это твой третий сезон в Нижнем. Сначала ты вышел с клубом в РПЛ, потом сохранил место в элите, теперь забиваешь как никогда много, а команда находится в середине таблицы. Какие изменения произошли с тобой за это время?

– Сказать, что изменился во многом, не сказать ничего. Подняться из одной лиги в другую – невероятное чувство, оно заставляет как-то иначе взглянуть на футбол: клуб вошёл в историю, и ты вместе с ним. Многие ребята до того никогда не играли в Премьер-Лиге, для них это было большим праздником – как и для всего города.

За эти три года Нижний Новгород стал вторым домом, а клуб – второй семьёй. Эти люди много для меня сделали, поддерживали в трудные минуты.



– При Галактионове ты сильно прибавил. Например, бьëшь вдвое чаще, прессингуешь интенсивнее, уже забил шесть голов в чемпионате и Кубке страны. В чëм магия?

– Наш футбол стал более открытым, командные взаимодействия изменились. Если по-простому, то у меня теперь больше моментов. Как у нападающего появилось много индивидуальных тренировок – удары, завершение, открывания, выбор позиции в зависимости от ситуации. Развиваем голевое чутье и нацеленность на ворота. Хвалят за импровизацию в штрафной площади. Были ли подобные занятия при Кержакове? Были, но не такие.



– До «Пари НН» ты пересекался с Галактионовым в молодёжке. Это плюс?

– После смены главного тренера мне было намного легче перестроиться на новые требования, чем остальным. Когда Михаил Михайлович пришёл, стало тепло на душе. Подумал: «Сейчас вот-вот пойдёт». Так и получилось!

Тимур Сулейманов с Михаилом Галактионовым Фото: rfs.ru

– Объясни мистику: во вторых таймах «Пари НН» забивает в семь (!) раз больше (14), чем в первых (2). В чём секрет?

– Просто в перерыве тренер быстро и понятно объясняет, где нужно добавить. Когда мы проигрывали ЦСКА 0:2 и перед тем, как меня выпустить, Галактионов сказал: «Тимур, надо забить голы и вытащить этот матч». Меня это зарядило, я оформил дубль, и мы закончили 2:2.

Не могу сказать, что мы как-то по-особенному играем после перерыва. Стиль тот же, требования и принципы игры – те же. Просто тренер показывает на доске, где мы ошиблись, а мы понимаем, как можно это исправить.

«Взял бы в «Пари НН» Джикию, Мухина и Уткина»

– На старте сезона у вас было много невынужденных ошибок и «привозов». Сейчас сильно лучше. Чего команде не хватает?

– То были нормальные проблемы при смене тренера. Мы перестраивались на новые принципы игры. Не могу сказать, что как-то ужасно стартовали. Главное, что провели работу над ошибками.



– Каких трех игроков из других клубов РПЛ взял бы в «Пари НН», будь у тебя такая возможность?

– Георгия Джикию из «Спартака», Максима Мухина из ЦСКА. И ещё нужен классный ассистент, чтобы мне передачи выдавал. Пусть будет Даниил Уткин из «Ростова». А в конкуренты себе никого брать не буду! Думаю, с таким усилением за чемпионство боролись бы.

Тимур Сулейманов после гола за «Пари НН» Фото: fcnn.ru

– Каковы цели команды на сезон? Только давай без «идти от игры к игре».

– Закрепиться в Премьер-Лиге, закончить сезон не ниже 12-го места – чтобы не попасть в стыки. Задача адекватная, ведь это только наш второй сезон в РПЛ. Но я думаю, что мы будем повыше, чем 12-е место.



– А что с личными целями?

– Хотелось бы забить не меньше 10 голов в этом сезоне. А если больше – ещё лучше. И помочь команде добиться цели, которую я озвучил. Было бы очень хорошо.

«Спартак», ЦСКА и «Ростов» – реальные конкуренты «Зенита» в борьбе за титул»

– Есть мнение, в этом сезоне – после массового отъезда легионеров – уровень РПЛ снова просел. Ощущаешь?

– Вообще нет. Что были легионеры, что сейчас есть – ноль разницы. А российские футболисты остались те же.

– Тебе возразят: в прошлом сезоне ты забил один гол, а в этом уже шесть (если считать и Кубок). Значит, уровень сопротивления упал.

– Повторюсь, в прошлом сезоне у меня было очень мало моментов. А в этом они есть, потому что наш футбол стал более атакующим.



– Многие отдали чемпионство «Зениту» ещё до первого тура. Конкуренции нет совсем?

– Есть. Вижу конкурентами «Спартак» и ЦСКА. «Ростов»? Да, они ещё ни разу не проиграли, плюс у них тренер сборной, хороший футбол и большие перспективы. Так что всё с чемпионской интригой в РПЛ в порядке.

«Раз государство ввело Fan ID – значит, так должно быть»

– Ещё одна неоднозначная тема – Fan ID. После его принятия на стадионах стало сильно меньше народу.

– Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит, так должно быть, не наше дело отрицать это. Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы.



– Средняя посещаемость домашних игр «Пари НН» в этом сезоне – 6392 человека. В прошлом было меньше – 5969. На фоне Fan ID это аномалия?

– Просто у нас на стадионе все удобно, можно быстро оформить паспорт болельщика.



– Российские клубы «забанены» в еврокубках, сборная не сыграла в стыках и не едет в Катар. Грустно?

– Скорее обидно. У команд, борющихся за чемпионство, нет прежнего стимула. Болельщики не видят наши клубы в еврокубках, а сборную России – на главном футбольном турнире планеты.



– Как футболистам искать мотивацию, когда за многое бороться просто бессмысленно?

– Каждый уважающий себя спортсмен хочет побеждать. Не всё упирается в деньги, есть ещё уважение фанатов и уважение к самому себе. И как сбавлять к себе требования, когда семья смотрит на тебя по телевизору?

«Как можно критиковать Карпина в нынешних обстоятельствах?»

– Мы общаемся сразу после матча сборных Киргизии и России. Что скажешь о победе нашей команды? В соцсетях начались разговоры, что тренеру пора в отставку.

– Странные разговоры. Карпин попробовал новые сочетания. Тренер пытается нащупать будущее у этой команды, когда международные матчи для нас вновь будут доступны. Как можно критиковать тренера в нынешних обстоятельствах?

– Связывался ли с тобой Карпин в связи с возможным вызовом в сборную? Всë-таки на старте сезона ты забил пять голов в девяти турах РПЛ.

– Не связывался. Конечно, приятно было бы оказаться в сборной, но понимаю, что пока я не так много забил, чтобы получить вызов. В заявке много опытных игроков с заслугами.



– В условиях футбольной изоляции как переключаешь голову?

– Играю в CS:GO, хожу в фитнес-клуб, гуляю с друзьями. Много читаю мотивационных книг, сейчас заканчиваю «Разум чемпионов» Джима Афремова. Подобная литература подкрепляет веру в свои силы, но не воспринимаю её как учебник жизни. Художественными произведениями почти не интересуюсь: часто под них засыпаю – а это значит, что книга неинтересная и я её вряд ли дочитаю.

«Куда бы я хотел? В «Челси» к Захаряну — отличная будет связка»

– Знаю, что тебе нравится «Челси». Сейчас у клуба большие проблемы.

– Команда не в самой лучшей форме, это видно. Тухеля убрали неправильно, он много хорошего привнёс – выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный ЧМ. Грэм Поттер? Честно, ничего про этого тренера не знаю.



– Последние два месяца только и разговоров, что в «Челси» уедет Захарян.

– С Арсеном не общаюсь, но знаю его как хорошего парня. Будет очень круто, если он уедет в мой любимый клуб. Захарян – очень хороший футболист.

– А ты бы куда хотел?

– К нему же! Будет отличная связка. Но пока нужно закрепиться в «Пари НН».



– А вообще, какой форвард является для тебя примером? Чьи хайлайты смотрел и пытался повторить?

– Дидье Дрогба, просто машина. Но присмотрелся я к нему только после Фрэнка Лэмпарда – он мой любимый футболист. Майка «Челси» с его фамилией – первая, которую мне купили.



– Где мечтаешь побывать?

– Хочется слетать отдохнуть с семьёй на Мальдивы, в Дубай и Доминикану. Конечно, хочу посетить «Камп Ноу» и, естественно, «Стэмфорд Бридж».



– И познакомиться с Фрэнком Лэмпардом.

– Обязательно! Только мне до встречи нужно выучить английский – ну или ему русский.