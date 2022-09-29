За «Барселону» очень неловко. Поведение клуба приводит в полное замешательство

«Барселона» достаточно уверенно начала новый сезон – шесть побед в восьми матчах Лиги чемпионов и Ла Лиги. Новички отлично вписались в состав, особенно регулярно забивающий голы Роберт Левандовски.

Команда Хави дала основания рассчитывать на то, что сможет побороться за трофеи. Смущает лишь неуважительное отношение «Барселоны» к ветеранам. Особенно сильно страдают защитники Жорди Альба и Жерар Пике, которых в буквальном смысле пытаются выжить из клуба.

Жорди Альба считает, что «Барселона» его предала

Под конец трансферного окна Marca сообщала, что «Барса» хочет избавиться от Альбы ради снижения зарплатной ведомости. Велись переговоры об аренде с «Интером», но они не увенчались успехом. Клуб пытался договориться с игроком о снижении оклада, однако и здесь всё прошло безрезультатно. До 2024 года «Барсе» придется выплачивать очень большую зарплату защитнику, которому сейчас 33 года. В сезоне-2022/2023 речь идёт о € 30 млн (с учётом старых накопленных долгов).

Роль Жорди в команде изменилась. Раньше он практически в каждом матче выходил в старте, а сейчас большинство игр проводит на скамейке запасных – в сумме 216 минут при двух появлениях в основе за сыгранный отрезок сезона-2022/2023. Сложившаяся ситуация не нравится игроку, о чём сообщали Diario Sport, Mundo Deportivo и As. Альба зол и считает, что «Барселона» его предала, поскольку переговоры с «Интером» велись за спиной игрока, а выведение из стартового состава стало спонтанным и не было оговорено с футболистом.

Жорди не намерен сдаваться и убеждён, что станет сильнее, несмотря на все проблемы. Он считает, что пребывает в отличной форме, включая показатели вроде скорости и выносливости. Альба уходить никуда не хочет и собирается до конца отработать контракт с «Барселоной», но при этом его ранит отношение клуба, ведь он шёл на снижение зарплаты, когда организация в этом нуждалась. Свою позицию испанец не скрывает.

Жорди Альба защитник «Барселоны» «Я всегда хотел быть в «Барселоне». Мне кажется, что я достаточно хорош, чтобы доработать здесь те годы, которые остались по моему контракту. Я проявил большую приверженность клубу, товарищам по команде, и, в конце концов, решение остаётся за клубом. Они такие, какие они есть, и у них есть свои интересы. Я никогда не буду вдаваться в это вопрос. Моя верность клубу составляет 100 процентов. Я хотел бы рассказать вам больше, но не собираюсь вдаваться в подробности. Дело не в том, кажется ли это справедливым или нет. Ситуация такая, какая она есть. В конце концов, я думаю, что каждый поступает так, как хочет. Я хотел остаться. Я человек, который любит говорить с глазу на глаз. Не всем это нравится, но я таким родился. Думаю, что можно было поступить лучше, но меня уже ничто не удивляет после того, что я видел в футболе».

Хави дипломатично дал понять, что слова Альбы не помогут ему получить больше времени на поле. Главный тренер «Барселоны» назвал Жорди большим профессионалом и отметил его важность для команды, но при этом подчеркнул, что тот является «всего лишь ещё одним игроком в составе». Более того, по данным Diario Sport, каталонцы зимой будут рады избавиться от Альбы, Жерара Пике, Френки де Йонга и Мемфиса Депая. О желании «Барсы» расстаться с двумя последними СМИ сообщали всё лето. Теперь к списку «крайне нежелательных» добавились и заслуженные ветераны.

«Барселона» может сбросить Пике, используя лазейку в контракте

По данным Mundo Deportivo, контракт Жерара Пике с «Барселоной» может быть расторгнут летом 2023 года, если защитник отыграет менее 35% возможного времени на поле в текущем сезоне. Прошлым летом «Барса» сообщила Пике, что лимитирует его минуты.

Жерар решил остаться в команде, чтобы побороться за место в стартовом составе. Вряд ли Пике представлял, что его будут заигрывать так мало. В нынешнем сезоне он отыграл 45 минут против «Виктории» в Лиге чемпионов и 90 минут против «Кадиса» в Ла Лиге, в остальных шести матчах вообще не задействовался. То есть пока доля времени равна 20%. Конкуренты Жерара по позиции Жюль Кунде и Рональд Араухо недавно травмировались в матчах сборных, но у Хави в центре защиты есть вариант выпустить Андреаса Кристенсена и Эрика Гарсию. Возможно, Жерар в ближайшие несколько недель будет играть немного чаще, но вряд ли до такой степени, чтобы превысить отметку в 35%.

Жерар Пике Фото: Fran Santiago/Getty Images

Зарплата 35-летнего Пике в сезоне-2022/2023 составляет € 29,5 млн до уплаты налогов, за сезон-2023/2024 – € 40,8 млн до уплаты налогов. Стоит также учесть, что перед игроком накоплен долг в размере € 52 млн. Жерар ранее постоянно шёл на уступки клубу – во время пандемии коронавируса урезал зарплату, после неё — соглашался брать отсрочку по выплатам. Но что получил в ответ?

Руководство «Барсы» начало сомневаться в законности контрактов Пике, Марка-Андре тер Штегена, Френки де Йонга и Клемана Лангле. The Athletic сообщал, что со всеми этими футболистами клуб собирался судиться, но пока до этого дело не дошло. В итоге просто решили искусственно урезать игровое время Пике, чтобы расторгнуть с ним контракт. На фоне этого отношения между Жераром и Хави окончательно испортились, сообщает Diario Sport. В раздевалке во время игры ЛЧ с «Баварией» Пике прокомментировал работу главного тренера, пожаловавшись, что больше не играет. Хави сделал ему выговор перед командой, сказав, что теперь у него будет ещё меньше шансов проявить себя.

Mundo Deportivo утверждает, что «Барселона» на замену Пике хочет подписать защитника Иньиго Мартинеса, у которого летом 2023-го истечёт контракт с «Атлетиком». Каталонцы убеждены в том, что избавятся от Жерара в течение года. Способы есть разные. Умышленное предоставление менее 35% игрового времени и расторжение контракта, добровольное завершение карьеры игрока (на это надеется президент клуба Жоан Лапорта, чтобы история расставания с легендой получилась красивой) или продажа в зимнее трансферное окно.

По данным Mirror, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне хочет усилить оборону, поскольку он разочарован игрой Стефана Савича, Марио Эрмосо и Фелипе, а Хосе Хименес часто травмируется. Симеоне считает, что Пике способен продолжать играть на высшем уровне и подходит его команде. Со стороны Жерара тоже есть определённая заинтересованность в трансфере, хотя конкретные переговоры пока не велись. В любом случае Пике не собирается завершать карьеру, чтобы «сохранить лицо» Лапорте.

Жорди Альбу и Жерара Пике можно обвинить в том, что они держатся за место в «Барселоне», поскольку сопоставимую зарплату в другом клубе им никто не даст. Но разве футболисты виноваты в том, что с ними заключили такие крупные контракты? Альба и Пике сделали очень многое для «Барселоны», поэтому заслужили получать свои деньги. В трудный момент они шли клубу на уступки. Сложно предъявить к ним какие-то претензии.

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс оказался в аналогичном с Жераром Пике и Жорди Альбой положении. Клуб тоже прилично задолжал ему и не против избавиться. Разница только в том, что Серхио, по данным Marca и множества других источников, устал терпеть такое отношение «Барсы» и решил уйти из команды в МЛС следующим летом. Альба и Пике пока настроены не так категорично, но вскоре вполне могут изменить свою позицию. Ну а нынешнее поведение руководства клуба вызывают у болельщиков только замешательство.