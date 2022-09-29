3 топ-сборные Европы провалились перед ЧМ-2022. Их точно стоит считать фаворитами?

Лига наций завершилась несколькими очень неожиданными результатами. Например, в плей-офф вышла Хорватия – хотя фаворитом её группы называли Францию. Компанию им составила Испания, которая в последнем туре выбесила даже Криштиану Роналду. Раздосадованный кэп бросил повязку на газон после финального свистка. Германия и Англия вместо борьбы за первое место, закидывали друг друга голами в матче без турнирной мотивации. В итоге англичане позорно вылетели в Лигу B (и это в группе с Венгрией). И, наконец, Бельгия неприлично отстала от Нидерландов: на шесть очков – очень много для шести матчей.

Однако есть три европейские топ-сборные, которые во всех смыслах провалили турнир. Несмотря на то что его и призывают воспринимать как товарищеский. Это Англия, Германия и Франция. Дальше – о каждой команде подробнее.

Англия: Саутгейт устроил кучу экспериментов. Но они бесят болельщиков

Шесть матчей, три ничьих, три поражения, четыре забитых мяча – такое невозможно оправдать. Особенно с учётом того, что после 5-го тура у англичан на счету вовсе был один гол. На Гарета Саутгейта набросились злобные английские медиа и требовали объяснений. Но тренер отделывался дежурными оправданиями, которые ещё больше бесили аудиторию. По мнению многих экспертов, тренер стал принимать очень непопулярные решения. Например, не поставил в основу на два последних матча – последних перед ЧМ-2022 – Трента. Защитник «Ливерпуля» один из лучших на свой позиции в мире, но тренер, видимо, так не считает. В Англии вообще усомнились, что он поедет на чемпионат мира. Но потом обнаружили от Саутгейта сигнал – в игре с Италией он использовал схему, которая очень подходит Тренту. Так что переживать рано.

После трёх пропущенных мячей от действующих чемпионов Европы, гнев болельщиков вызвал Гарри Магуайр. Ведь он «привёз» как минимум два гола. Но вместо критики Саутгейт заявил, что Магуайр – важнейший футболист, и все должны хотеть, чтобы он играл. Понимаете реакцию аудитории?

Гарри Магуайр Фото: Julian Finney/Getty Images

Но вообще Лига наций стала для главного тренера англичан экспериментом – он несколько раз менял схемы, однако, судя по всему, так и не выбрал основную. Менял сочетания в обороне и в атаке, но с ними тоже сложно. Однако итог мы увидим только в Катаре. Уже известно, что местная федерация не будет менять тренера до конца турнира. А под Евро-2024 в случае провала уже есть несколько кандидатов. Например, Брендан Роджерс и Маурисио Почеттино.

Германия: забили на результат, но Флик решил важную проблему

Команда Ханс-Дитера Флика – самая странная в нынешнем розыгрыше. Только посмотрите на их результаты: три первые игры завершились с одинаковым счётом 1:1. А в Германии в шутку даже предлагали считать, сколько людей заснёт под такой футбол. Сборной критически не хватало забивного форварда ещё летом. Но к осени ситуация особо не улучшилась.

Зато в четвёртой игре – 5:2 с Италией! Следующая информация может шокировать. В это сложно поверить, но тогда дубль сделал даже Вернер. Долгой радость не была. Пока немцы мечтали о плей-офф, их хлопнула Венгрия. Даже обидно, что в итоге она не вышла в летний «финал четырёх», пропустив в последнем туре ту самую Италию.

Тимо Вернер Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако результаты – не так важны. Главная проблема перед ЧМ-2022 для Флика – отсутствие классного центрфорварда. Но, похоже, тренер решил её благодаря отказу от этого амплуа в принципе. И поставил вперёд условную «девятку» Хаверца. С Англией вышло очень неплохо.

Франция: Дешам призывает к спокойствию и просит поддержки для Мбаппе

А между прочим Франция была в шаге от вылета в Лигу B. Поездили бы по менее развитым странам вместе с Англией. Но команду Дидье Дешама спасла Хорватия. После того как французам накидали пару мячей датчане, всё зависело именно от будущего победителя группы. Однако они сохранили уровень, победив Австрию. Так что Франция осталась на третьем месте с пятью очками после шести туров. Единственную, кого удалось победить – Австрию. И то в одном матче.

Килиан Мбаппе и Дидье Дешам Фото: Visionhaus/Getty Images

Традиционно главный антигерой – Килиан Мбаппе. Француза обвиняют в создании гадкой атмосферы в команде и излишнем индивидуализме. Последний матч с Данией он провалил. Но Дешам потребовал успокоиться агрессивных журналистов и всё объяснил: по его мнению, Лига наций не тот турнир, где важен результат. А Мбаппе слишком устал – тяжело постоянно играть через два дня на третий. Поэтому тренер запросил паузу для игрока даже у «ПСЖ».

Пока всё это происходит, французские СМИ ищут скандалы внутри сборной: якобы Мбаппе до сих пор в ссоре с половиной команды из-за провала на Евро-2020. Получится ли у Дешама потушить пожар? Главный вопрос оставшихся полутора месяцев.