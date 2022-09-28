ЦСКА разрывает в Кубке России! А вот другой топ-клуб провалился в третий раз подряд

Владимир Федотов снова побеждает свою бывшую команду. Если в РПЛ у ЦСКА удалось победить «Сочи» достаточно уверенно (3:0), то в Кубке России получилось напряжённо. Достаточно сказать, что при счёте 1:1 судья назначил пенальти в пользу гостей. Но давайте по порядку.

ЦСКА больше атаковал с первых минут, и гол получился вполне логичным. Мухин навесил с правого фланга на линию вратарской, на которой находились сразу четыре его одноклубника. И если с ударом головой Гайча справился вратарь, то с добиванием Кучаева уже никто ничего не мог поделать. Полузащитник ЦСКА весьма сдержанно отпраздновал гол.

Ещё одним событием первого тайма стала серия травм. Редко такое увидишь, чтобы за один тайм сразу три футболиста покинули поле из-за повреждений – Обляков у ЦСКА, а также Юсупов и Бурмистров у «Сочи». Во втором тайме, судя по всему, вынужденная замена потребовалась ещё и Сиссако.



У «Сочи» после перерыва отличился как раз футболист, вышедший на замену – Вячеслав Сарвели. Нападающий принял мяч, молниеносно развернулся и пробил в дальний угол. Даже на ворота не взглянул.

А вот на 68-й минуте случился эпизод, который ещё долго будут обсуждать. Достаточно пограничный момент в плане назначения пенальти. С одной стороны, Сарвели подставлялся и немного приукрасил падение. С другой – он всё-таки контролировал мяч, и ему по ноге заехал защитник ЦСКА Роша. Эксперт «Чемпионата» по судейству Игорь Федотов встал на сторону команды Владимира Федотова.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Это не 11-метровый удар, игрок «Сочи» сам инициировал контакт, шёл в игрока ЦСКА. Правильно сделали, что позвали Сухого посмотреть повтор, и он правильно отменил пенальти в ворота ЦСКА. Сарвели сам выставлял ногу в игрока ЦСКА, а Сухой этого не заметил, потому что просто медленно бегает».

И сразу после этого ЦСКА забил победный мяч. Фёдор Чалов подстроился под навес-прострел Мойзеса с левого фланга и головой переправил мяч в ворота. У Джанаева было не так много шансов, чтобы справиться с ударом с линии вратарской.

Несколько фактов о матче:

– Футболисты ЦСКА перед игрой вынесли баннер в поддержку травмированного Дивеева. Кстати, вчера ему исполнилось 23 года.

Баннер в поддержку травмированного Дивеева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– В составе «Сочи» дебютировал нападающий Лука Джорджевич. Отметился лишь жёлтой карточкой за грубый подкат.

– ЦСКА набрал девять очков в трёх турах Кубка России и возглавляет группу D. «Сочи» остался на последнем месте, уступив во всех трёх играх турнира.