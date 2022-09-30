«У нас не было ни «Газпрома», ни «Лукойла». Как «Спартак» грохнул лучший клуб Европы

Чем помогли красно-белым «подозрительные карточки» перед ЦСКА и сколько они получили за победу над «Реалом».

Сегодня в это трудно поверить, но в 1990-е «Спартак» доминировал в России даже покруче современного «Зенита». Из шести первых чемпионатов красно-белые выиграли пять. «Алания» с «Ротором» переживали лучшие времена в истории, «Локомотив» с ЦСКА набирали силу, а золото раз за разом забирал «Спартак». Лишь одно отдал Владикавказу.

«Спартак» перед Лигой чемпионов — 1998/1999 — это:

действующий чемпион России;

единоличный лидер нового сезона (тогда ещё играли «весна-осень»);

обладатель последнего Кубка страны (в финале минимально обыгран «Локо»);

полуфиналист предыдущего Кубка УЕФА (в 1/4 вынесли «Аякс»).

В сентябре 1998-го сборная России проиграла Украине, Романцев попал в больницу, а «Спартак» впервые после развала СССР уступил ЦСКА

Тем не менее явных предпосылок для новой эпичной победы не было. Была тревога. Осень 1998-го началась крайне огорчительно для российского футбола. Сборная страны поражением от Украины в Киеве открыла квалификацию Евро-2000. А спустя два дня главный тренер сильнейшего клуба России загремел в больницу. Перед проходной игрой с «Тюменью» прямо на тренировке Олега Романцева скрутил острый приступ радикулита, и вместо скамейки он отправился на койку.

Сибирского аутсайдера москвичи не то что без тренера — наверное, и без вратаря раскатали бы. Итоговые 7:0 подтвердили пропасть в классе команд. Но перед Лигой чемпионов болезнь главного не могла не напрягать футболистов. В таких случаях любая внештатная ситуация — стресс.

Были и другие, более весомые поводы для беспокойства КБ-сообщества. За несколько месяцев команда лишилась двух творческих личностей, способных в одиночку решать исход матча на поле. Кечинов ещё весной тяжело травмировался, а Аленичев настоял на трансфере в «Рому» и летом уехал в Италию. Но самым тяжёлым моральным ударом для спартаковцев стало поражение от земляков-армейцев в дерби. Мало того, что первое в новейшей истории, так ещё и разгромное! Так крупно красно-белые никому в России не влетали.

Правда, игре предшествовали подозрительные события. Два лидера середины поля у Романцева «висели на карточках» — Цымбаларь и Титов. И оба же по удивительному стечению обстоятельств получили по четвёртой против «Ростсельмаша»! В тусовке шептались, якобы судья Лом-Али Ибрагимов таким образом по-землячески удружил чеченским хозяевам ЦСКА Дадаханову и Шамханову. И, может быть, даже небескорыстно (ну, вы понимаете — это же 1990-е). Естественно, разговоры так и остались разговорами — арбитров тогда на полиграф не таскали. А «Спартак» без ведущих хавбеков вчистую провалился в дерби на «Динамо» — 1:4.

И это — за четыре дня до «Реала». Настроение в красно-белых рядах точно передал коллега Игорь Рабинер в «СЭ»: «Психологически разгром от армейцев может ввергнуть чемпиона, не привыкшего к таким унижениям, в нокдаун».

«Реал» уволил тренера после победы в Лиге чемпионов. Хиддинк потерпел первое поражение в Москве

В мадридском клубе тоже было не всё спокойно. Эхо абсурдной отставки Юппа Хайнкеса — сразу после триумфа в Лиге чемпионов! — ещё звенело в испанской столице. В адрес босса клуба Санса летели обвинения в сумасбродстве. Стартовать на «Бернабеу» нашему хорошему знакомому Хиддинку пришлось в достаточно нервной обстановке.

Гус Хиддинк Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Впрочем, на фоне спартаковских проблем мадридские казались чепухой. Команда полностью сохранила чемпионский состав и достаточно уверенно начала сезон — с трёх побед и ничьей 2:2 в «класико» с «Барсой».

Тем не менее приезд официально сильнейшего клуба Европы не вызвал в столице привычного в таких случаях бешеного ажиотажа. «Лужники» пасмурным московским вечером заполнились всего на три четверти.

— Меня тоже это удивило, — соглашается один из героев сентября-1998 Егор Титов. — Соперник — сильнее не придумаешь. «Реал» незадолго до этого взял Лигу чемпионов, и там действительно были собраны лучшие футболисты мира. Когда мы в 2000-м играли с ними, матч не значил вообще ничего (обе команды уже прошли дальше), но прошёл при аншлаге. А тут на действительно важную игру пришло чуть больше 60 тысяч. Не знаю, может, поражение в дерби отпугнуло болельщиков. 1:4 от ЦСКА — это было больно. Видимо, многие подумали: если от армейцев получили четыре, с «Реалом» тем более всё понятно. Но как эти 65 тысяч нас поддерживали — просто фантастика! У нас тогда на любом домашнем матче Лиги чемпионов атмосфера была как в Турции: «Добро пожаловать в ад». Это то, что запоминается даже больше самих побед.

Цымбаларь и Титов пропустили дерби — и оба забили в ЛЧ

Судья Лом-Али Ибрагимов, конечно, прилично навредил «Спартаку» перед дерби. Но тем самым, как это ни парадоксально прозвучит, он ему и оказал услугу. С отложенным эффектом.

— Подозрительные были карточки перед ЦСКА, — соглашается Титов. — Не зря же говорят: покажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда. А в «Спартаке» после отъезда Аленичева в Италию ставка в центре поля делалась на нас с Цымбаларём. Илюха тогда вообще был в самом расцвете сил. С другой стороны, мы отдохнули чуть больше других. В итоге и Илюха забил красивый гол «Реалу», и я. Надо отдать должное Олегу Ивановичу — он умел подготовить команду должным образом к самым важным матчам. Физически мы никогда и никому не проигрывали. Наверное, и «Реал» перебегали.

Больше часа нападающие команд безуспешно штурмовали чужие ворота. Первый ноль с табло удалил фаворит. Зеедорф с левой смачно зарядил в перекладину, а Рауль в падении головой дослал мяч в сетку. Запасные «Реала» даже разминку не прервали — настолько буднично восприняли очередной гол своих. За неискоренимую надменность команды бывшего Союза не раз наказывали испанских грандов: ЦСКА и киевское «Динамо» унижали «Барсу» на «Камп Ноу», «Спартак» в начале 1990-х бил «Реал» на его поляне. Так что «сливочные» в 1998-м получили в лоб от хорошо знакомых граблей.

Забойщиком в спартаковском наступлении выступил единственный «настоящий» легионер — Робсон (украинца Парфёнова или белоруса Баранова тогда никто в России за иностранцев не считал). 30 сентября 1998 года бразильский Максимка выдал свой лучший матч за «Спартак», с точки зрения Романцева. Ему для этого даже не потребовалось забивать голы — это сделали другие.

Фол на Робсоне предшествовал самому знаменитому голу Ильи Цымбаларя.

— У нас тогда из левоногих только Цымбаларь да Толя Канищев были, — вспоминает Егор Титов. — Теоретически мог Вася Баранов пробить на силу, но там всего 3-4 метра оставалось до штрафной. Идеальная точка для Илюхиной «клюшки». И он ещё раз доказал, что великий мастер. Положил мяч точно в девятку. Бодо Иллгнер, на всякий случай, был лучшим вратарём мира.

Под рёв громадины-арены «Спартак» понёсся дожимать изумлённого противника — и через пять минут забил ещё один. Победный. Слово автору:

— По второму голу «Спартака», я считаю, можно обучать молодых. Мы выбежали со своей половины поля, Цымбаларь отдал налево Тихонову, а я в это время уже набирал скорость из центрального круга — предполагал дальнейшее развитие событий. Пошла подача на Робсона, он здорово поборолся, сбросил мне головой, и я опередил Йерро. Олег Иванович нам постоянно внушал: обязательно бегите в штрафную — почти все голы оттуда приходят. Я этот урок хорошо усвоил, потому и совершил рывок метров на 40-45. Сделал то, что и должен был: добежал и замкнул.

Егор Титов Фото: Tony Marshall/Getty Images

Романцев выкурил за матч две пачки сигарет. Футболисты получили по $ 5000 за победу

Превозмочь себя и обстоятельства мадридцы не сумели. Даже многоопытный VIP-гость Фабио Капелло (ага, и он был в «Лужниках») не скрывал удивления: «Я впервые наблюдал за «Спартаком» и, честно говоря, шокирован. Русские произвели очень сильное впечатление, особенно во втором тайме. Когда «Реал» повёл в счёте, я лично был уверен в их финальном успехе. Но «Спартак» удивительным образом не потерялся и добыл победу. Поразила организация его командных действий — таких клубов в Европе немного».

Олегу Романцеву победа над «Реалом» стоила двух пачек сигарет (тогда ещё можно было курить на скамейке) и неисчислимого количества нервных клеток. Зато страна ликовала.

— Я никогда не ранжировал победы, — продолжает Егор Титов. — Приятно, когда болельщики подходят и начинают перечислять. Мы же для них играли. Но, конечно, победа над «Реалом» — одна из самых ярких, однозначно. Такие матчи люди обсуждают неделями. Производительность труда на предприятиях вырастает вдвое — это доказанный факт. А для нас всё прошло буднично. После матча в раздевалку с поздравлениями пришёл Черномырдин (с 1993 по 1998 год первый председатель правительства РФ. — Прим. «Чемпионата»). Заходили ещё какие-то политики — на «Спартаке» тогда много людей высокого ранга бывало. Похлопали, посмеялись — и разбежались. Отмечать некогда было: на следующий день собирались в Тарасовке — готовиться к очередному матчу. Играли-то через два дня на третий. Премиальные? А они в Лиге чемпионов у «Спартака» всегда одинаковые были — хоть за «Штурм», хоть за «Реал». $ 5 тысяч за победу. «Газпрома», увы, у нас не было. А «Лукойла» — ещё не было. Клуб сам зарабатывал и сам платил.

Виктор Черномырдин и Олег Романцев Фото: РИА Новости

В современном «Спартаке» размер премиальных за победу в РПЛ составляет 250-300 тыс. рублей. То есть примерно те же $ 5000 по курсу ЦБ.

Несмотря на крутой старт (шесть очков из шести), «Спартак» всё же не вышел из группы: пропустил и Мадрид, и «Интер». Впрочем, «Реал» «пережил» москвичей в ЛЧ ненадолго — до встречи с киевским «Динамо» в четвертьфинале. Гус до него тоже не дотянул — «сожрали» ещё в феврале, через два месяца после взятия Межконтинентального кубка.