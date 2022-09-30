Клуб предпочитают делать вид, что всё нормально. Плохой подход, который может привести к ещё большим проблемам.

Килиана Мбаппе атакуют со всех сторон. «ПСЖ» на этом фоне ведёт себя очень странно

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе переживает непростой период. 23-летний футболист блестяще проявляет себя на поле, однако за его пределами у него явные проблемы. Мбаппе регулярно попадает в скандальные ситуации и становится объектом критики.

Особенно непростой для Килиана выдалась последняя неделя. На Мбаппе совершали нападки эксперты, бывшие одноклубники и даже нынешний партнёр по «ПСЖ» Неймар, с которым форвард так и не уладил разногласия. Клуб на этом фоне ведёт себя очень странно, предпочитая делать вид, что всё нормально и никаких проблем нет. Это очень опасный подход, который в любой момент может «подорвать» микроклимат в команде Кристофа Галтье.

Неймар и Мбаппе имитируют отсутствие конфликта. Оба могут сорваться в любой момент

По данным L’Équipe, отношения между Килианом Мбаппе и Неймаром остаются напряжёнными. Неймар считает, что Килиан в частных разговорах с руководством «ПСЖ» настаивал на его продаже. Французу не нравилась недисциплинированность Неймара. Спортивный директор парижан Луиш Кампуш предлагал услуги бразильца «Манчестер Сити» и «Челси». В конечном счёте трансфер организовать не удалось, Неймар остался на «Парк де Пренс», а разногласия между ним и Мбаппе никуда не делись.

Конфликт разгорелся с новой силой в августе, когда Килиана назначили основным пенальтистом «ПСЖ». После матча с «Монпелье» (5:2), в котором Мбаппе не забил пенальти, а Неймар реализовал второй 11-метровый, в ситуацию вмешались Серхио Рамос и Маркиньос. Во время матча «ПСЖ» с «Ювентусом» (2:1) в Лиге чемпионов Неймар выражал открытое недовольство некоторыми решениями Мбаппе на поле. Тогда уладить противоречия помог Лионель Месси.

Килиан Мбаппе и Неймар Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Неймар устал от высокомерного поведения Мбаппе. Футболисты пытаются сделать так, чтобы их личные проблемы не влияли на атмосферу в «ПСЖ». Они не хотят, чтобы их взаимоотношения привлекали внимание медиа и вредили команде. Получается так себе. Во время недавнего пребывания в сборной Бразилии Неймар ясно дал понять, что между ним и Килианом существует неприязнь.

Неймар форвард «ПСЖ» «Какие у меня отношения с Мбаппе? Я не понимаю вопрос. Какие у меня с ним сейчас отношения? Чёрт возьми, я не хочу отвечать».

L’Équipe утверждает, что уход Неймара от ответа на вопрос о Мбаппе не был злонамеренным. Бразилец действительно не хотел обсуждать сложившуюся ситуацию, хотя ему очень сложно скрывать раздражение. Надолго ли хватит выдержки? В какой-то момент Неймар или Мбаппе могут потерять контроль и пойти на открытую конфронтацию, что станет разрушительным фактором для раздевалки «ПСЖ».

Подход клуба? Делать вид, что всё нормально. Главный тренер Кристоф Галтье и спортивный директор Луиш Кампуш проводили встречу с Мбаппе и Неймаром. Отмечается, что никакого эффекта она не дала. Футболистов сдерживает только авторитет Серхио Рамоса и Лионеля Месси, но ветераны не в состоянии вечно усмирять более молодых и вспыльчивых одноклубников.

Мбаппе подвергся нападкам со стороны экспертов и экс-одноклубников

За последнюю неделю в адрес Килиана Мбаппе посыпалось очень много критики от самых разных личностей. Хавбек Леандро Паредес, которого «ПСЖ» отдал в аренду «Ювентусу», практически прямо заявил о том, что информация о неприязни Килиана ко всем латиноамериканцам в Париже является вовсе не слухом.

«Не мне стоит говорить о Мбаппе. С одними игроками «ПСЖ» у меня была связь, с ними у меня были взаимоотношения. Но о тех, с кем у меня не было отношений, я ничего сказать не могу», – сказал аргентинец.

Леандро Паредес Фото: Jonathan Moscrop/Getty Images

Экс-вратарь «ПСЖ» Жером Алонсо решил высказаться о недостатках Мбаппе.

«Проблема в том, что Мбаппе в настоящее время возвращается к своим спортивным недостаткам – он менее опасен перед воротами, не всегда принимает правильные решения, а также возвращается к своим худшим проявлениям в общении с прессой, когда позволяет себе заявления, которые делают много шума. До чемпионата мира – 2022 осталось чуть больше месяца, и он должен быть осторожен, чтобы не повторить свой катастрофический Евро-2020, где Франция вылетела на стадии 1/8 финала», – заявил Алонсо.

Бывший полузащитник «Реала» Рубен де ла Ред припомнил Килиану отказ переходить в мадридский клуб, когда практически все детали контракта были согласованы.

«Нужен ли теперь Мбаппе «Реалу»? Было столько слов, но в итоге он не перешёл. Отказать «Реалу» – сказать «нет» лучшему клубу мира. В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов. Денег у него и так много», – сказал де ла Ред.

Бывший полузащитник сборной Франции и «Монако» Эммануэль Пети раскритиковал Мбаппе за его скандальное поведение.

«Всё время ходят эти неприятные разговоры о Мбаппе. Килиан должен остановиться. Он хоть на секунду осознаёт, что у слов есть последствия? Он же умный парень, должен понимать, что существует эффект бумеранга. Если бы я был на месте Месси и старших товарищей, мне бы уже надоело каждый раз слушать Мбаппе. В следующий раз он будет рассказывать, какой хочет видеть свою команду – это следующий шаг, я вам говорю», — заявил Пети.

У Мбаппе серьёзная претензия к «ПСЖ», что чревато возникновением новой проблемы

На самом деле слова Пети уже воплощаются в жизнь. Мбаппе действительно рассказывает руководству, какой он хочет видеть команду. Форвард недоволен трансферной кампанией парижан. По данным RMC Sport, француза не устроил тот факт, что летом клуб не подписал «девятку».

Килиан на прошлой неделе заявил, что в сборной Франции играет более свободно, чем в клубе – благодаря тому, что в её составе есть такая «девятка», как Оливье Жиру. Исполнителя подобного плана он хотел видеть и в «ПСЖ». Во время переговоров о продлении контракта ему обещали, что команда усилится, а подписание «девятки» мирового класса является одним из приоритетов. Мбаппе недоволен тем, что его обманули.

Очевидно, что «ПСЖ» нужно как-то угомонить Килиана. Молодой форвард слишком много на себя берёт. Мбаппе не без причины атакуют со всех сторон в медиа. «ПСЖ» просто отмалчивается, что сложно назвать рациональным подходом. Никаких последствий собственных действий нападающий не ощущает, поэтому на изменение его поведения вряд ли стоит рассчитывать. Пока только каким-то чудом Килиан не спровоцировал масштабный «взрыв» в раздевалке.