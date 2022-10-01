10 самых дорогих футболистов России. Из «Спартака» больше игроков, чем из «Зенита»!

Российским футболистам теперь сложнее расти в цене на трансферном рынке. Где показывать себя, если наши клубы отстранены от участия в еврокубках, а сборной тоже закрыли дорогу на международную арену? Уровень РПЛ как минимум не повышается, да и следят в Европе за чемпионатом России слабо. Разве что легионеры, выступающие за границей, имеют шансы сильно увеличить свою стоимость, если выстрелят в больших лигах. Но пока и на это надежды мало.

Сколько же стоят российские игроки сейчас – после закрытия летнего трансферного окна? Рассказываем о десяти самых дорогих. Ориентируемся, как обычно, на оценки аналитиков рынка из Transfermarkt.

10. Фёдор Чалов, ЦСКА, € 7,5 млн

Фёдор Чалов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Чалову отъезд в «Базель» не помог увеличить свою стоимость и заиграть в Европе. Но за последние месяцы после того, как форвард вернулся в ЦСКА, ему всё же удалось выйти на показатель в € 7,5 млн. Нынешний сезон складывается для Фёдора достаточно успешно: он положил пять мячей в десяти турах РПЛ, а на днях забил классный, красивый гол «Сочи» в Кубке России. На пике его цена была летом 2019-го (€ 16 млн), когда Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ.

8-9. Георгий Джикия, «Спартак», € 8 млн

Георгий Джикия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Капитан сборной России – не равно самый дорогой её игрок. Джикия оценивается в € 8 млн. Это не максимум для центрального защитника «Спартака»: в конце 2019 года за него «давали» € 10 млн. Понятно, что трудно расти в стоимости, приближаясь к 30-летию. Даже в составе красно-белых Георгий не единоличный лидер из российских футболистов. К слову, сам Джикия признался недавно, что не планирует уезжать в европейский чемпионат.

8-9. Александр Соболев, «Спартак», € 8 млн

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В топ-10 вошёл ещё один спартаковец – нападающий Соболев. На сегодняшний день Александра оценивают в € 8 млн, хотя ещё полтора года назад его рейтинг на трансферном рынке был более высоким. Летом 2021-го Соболев, по мнению экспертов, тянул на € 11 млн. Но первая часть прошлого сезона РПЛ не слишком получилась у центрфорварда, и он не смог удержаться на том уровне. В нынешнем сезоне выглядит прилично, правда, забил не слишком много – шесть голов в 14 матчах.

6-7. Даниил Фомин, «Динамо», € 9 млн

Даниил Фомин Фото: fcdm.ru

Дальше в списке – самый ценный воспитанник «Краснодара» (из полевых игроков) и полузащитник «Динамо». Фомин оценивается в € 9 млн, и это его максимум за карьеру. Стоимость Даниила держится и не падает с декабря 2021-го, что свидетельствует о стабильности игрока сборной России. Фомин действительно очень полезен для команды, если забыть о промахе с пенальти в финале Кубка. Неслучайно Славиша Йоканович сделал его капитаном.

6-7. Далер Кузяев, «Зенит», € 9 млн

Далер Кузяев Фото: fc-zenit.ru

Как ни странно, в топе российских футболистов всего один представитель «Зенита». Это только подчеркивает зависимость петербургской команды от бразильцев и других легионеров. Дорогих игроков с паспортом РФ сине-бело-голубые, как правило, не подписывают. Для Кузяева нынешние € 9 млн – не предел. В декабре 2018-го рядом с фамилией Далера стояли другие цифры – € 11 млн. Но центрхаву тоже уже под 30, пусть по его игре и кажется, что он каждый год прогрессирует.

5. Алексей Миранчук, «Торино», € 10 млн

Алексей Миранчук Фото: Emilio Andreoli/Getty Images

Выступление в Италии пока плохо отражается на стоимости Миранчука. Когда Алексея продавали в «Аталанту» в сентябре 2020-го, его оценивали в € 18 млн. Теперь же – только € 10 млн. Российский полузащитник не смог закрепиться в основе «Аталанты» и был отдан летом 2022-го в аренду «Торино». Возможно, в Турине Миранчук будет столь же хорош, как в своё время в «Локомотиве». Начал наш легионер с гола. Но потом вылетел более чем на месяц из-за травмы.

4. Дмитрий Баринов, «Локомотив», € 11 млн

Дмитрий Баринов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Опорник «Локомотива» – самый дорогой из российских игроков оборонительного плана. Сегодняшняя стоимость Дмитрия составляет € 11 млн, а это чуть меньше, чем весной 2020-го. Тогда «ценник» на Баринова был € 12,5 млн. 26-летний игрок не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в европейском чемпионате, ведь через два-три года уезжать, наверное, будет уже поздно. Испания сорвалась, но, по словам агента Баринова, Турция – тоже хороший вариант для его клиента.

3. Арсен Захарян, «Динамо», € 15 млн

Арсен Захарян Фото: fcdm.ru

Захарян был бы уже в топ-лиге Европы, если бы не санкции. «Челси» в летнее окно хотел выкупить полузащитника «Динамо» за прописанные в его контракте отступные в размере € 15 млн. Интересно, что аналитики рынка оценивают Арсена именно в эту сумму. Стоимость, пожалуй, главного российского таланта держится на уровне € 15 млн с июня 2022-го. Но чтобы стать дороже, Захарян должен прибавлять. В этом сезоне у него всего лишь 2+2 по системе «гол+пас» в 12 матчах.

2. Матвей Сафонов, «Краснодар», € 16 млн

Матвей Сафонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Единственный голкипер в топе российских футболистов. Сафонов – первый номер нашей национальной команды, и его статус подтверждается высокой трансферной стоимостью. До € 16 млн вратарь «Краснодара» дотянул в декабре 2021-го. И с тех пор не сбавляет. В нынешнем сезоне РПЛ Матвей пропустил 14 мячей в десяти матчах и выдал три «сухаря». Он отражал 80% ударов по своим воротам. Если кто из чемпионата России и заработает приглашение в топ-лигу Европы, то это Сафонов.

1. Александр Головин, «Монако» € 25 млн

Александр Головин Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Лидера среди российских игроков угадать несложно. Конечно же, Головин! При этом в мировом рейтинге полузащитник «Монако» со своими € 25 млн делит только 259-е место. Было в его карьере и больше. В сентябре 2018-го после домашнего чемпионата мира Александр оценивался в € 30 млн. Такую сумму «Монако» заплатил за него ЦСКА. Если бы не травмы, Головин наверняка стоил бы дороже, вдобавок «Ньюкасл», по слухам, был готов выкупить россиянина у «Монако» за очень крупную сумму. Но Головину всего 26 лет, а значит, € 25 млн не потолок для нашей звезды.