Малком объяснил, почему захотел российский паспорт. Но вопросов меньше не стало

Уже две недели мало кто может понять, почему два лидера «Зенита» Малком и Клаудиньо захотели оформить российские паспорта. Первым инсайд об этом выдал журналист Иван Карпов. А на следующий день его подтвердила пресс-служба клуба. Цитата ниже.

«Малком и Клаудиньо действительно захотели получить российское гражданство, это их личная инициатива. Они попросили клуб проконсультировать их в данном вопросе, и мы со своей стороны отправили соответствующие письма о намерениях наших игроков в РФС и Минспорт. Ждём ответа, насколько это реально», – сказали «Чемпионату».



На этом история вроде бы затихла. Но после матча со «Спартаком» всплыла вновь. С новыми подробностями.

Малком заявил, что инициатива получения гражданства совместная. И назвал причину

Интересно, что всё это время от расспросов уходил представитель игроков Луис Фернандо Гарсия. Хотя обычно он подробно комментирует каждую новость, связанную с его клиентами. Однако на все вопросы по смене гражданства он отвечал односложно. С посылом, что это не к нему. Странная ситуация.



А после матча со «Спартаком» в микст-зоне остановили Малкома. Очевидно, он неохотно отвечал на вопрос о паспорте после такого обидного поражения.



«В целом это общая идея, не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место ещё для одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России, мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба, почему нет.



Основная идея – освободить одно место для легионера в «Зените». У меня контракт с этим клубом, хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов, круто. Если нет, то я буду с командой там, где она будет играть, стараться помогать ей», – сказал он.

Малком Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

То есть из его слов мы делаем два вывода. Первый – идея была не только его, но и клуба. Хотя, насколько я понимаю, с предложением пришёл именно Малком. А Клаудиньо как ближайший друг поддержал инициативу. Второй – идея в том, чтобы освободить одно лишнее место для легионера. И она очень спорная.

Но точно известно, что «Зенит» отправил документы и ряд вопросов в РФС и Минспорт по поводу паспортов для бразильцев. И теперь в клубе ждут инструкций и дальнейших действий.

А разве Малком и Клаудиньо смогут сменить спортивное гражданство?

Вот здесь и подходим к тому самому второму пункту, который упомянул Малком. Якобы в случае получения российского гражданства он перестанет быть легионером. Сомневаюсь, что сам игрок разбирается в юридических тонкостях вопроса. Но, вероятно, в соответствии с нынешними правилами даже российский паспорт на руках не изменит его спортивное гражданство. Он по-прежнему будет считаться бразильцем. Соответственно, не сможет выступать за сборную России и считаться в РПЛ россиянином.



Всё дело в том, что Малком и Клаудиньо играли за сборную Бразилии на Олимпийских играх. Это официальное соревнование под эгидой ФИФА. Соответственно, они уже воспринимаются как граждане Бразилии и не имеют права на какое-либо исключение.

Клаудиньо на Олимпиаде-2020 Фото: Zhizhao Wu/Getty Images

Ещё одна популярная теория – снижение налоговой нагрузки. Якобы они как иностранные граждане платят в казну 30 процентов зарплаты. Но это никем не подтверждено. Так как игроки большую часть года проводят в России, то уже наверняка оформили налоговое резидентство. И платят те самые 13 процентов. Так что эта история тоже мимо.



И если дело не в лимите и не в налогах – то в чём тогда? И будет ли получено российское гражданство с учётом событий последнего времени? Пока вопросов куда больше, чем ответов.