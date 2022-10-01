«Арсенал» продолжает разрывать АПЛ. Тем более с такой помощью от вратаря «Тоттенхэма»

«Арсенал» – открытие сезона в АПЛ. И теперь, после победы в дерби, команда Артеты продолжит лидировать в чемпионате Англии. Главный матч дня в Европе начался с того, что Мартинелли пробил в штангу уже на третьей минуте. Да и в целом начало игры осталось полностью за «Арсеналом» – и по владению, и по ударам. Гол Парти после дальнего удара на 20-й минуте выглядел вполне логичным по такой игре, хоть и не обошлось без вопросов к вратарю.

«Арсенал» Фото: Кадр из трансляции

Интересно, что после гола вице-капитан Джака собрал партнёров по команде в круг и что-то им сказал. Было похоже, что попросил не сбавлять и играть дальше в свой футбол, а не садиться в оборону. «Арсенал» в целом продолжил играть, как и прежде, но защитник Габриэл зачем-то сбил Ришарлисона в своей штрафной. Нападающий был вынужден убрать мяч под нерабочую левую ногу, и его успевали накрыть другие игроки «Арсенала». Несмотря на это, Габриэл ударил соперника по ноге. Показалось, что это случилось во многом из-за той заряженности, с которой вышел «Арсенал» в этом матче. Кейн спокойно реализовал пенальти, пробив по центру. После этого уже было не так очевидно, какая из команд выглядела лучше до перерыва.

Начало второго тайма во многом повторило начало первого. «Арсенал» завладел инициативой (вам тоже надоела шутка про доминирование?) и затолкал мяч в ворота «Тоттенхэма». Хотя там весьма неуклюже сыграли Ромеро и Льорис, который пропустил мяч под собой. Похоже, вратарь сомневался, можно ли было брать мяч после паса Ромеро.

Ошибка голкипера Фото: Кадр из трансляции

После удаления Эмерсона Рояла результат матча уже не вызывал сомнений. Защитник сыграл грубо шипами в ногу. Пограничный эпизод. Пожалуй, можно было и удалять, хотя в АПЛ и за более грубую игру шипами в ногу соперника обходились без прямой красной.

Фол Фото: Кадр из трансляции

Фол ван Дейка Фото: Кадр из трансляции

Дальше «Арсенал» уже не отпускал соперника и практически ничего не позволил создать. Прямо скажем, что и при равных составах у «Тоттенхэма» было не так много моментов. Окончательный счёт установил Джака. Здесь отдельный привет стоит передать Дайеру, который будто бы забыл, что швейцарец – левша. Джака вышел на убойную позицию, и здесь уже нельзя винить Льориса, в отличие от двух других голов.

Несколько фактов по матчу: