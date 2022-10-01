Миранчук вернулся на поле в Италии спустя 40 дней. И увидел шикарный гол Кварацхелии!

Алексей Миранчук вернулся на поле после травмы подколенного сухожилия и 40 дней без футбола. Россиянин получил повреждение в первом же матче за «Торино» с «Монцей», в котором забил свой первый гол. Главный тренер Иван Юрич переживал из-за потери ценного новичка.

«Мне очень жаль Миранчука – он сразу забил, а теперь выбыл надолго, – признавался Юрич. – Это огромная проблема, он уникальный игрок для нашей команды».

Возвращение Миранчука состоялось в выездном матче «Торино» с лидером Серии А – «Наполи». Напомним, неаполитанцев возглавляет экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти. Вообще в этой игре приняли участие несколько человек, знакомых нам по российскому чемпионату. В основе хозяев вышел экс-вингер «Рубина» Хвича Кварацхелия, набравший 4+2 по системе «гол+пас» за семь туров Серии А, а в стартовом составе «Торино», помимо Миранчука, появился бывший армеец Никола Влашич (у хорвата было 3+0).

Без Миранчука «Торино» обосновался на привычной позиции середняка чемпионата Италии. Алексей должен был добавить креатива атакам «быков» – в схеме 3-4-2-1 исполнял роль инсайда. При обороне же Алексей играл по опорнику «Наполи» Станиславу Лоботке.

Обе команды активно включались в высокий прессинг, но команда Спаллетти сыграла умнее. За счёт движения футболистов группы атаки лидер Серии А разрывал оборону соперника, пользуясь тем, что «Торино» играет один в один. Сколько же свободного пространства на чужой половине поля получали неаполитанцы! Хозяева забили быстрый гол. Кварацхелия увёл за собой оппонента и сделал передачу в пустую зону на полетевшего вперёд левого защитника Марио Руя, а тот навесил. Центрхав Андре Замбо Ангисса выиграл верх. Ещё через шесть минут тот же Ангисса увеличил преимущество «Наполи», убежав со своей половины поля после стенки и точно пробив в ближний угол.

К 37-й минуте «Наполи» вёл уже с крупным счётом 3:0. «Торино» опять провалился в прессинге, а Кварацхелия, как и Ангисса до него, рванул со своей половины поля к воротам гостей. Хвича нанёс удар в дальний угол, и мяч влетел в сетку от штанги. Очень красивый пятый гол грузинского вингера в Италии!

У «Торино» до третьего пропущенного мяча мало что получалось. Миранчуку, Влашичу и центрфорварду Антонио Санабрии не хватало хороших, быстрых взаимодействий и связей с остальными игроками команды. Алексей имел шанс на исходе получаса матча, но его удар с линии штрафной заблокировал кореец Ким Мин Джэ. Только перед перерывом «быки» выдали мощный отрезок, и в результате Санабрия забил с подбора. В этом эпизоде Миранчук не поучаствовал – он не дотянулся до мяча после подачи.

Во втором тайме «Наполи» контролировал ход встречи, успешно играл на удержание добытого до перерыва перевеса. Миранчук много работал на команду, но не сделал разницы. Алексея заменили в середине тайма. Статистика российского полузащитника: 30 касаний мяча, 86% точных пасов, один заблокированный удар, ноль ключевых передач и попыток обыгрыша, 10 потерь владения, один фол, а также одно выигранное единоборство из шести. Очевидно, что Миранчук ещё не в оптимальной форме, ему нужно набирать её через игры.

Россиянин заработал 6,4 балла от Sofascore. Влашич (6,9) и особенно Кварацхелия (7,0) сыграли поярче. Никола нанёс два удара и трижды ассистировал бившим по воротам «Наполи» партнёрам, а у Хвичи один удар, которым он забил гол, и три передачи под удар.

«Наполи» победил и стал единоличным лидером, поскольку «Аталанта», отстающая теперь от команды Спаллетти на три очка, проводит свой матч завтра, 2 октября. «Торино» же потерпел третье поражение подряд.