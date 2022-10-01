ЦСКА укатывал «Химки» 87 минут. А потом решил поиздеваться над своими болельщиками

Моментов было предостаточно, но армейцы реализовали только два. И чуть не пожалели об этом.

Преследователи «Зенита» продолжают меняться местами. Один из претендентов на второе место — ЦСКА — в 11-м туре приехал в Химки и выполнил задачу. Правда, к концовке матча у болельщиков наверняка есть вопросы.

ЦСКА решил не откладывать голы и забил уже на 13-й минуте. После идеального розыгрыша аута сработала связка Константина Кучаева и Фёдора Чалова. Первый отдал, а второй покатил мимо Ильи Лантратова. Гол у нападающего ЦСКА чуть не украл Брайн Идову, но записали всё равно на Чалова.

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Действия ЦСКА в обороне в первом тайме были далеки от идеальных. Команда Владимира Федотова позволяла «Химкам» создавать моменты, но у соперника были большие проблемы с реализацией. Как минимум дважды выбегал Александр Руденко. В первый раз он не удержался на ногах, когда пытался умчаться к воротам от защитника. А потом, оказавшись перед Игорем Акинфеевым, неудачно обработал мяч.

«Химки» — ЦСКА — 1:2 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К середине тайма перевес в пользу ЦСКА стал очевиднее. Изобретательность «Химок» улетучилась, и моменты были только у гостей. Вполне мог забивать Максим Мухин, но блестящий пас Кучаева превратить в гол не удалось.

Второй гол к ЦСКА всё же пришёл, но это «заслуга» «Химок». Защитники устроили что-то страшное, Кучаев не реализовал выход один на один, а добил Чалов.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На второй тайм у «Химок» вышел другой вратарь — Виталий Гудиев. Долгое время команда Спартака Гогниева пыталась вернуться в игру, но былой остроты не было и близко. ЦСКА же чувствовал себя комфортно и уверенно переигрывал соперника. Можно даже было доводить счёт до разгромного, но удобное преимущество не добавляло армейцам мотивации.

Такая картина игры сохранялась вплоть до 88-й минуты. Очередной подход «Химок» внезапно закончился голом. В то, что мяч после удара Бутты Магомедова залетит в сетку, не верили даже защитники.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После гола выяснилось, что преимущество ЦСКА в счёте уже не такое уверенное. Игра полностью перевернулась, а в добавленное время «Химки» откровенно прижали соперника к его воротам. Поразительный контраст по сравнению с тем, как проходила большая часть матча. Забить «Химкам» так и не удалось, но шансы были.

Свою задачу ЦСКА выполнил — три очка набраны. Благодаря победе армейцы даже запрыгнули на второе место и теперь отстают от «Зенита» на три очка. Но болельщикам всё равно было тревожно: 87 минут они смотрели, как их команда переигрывает соперника, а потом футболисты решили над ними поиздеваться.