«Ман Сити» уже 10 лет обходит «МЮ» по трофеям. Но на этом преимущество не заканчивается

В сезоне-1998/1999 «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона выдал лучшую кампанию в истории, выиграв требл (Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов), что также является уникальным достижением в английском футболе. Помимо этого, команда установила рекордную для себя беспроигрышную серию из 33 матчей во всех турнирах. Высшая точка подъёма «МЮ» ещё больше контрастировала на фоне упадка их соседей из «Манчестер Сити», болтавшихся на тот момент в третьем дивизионе.

По ходу того сезона The Daily Mirror вышла с саркастическим заголовком «Сегодня «МЮ» сыграет вечером на «Олд Траффорд» в присутствии 55 тысяч болельщиков. Тем временем на «Мейн Роуд»…» Дальше следовала информация, что «горожане» установили клубный антирекорд по посещаемости – их кубковую встречу с «Мэнсфилд Таун» посетили всего 3007 человек. С тех пор минула почти четверть века, и ситуация заметно изменилась.

Фергюсон уверял, что «Сити» станет чемпионом только через его труп

В период расцвета «Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон полыхнул хлёсткой фразой: «Одной из главных моих миссий в футболе было сбросить «Ливерпуль» с их чёртового насеста». Знаменитый тренер наверняка не предполагал, что совсем скоро появится сила, которая похожим образом усадит «МЮ» на их собственные вилы – отсылка к клубному логотипу. Шотландец не считал «горожан» за соперников, даже когда в 2008 году «Сити» приобрёл один из самых богатых людей в мире – шейх Мансур. «В Манчестере есть лишь одна собака, которая кусает. Вторая только лает. Станет ли «Сити» когда-нибудь чемпионом? Только через мой труп».

Алекс Фергюсон скандалит с тренером «Сити» Роберто Манчини Фото: Michael Regan/Getty Images

Фанаты небесно-голубых тонко потроллили сэра Алекса в 2012-м, когда «Сити» обошёл соседей по лучшей разнице мячей и впервые за 44 года выиграл чемпионат Англии. На праздновании этого события клубный автобус проезжал по городу, и один из болельщиков вручил Карлосу Тевесу плакат с надписью «Май 2012. Ферги скончался». Весной этого года «Сити» завоевал пятый титул чемпионов Англии за 10 лет и окончательно задвинул «Юнайтед» на второй план. Исторически именно «МЮ» – самая успешная команда страны, но успехи «горожан» позволили им сократить разрыв, в том числе по наращиванию фан-базы.

«Юнайтед» долгие годы держался на Фергюсоне – после его ухода клуб хоть и остался в мировом топе, но заметно сдал в результатах. Команды в Манчестере словно поменялись местами: «шумные соседи» (ещё одно определение «Сити» от сэра Алекса) набрались уверенности и могущества, тогда как «Юнайтед» утратил статус непобедимой машины. «Как же я счастлив, что «дьяволы» теперь в заднице! – сиял известный фанат «Сити» и бывший фронтмен Oasis Лайам Галлахер. – Я знаю, что это неправильно и глупо, что пора повзрослеть. Но из-за «МЮ» мне пришлось переехать в Лондон, понимаете? Они отравили мне жизнь в 1990-х».

В прошлом году «Этихад» посетили фанаты из 77 стран

20 лет назад профессор Института массовой культуры Манчестера Адам Браун провёл исследование о футбольной принадлежности города и обнаружил приблизительный паритет среди держателей сезонного абонемента с манчестерской пропиской. На трибунах «Олд Траффорд» таких набралось 7808 человек, на «Мейн Роуд» – 6678.

Сегодня это исследование неактуально, но тогда цифры, скорее, говорили в пользу «Сити»: команда выступала классом ниже, но на местном уровне достойно выдерживала конкуренцию с самой успешной командой страны.

Похоже, для болельщиков будущего выбор не стоял – в «Сити» утверждают, что у них самая молодая фан-база в Европе и больше всего английских поклонников в возрасте от семи до 12 лет. «Сити» завоёвывает многих «плавающих» болельщиков, потому что дети хотят ассоциироваться с успехом, а «МС» сегодня лучше на данный момент», – считает Рик Тернер, который ведет фанатский сайт Bluemoon. – Кевин Де Брёйне, Рияд Марез и Эрлинг Холанд обладают гораздо большим очарованием, чем Фред и Скотт Мактоминей».

Индийские фанаты «Сити» Фото: Shankar Narayan/Getty Images

В 1960-е медсёстры детской больницы «Бут-Холл» в Манчестере задавали прибывшим один и тот же вопрос: «Сити» или «Юнайтед»? В одном конце палаты висел плакат с легендой «горожан» Колином Беллом, в другом – фото Джорджа Беста в красном. Комната в госпитале являлась городом в миниатюре – он тоже был разделён на две части. За прошедшие 60 лет мало что изменилось, а болельщики не упускают случая подколоть друг друга.

В начале нулевых «МЮ» сделал ставку на продвижение бренда в Азию, в результате чего на дерби 2006 года были замечены 11 маскотов из Южной Кореи, Вьетнама и Сингапура. Фанаты «МС» вывесили на трибунах «Олд Траффорд» баннер «Юнайтед» – гордость Сингапура». На тот момент 70% фанатов «Сити» проживали в радиусе 50 миль от их стадиона. Но сегодня всё иначе – «небесно-голубые» пошли по тому же пути, что и соседи. Согласно исследованию Nielsen Sports, «Сити» стал самым быстрорастущим клубом в основных европейских лигах с 2011 года. В прошлом году «Этихад» посетили фанаты из 77 стран.

За «МЮ» болеет каждый седьмой житель планеты

«Красные дьяволы» по-прежнему доминируют в соцсетях, у команды 171 млн подписчиков в «Фейсбуке», «Твиттере» и «Инстаграме». У «Сити» суммарно почти вдвое меньше (91,7 млн), но клуб над этим работает: по их подсчётам, с 2014-го отрыв «МЮ» сократился наполовину. Однако в глобальном отношении «МС» всё ещё очень далеко до конкурентов – согласно исследованию Kantar Worldpanel, за «МЮ» болеют 1,1 млрд фанатов по всему миру. То есть каждый седьмой житель планеты! Показатели «Ман Сити» значительно скромнее и ограничиваются 350 млн фанатов, что сравнимо с фан-базами «Челси» и «Ливерпуля».

Долгое время «Сити» эксплуатировал исторически сложившееся представление о том, что местные фанаты в основном поддерживают именно их. Посыл заключался в том, что болельщикам не нравится излишняя раскрученность «Юнайтед». Но сегодня этот миф развеян, потому что «МС» использует те же инструменты, что и конкуренты.

Поклонники «Манчестер Юнайтед» Фото: Michael Regan/Getty Images

Поклонники «Манчестер Юнайтед»

Несмотря на доминирование «Сити» в спортивной составляющей и первую строчку в топе самых прибыльных клубов мира, «МЮ» всё ещё превосходит конкурентов по ряду показателей. Но по большому счёту задаваться вопросом, у какого клуба больше болельщиков в их родном городе, не имеет никакого смысла из-за всепоглощающей глобализации.

В Англии фанатов, которые никогда не побывают на «Олд Траффорд» или «Этихаде», но поддерживающих один из этих клубов, называют «пластиковыми». В прошлом году руководители отдела маркетинга «Манчестер Сити» выяснили, что только один процент болельщиков клуба проживает в Великобритании, не говоря уже о Манчестере. У «Юнайтед» показатель ещё ниже, и с годами он будет только таять.