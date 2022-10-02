«Ростов» — главный донор «Зенита». Карпин уже подготовил новых игроков для Семака

2 октября «Зенит» дома сыграет с «Ростовом» в матче 11-го тура РПЛ. Команды занимают два первых места в турнирной таблице – и потому их встречу можно назвать главной на этих выходных. Между клубами давно налажены тесные трансферные связи, которые могут укрепиться уже зимой – ну или хотя бы следующим летом. «Чемпионат» – о главном донорстве в российском футболе.

«Ростов» и «Зенит» — главные трансферные партнёры. Такой крепкой связи нет ни у кого

Товарно-денежные отношения между «Зенитом» и «Ростовом» давно являются особенными. Они сложились во многом благодаря Курбану Бердыеву, который прокачал середняк РПЛ до уровня участника Лиги чемпионов. Коуч магически пересобрал ноунеймов в крутую команду – чем и привлёк внимание гегемона. А дальше цифры за всю историю чемпионатов России: 10 сделок провернул «Зенит» по привлечению игроков «Ростова», 19 сделок оформил «Ростов» – а многие из них вообще стали возвратными (Могилевец, Терентьев, Бабурин, Мевля и Новосельцев).

29 сделок между двумя клубами РПЛ – такой тесной связи нет ни у кого. И она в большинстве своём сформировалась за последние 10 лет. Донорство в чистом виде! Ну и для понимания финансовых потоков: «Зенит» приобрёл у «Ростова» игроков на € 14,5 млн, а «Ростов» у «Зенита» – всего на € 2 млн. То есть в Питере не только охотно тратят деньги на лучших ростовских футболистов, но и довольно часто возвращают их обратно – чаще всего бесплатно в качестве аренд.

Главные трансферы между «Ростовом» и «Зенитом»

Кристиан Нобоа был первой большой сделкой. Эквадорец вспыхнул в «Рубине» Бердыева (29+19 в 159 матчах), оттуда за € 8 млн ушёл в «Динамо», но на протяжении трёх лет не впечатлил (12+11 в 92 встречах). Из Москвы хавбек укатил в ПАОК, но лишь на полгода – оттуда полузащитника в РПЛ вернул Курбан Бекиевич. Два сезона в Ростове (11+8 в 64 играх), исторический выход в группу ЛЧ, 1+1 в той самой победе над «Баварией» и заслуженный интерес «Зенита». Что интересно, в Питер футболист перебрался бесплатно.

Дмитрий Полоз и Александр Ерохин – такие же лидеры яркого бердыевского «Ростова», как и Нобоа. Молодые российские футболисты взяли серебро РПЛ, в следующем году грохнули «Баварию» на «Олимп-2» и считались дико перспективными. Первому на момент ухода в «Зенит» было 25 лет, а второму – 27. Цифры в последнем сезоне перед отъездом в Питер приятные: у Полоза 14+8 в 40 матчах (в том числе 3+2 в ЛЧ), у Ерохина 5+5 в 39 встречах. Оба ушли бесплатно.

Кристиан Нобоа и Дмитрий Полоз Фото: РИА Новости

Миха Мевля – самый справедливый пример, потому что за него «Ростов» от «Зенита» тем летом хотя бы получил деньги – € 8 млн. Словенец тоже был частью команды Бердыева и отлично проявил себя в сезоне-2016/2017: с ним в составе «Ростов» как минимум не проиграл в 24 матчах во всех турнирах, а в половине из них команда ещё и не пропустила. Подобная статистика удивит многих – не только руководство сине-бело-голубых.

У «Ростова» уже есть готовые игроки для «Зенита». Как минимум трое

Прямо сейчас «Ростов» Валерия Карпина чем-то напоминает «Ростов» Курбана Бердыева. Второе место в чемпионате России, внимание всех вокруг, яркие исполнители, наличие структуры и стиля – как такая команда может не понравиться? Эффект усиливает многократно озвученная позиция клубного руководства, согласно которой понравившиеся вам игроки усилят вашу команду – но за это придется немало заплатить.

Кажется, у «Ростова» уже есть несколько готовых игроков для «Зенита» и Сергея Семака.

Данил Глебов высоко котируется на российском трансферном рынке. Хотя паспорт РФ взвинчивает ценник на 22-летнего опорника – согласно Transfermarkt, капитан ростовчан оценивается в € 6 млн. Сумму смело можно умножать на полтора хотя бы потому что молодой возраст позволяет рассчитывать на игрока в перспективе. Кто-то скажет, что для нынешней РПЛ такие деньги – перебор, и в отсутствие еврокубков будет прав. Но разве «Зенит» хоть когда-то волновали трансферные обстоятельства? Молодой классный россиянин – берём и не паримся.

Даниил Уткин продолжает покорение РПЛ. Воспитанник «Краснодара» провёл сумасшедший сезон в «Ахмате» (стал лучшим по голам со штрафных в Европе!) и заслужил повышение. За € 3 млн «Ростов» получил умного, разностороннего и эффективного игрока: 3+5 в 10 турах Премьер-Лиги – это сильно. На полезных хавбеков-россиян в других командах «Зенит» всегда смотрел с завистью – и по возможности таких переманивал. Семшов, Зырянов, Семак, Файзулин, Шатов не дадут соврать.

Николай Комличенко определённо должен быть в списке. Во-первых, у него 5+3 в 10 турах РПЛ, это один из самых полезных нападающих чемпионата России прямо сейчас. Во-вторых, потому что у «Зенита» нет качественного габаритного форварда – после ухода Дзюбы команда не может навалиться на ворота в случае необходимости (яркий пример таких мучений – игра с «Торпедо» в 6-м туре) и дожать. Главной ударной силе ростовчан 27 лет, футболист на пике – и если забьёт 10+ мячей, его можно отпустить на повышение. Кстати, того же Дзюбу «Зенит» подписал в том же возрасте.

Даниил Уткин и Николай Комличенко Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Ростовский ростер выглядит настолько многообещающим, что клуб спокойно может продавать игроков в «Зенит» в течение следующих лет. Сильянов, Прохин и Щетинин (в Питере любят возвращать своих), Лангович, Поярков – все они за несколько сезонов могут выйти на качественно новый уровень. На Неве этому очень сильно обрадуются.