«У человека просто диагноз — это не судья». Скандал из-за удаления в матче РПЛ

«Локомотив» за время паузы на матчи сборных не только не отправил в отставку Йозефа Циннбауэра после серии из трёх поражений подряд в РПЛ, а ещё и добавил в его штаб нового иностранного специалиста. Из Южной Африки! Ассистентом немецкого тренера стал Фадлу Давидс, который работал с Циннбауэром в «Орландо Пайретс». Надежду на то, что кризис преодолён, подарила крупная победа в Кубке России в середине недели над «Химками» (5:0). Бразильский новичок Педриньо стал утверждать себя в качестве лидера команды – оформил покер.

Однако матч 11-го тура РПЛ с «Уралом» опять заставил болельщиков «Локомотива» загрустить. Железнодорожники пропустили быстрый гол и уже на 13-й минуте (!) потеряли удалённого с поля Максима Ненахова. Причём красная карточка, показанная фланговому защитнику, наверняка вызовет большой скандал.

«Уралу» принесла гол связка форвардов Александр Юшин – Алексей Каштанов. Первый выполнил передачу в штрафную, а второй укрыл мяч корпусом и, развернувшись, точно пробил в дальний гол. Для мощного нападающего это второй гол в сезоне РПЛ, до этого он забил «Краснодару».

В эпизоде с удалением Ненахов в грубом подкате сбил опорного полузащитника «Урала» Юрия Газинского. Судья Сергей Иванов сначала показал игроку «Локомотива» жёлтую карточку, но после просмотра повтора поменял решение – удалил Максима. Очень спорный момент!

Эксперт «Чемпионата», арбитр Игорь Федотов раскритиковал судей за это удаление:

«Что сделал Жабченко, который работал на VAR, понять невозможно. У человека просто диагноз – это не судья. По всем критериям и материалам, которые выкладывает РФС, это жёлтая карточка. Никакого удаления игрока «Локомотива» там не было, это просто бред! Смотрите, во-первых, нога у игрока «Урала» на весу, во-вторых, удар был через мяч в голень, в-третьих, было намерение сыграть в мяч. Всё элементарно, это простейший момент. Откуда там красная? Если бы попал в колено – да, вопросов нет, но тут – просто бред.

И это проблема департамента, проблема Иванова, который де-факто им руководит. Чем судьи занимаются на сборах? Почему не разбирают такие моменты? Откуда такие идиотские ошибки? Вопросов становится только больше, а решения – только хуже».

Вдесятером «Локомотив» мог отыграться, например, Вильсон Изидор не реализовал выход один на один. А перед перерывом железнодорожники на ровном месте «привезли» себе второй гол. Наир Тикнизян поскользнулся на фланге, Лазар Ранджелович подхватил мяч, влетел в штрафную и сделал голевую передачу Юшину.

Во втором тайме кошмар команды Циннбауэра продолжился. «Локо» уже не хватало сил для давления на ворота «Урала», а на исходе часа матча команда Виктора Гончаренко сделала счёт крупным. Константин Марадишвили пропустил за спину передачу Газинского на Ранджеловича, и серб пробил Даниила Худякова.

Вскоре после третьего гола «Урал» забил и четвёртый. Команда Гончаренко здорово разыграла угловой. Три касания головой – и мяч в сетке! Причём Газинский опять отдал голевую передачу. На сей раз Даниэлю Мишкичу.

Всё, что смог сделать «Локомотив», – отнять у Ильи Помазуна сухой матч в компенсированное время. «Урал» тоже остался в меньшинстве после удаления Фаниля Сунгатуллина и настолько расслабился, что пропустил два гола после 90-й минуты. Дмитрий Баринов и Иван Игнатьев забивали со «второго этажа». Но их голы не скрасили общее впечатление от плохой игры железнодорожников. Вопросов к немецкому тренеру всё больше.