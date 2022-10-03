«Им нельзя подписывать игроков с российским паспортом». Наша защитница осталась без Европы

Этим летом футболистка Алина Мягкова вернулась в «Локомотив» после сезона в «Вероне». Она рассказала, почему решила уехать из Италии, об отказе клуба из-за российского паспорта и восстановлении после инфекционного мононуклеоза.

— Ты провела сезон в «Вероне» и вернулась в Россию. Тебе предлагали остаться в Италии?

— У нас был заключительный тур на выезде, после которого мы потренировались ещё две недели, а потом разъехались. На прощальном ужине все игроки, у которых закончился контракт, попрощались с командой и всё — какого-то разговора с тренерским штабом или руководством не было. До этого мне предложили продлить контракт ещё на год, но я уже понимала, что команда вылетит в Серию B. Мне нравилось там, но абсолютно точно не хотелось играть дивизионом ниже. Поэтому заранее сказала, что вряд ли останусь, если команда вылетит.

— Как к тебе относились в Италии весной?

— Всё было хорошо. Тренеры и спортивный директор подходили, спрашивали, как дела у моей семьи, всё ли в порядке. Спрашивали, беспокоит ли меня что-либо. Все уважительно относились ко мне, понимали, что как бы сейчас такая политическая ситуация. Со стороны партнёров или тренерского штаба никакого негатива не было.

Презентация Алины Мягковой в «Локомотиве» Фото: https://t.me/lokowomen

— Ты рассказывала, что планировала уехать в какой-то из скандинавских чемпионатов, но всё сорвалось. Почему?

— Да, была договорённость с одним клубом, не хочу называть ни команду, ни страну. Мы обсуждали переход, но из-за политических событий они сказали, что сейчас им нельзя подписывать игроков с российским паспортом, потому что могут возникнуть проблемы со спонсорами. И что некоторые могут отказаться работать с командой после этого.

— Ты вернулась в «Локомотив» в начале лета, но тренироваться и играть начала только недавно. Почему?

— Когда я подписала контракт с «Локо» и начала тренироваться, почувствовала резкое недомогание. Сначала была сильная усталость на тренировках, потом всё переросло в ужасную боль в горле и температуру. Провели обследование, выяснилось, что у меня инфекционный мононуклеоз. Это серьёзное заболевание, которым болеют многие спортсмены. Например, биатлонисты. У нас есть те, кто пропускал по два года после него. У Антона Шипулина, насколько я понимаю, последствия мононуклеоза привели к тому, что он решил завершить карьеру. Сильно меняется состав крови, печень и селезёнка увеличиваются в размерах. При контактном виде спорта это очень опасно.

Алина Мягкова Фото: https://t.me/lokowomen

— Как много времени заняло лечение?

— Мне пришлось сидеть дома на карантине около пяти недель, я пропустила много тренировок. После карантина две недели занималась индивидуально и только после этого вернулась в общую группу.

— Тяжело возвращаться в спорт после такой болезни?

— Мне повезло, я уже тренируюсь и играю, стараюсь набрать форму. Физически это тяжело, и ещё чувствуются последствия болезни. Но понимаю, что это не проходит за месяц или за два, и мне очень повезло, что я смогла снова заниматься спортом. Многие не возвращаются. Я тренируюсь, слежу за здоровьем, так как иммунитет упал, но я в процессе. Думаю, что постепенно вернусь к своей лучшей форме.