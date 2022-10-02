«Зенит» быстро забыл разгром от «Спартака». Первым в РПЛ Карпина переиграл Семак

«Зенит» нанёс «Ростову» первое поражение в этом сезоне РПЛ.

В основу «Зенита» вернулись не игравшие в кубковом матче со «Спартаком» голкипер Кержаков, Ловрен, Барриос и Клаудиньо. Интересно, что в атаке у петербургской команды с первых минут появился сегодня Кассьерра, а не Сергеев, несмотря на ужасный выход колумбийца на замену в «дерби двух столиц». Сергей Семак терпелив и продолжает доверять новому нападающему сине-бело-голубых, который не забил ни одного гола в стартовых десяти турах РПЛ.

Между тем «Зенит» к матчу с «Ростовом» подготовил интересную социальную акцию к Международному дню пожилого человека. Чемпионы России вышли на поле в футболках с фотографиями своих бабушек и дедушек и специальных сине-бело-голубых шарфах. Клуб поддержал организации, помогающие пожилым людям.

Игра первой второй команд чемпионата не разочаровала – футбол соответствовал матчу с приставкой «топ». «Зенит» агрессивно прессинговал, намного лучше вступал в отбор мяча после потерь, чем в кубковой встрече со «Спартаком». Команда Валерия Карпина тоже не отказалась от своего стиля, пыталась прессинговать. Но ещё любопытнее было следить за действиями «Ростова» при владении мячом. Южане пытались сломать прессинг сине-бело-голубых за счёт того, что голкипер Песьяков выбегал даже за пределы штрафной и участвовал в розыгрыше. Очень рискованно играли гости! Тем не менее хозяева далеко не сразу воспользовались этим и едва не пропустили быстрый гол от экс-зенитовца Щетинина, когда Дуглас Сантос поскользнулся на ровном месте, а Клаудиньо не добежал за своим оппонентом.

Но потом Клаудиньо несколько раз здорово сыграл в отборах и перехватах. Голевая атака «Зенита» началась как раз с того, что бразилец обокрал Щетинина – ростовчане доигрались со своим смелым футболом. Малком, получив передачу от соотечественника, решил момент за счёт индивидуального мастерства. Сделал всё красиво, как и должен самый дорогой игрок лиги.

«Ростов», пусть и вставал в позиционные атаки, был всё же предсказуем, доходя до чужой трети. Зенитовцев, скорее, напрягали стандарты соперника. В результате до перерыва команда Карпина только три раза пробила по воротам Кержакова, а в створ – один. Команда Семака создавала голевые моменты после быстрых ответных атак, нанесла в первом тайме 13 ударов и пять в створ. Ещё заслуживали обсуждения два эпизода с падениями Комличенко в штрафной хозяев. Пожалуй, в обоих случаях можно согласиться с судьёй Москалёвым: центрфорвард опасно сыграл прямой ногой с открытыми шипами против Ловрена (максимум это обоюдный фол) и явно симулировал в единоборстве с голкипером «Зенита».

Зато в дебюте второго тайма Комличенко сыграл как топовый форвард! Сколько он таких голов забил, когда бил рекорды результативности в чемпионате Чехии? Теперь и в России кладёт мячи стабильно: это уже седьмой его гол в нынешнем сезоне РПЛ. Успех одних игроков – неудача других. Мостовой не добежал за отдавшим голевую передачу Сильяновым, поздно среагировав на рывок правого защитника, а Ловрен проиграл один в один Комличенко. Недавно Кержаков сказал, что хорват находится в лучшей форме за всё его время в «Зените», так как мотивирован ЧМ-2018, но в матче с «Ростовом» был тот Ловрен, которого мощно критиковали в последнее время.

«Зенит», пропустив гол, не мог поймать свою волну. Игроки хозяев спешили, допускали много для себя брака. Клаудиньо претендовал на пенальти, упав в штрафной Песьякова, однако и тут Москалёв, пожалуй был прав, не назначив 11-метровый. «Ростов» же сбивал темп и огрызался опасными контрвыпадами. Но класс есть класс – «Зенит» всё-таки забил. Если после удара Родригао команду Карпина спасла штанга, то превратиться в гол простой стенке Вендела с Сергеевым не помешало ничто. Сергеев опять принёс больше пользы, нежели Кассьерра.

Убил же интригу гол Кузяева. В этом эпизоде шедеврально сыграл Малком: своевременно открылся в нужной точке под передачу между линий и разрезал оборону «Ростова» классным пасом на Далера. В последние минуты команда Карпина сильно подсела, устав играть с высокой интенсивностью, и «Зенит» уже доминировал. Во втором тайме петербуржцы нанесли восемь ударов (четыре в створ), ростовчане – четыре (один в створ).

Теперь только команда Семака не имеет поражений в этом чемпионате.