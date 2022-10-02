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«Монако» — «Нант» — 4:1, 9-й тур Лиги 1, голевая передача Головина, хет-трик Бен-Йеддера, статистика, обзор

Головин поучаствовал в разгроме обладателя Кубка Франции! А Бен-Йеддер догнал Мбаппе
Константин Кринский
«Монако» — «Нант» — 4:1
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Отличный перформанс «Монако» в чемпионате Франции.

«Монако» на своём поле крупно обыграл «Нант» (4:1) в матче 9-го тура чемпионата Франции. Александр Головин провёл на поле 66 минут и отметился голевой передачей, а Виссам Бен-Йеддер сравнялся с Килианом Мбаппе по одному интересному показателю.

«Монако» не испытал проблем с «Нантом» – командой, которая в прошлом сезоне взяла Кубок Франции. Разгром гостей начался практически со стартовым свистком – на второй минуте. Хозяева молниеносно разыграли аут: Головин выбросил из-за боковой, Каю отпасовал на Бен-Йеддера, а форвард пробил. Голкипер Лафон с ударом справился, но на добивании успел Эмболо – 1:0.

«Монако» — «Нант» — 4:1

«Монако» — «Нант» — 4:1

Фото: Getty Images

Второго гола ждать долго не пришлось. На шестой минуте Головин разогнал очередную голевую атаку: россиянин перехватил мяч после аута «Нанта», нашёл передачей Эмболо, а тот головой скинул на Бен-Йеддера, который реализовал выход один на один – 2:0.

Франция - Лига 1. 9-й тур
02 октября 2022, воскресенье. 18:05 МСК
Монако
Монако
Окончен
4 : 1
Нант
Нант
1:0 Эмболо – 2'   2:0 Бен-Йеддер – 6'   3:0 Бен-Йеддер – 28'   4:0 Бен-Йеддер – 62' (пен)   4:1 Энрике – 79' (автогол)

Игра проходила под диктовку команды Филиппа Клемана. На 28-й минуте Бен-Йеддер отметился снова – уже во второй раз. Теперь всё началось с отбора Камара в центре, продолжилось быстрой передачей на Фофана и дальнейшим пасом на Головина. Александр в касание выложил мяч Бен-Йеддеру. Виссам в касание прошил Лафона, а россиянин отметился первым ассистом в сезоне – 3:0.

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На этом форвард сборной Франции не остановился. На 62-й минуте Головин в ходе скоростной атаки сделал пас на Фолланда. Немца внутри штрафной сбил Жиротто. А реализовал пенальти как раз таки Бен-Йеддер. Виссам оформил хет-трик и стал вторым игроком чемпионата Франции этого сезона, кому удалось забить три мяча в одной встрече. Страйкер по этому показателю догнал звезду «ПСЖ» – Килиана Мбаппе.

Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Фото: Getty Images

Единственный гол «Нант» забил не своими усилиями. Гости регулярно навешивали в штрафную «Монако», и один такой кросс привел к автоголу. Каю коленом срезал мяч в собственные ворота в довольно простой ситуации – 4:1.

Благодаря этой победе «Монако» поднялся на пятое место в чемпионате Франции и сократил отставание от лидирующего Парижа до семи очков.

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