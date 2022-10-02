«Спартак» был в одном ударе от краха. А потом полностью перевернул игру

За последние годы «Спартак» заставил нас привыкнуть к нестабильным результатам. Даже после победы над «Локомотивом» и разгрома «Зенита» казалось, что выезд к «Пари НН» может преподнести неприятный сюрприз. И эти догадки были близки к истине.

У «Спартака» в силу обстоятельств были сюрпризы в составе. В пару к Георгию Джикии вышел Миха Мевля, а в атаку отправился Антон Зиньковский, для которого это лишь второй выход в старте в этом сезоне РПЛ. Вдобавок Шамар Николсон заменил дисквалифицированного Александра Соболева. «Нижний» же вышел на поле без своего лидера Николая Калинского.

С первых минут инициатива была на стороне «Спартака». «Нижний» долгое время отбивался, но к середине тайма у хозяев появился брак в обороне. В основном в виде неточных пасов и «обрезов».

Картина игры изменилась в последние 10 минут первого тайма. «Нижний» стал заметно активнее впереди и практически сразу забил. Мамаду Майга спокойно вошёл в штрафную и пробил в ближний. Угол вратарский, но Александр Селихов не выручил.

Два факта о том, насколько беспощадно «Нижний» наказал «Спартак». Во-первых, это первый удар команды Михаила Галактионова в матче. Во-вторых — первое результативное действие Майга в сезоне.

В оставшейся части первого тайма «Нижний» плотно оборонялся. «Спартак», понятное дело, пытался вскрыть защиту соперника, причём разными способами. В основном через короткий пас, но также и с помощью навесов — не особо работало ни то, ни другое.

«Пари НН» — «Спартак» — 1:2 Фото: ФК «Спартак»

Гильермо Абаскаль решил не откладывать изменения: на второй тайм Руслан Литвинов вышел вместо Наиля Умярова. При этом чётко была видна одна из главных проблем — отсутствие Соболева. Николсон был заметно хуже в подыгрыше, да и функции таранного форварда не выполнял на должном уровне.

К середине тайма «Спартак» попытался увеличить давление, но чудом не пропустил второй. Милсон с помощью элементарного замаха дважды убрал Мевлю и пробил в перекладину.

А спустя пару минут после шанса Милсона у «Спартака» всё же прошла голевая атака. Всё решили индивидуальные действия: Зиньковский забросил в штрафную, Квинси Промес сбросил пяткой, а Николсон пробил в прыжке.

Гол явно прибавил «Спартаку» энтузиазма. В итоге очередной угловой привёл к пенальти. Мяч после касания Мевли прилетел в выставленную руку Момо Янсане, включился VAR, и главный арбитр Евгений Кукуляк, посмотрев повтор, указал на «точку».

Исполнять пошёл Промес, который в прошлом сезоне нелепо запорол пенальти как раз в Нижнем Новгороде. Квинси решил восполнить упущенное максимально изящно и выдал блестящую паненку под перекладину.

Перевернувшийся за 10 минут счёт обязывал «Нижний» идти вперёд, однако в новых условиях это было делать уже не так удобно. Концовка прошла без преимущества «Спартака», но под его контролем.



Вообще, это удивительный матч «Спартака». Большую часть игры команда страдала без одного из лидеров, и было неясно, как ей избежать поражения. Красно-белые оказались в одном ударе от краха, но полностью перевернули матч. Вот это сюжет!