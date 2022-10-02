«Динамо» сдулось после трансферов. Смолов и Захарян просто не тянут

«Динамо» опять проиграло, а «Ахмат» взлетает под руководством Сергея Ташуева – после победы над «Ростовом» в Кубке России (это было первое поражение команды Валерия Карпина в сезоне) южане выиграли и в РПЛ.

«Динамо» прилетело в Грозный без дисквалифицированных Фернандеса и Макарова. Парагваец был наказан за удаление во встрече с «Зенитом», а российский вингер – за длинный язык. КДК РФС оценил двумя матчами бана предложение Дениса подарить судьям билеты в цирк. «Ахмат» проводил первую игру в РПЛ с Ташуевым.

Интересно, что и при новом тренере в основу не попал Гамид Агаларов. В кубковом матче с «Ростовом» (3:1) лучший бомбардир прошлого чемпионата вышел в стартовом составе, но, видимо, не убедил Ташуева.

Если в первых семи матчах сезона «Динамо» не потерпело ни одного поражения, то в следующих семи с конца августа – пять! Три в РПЛ и два в Кубке России. Казалось, команда Славиши Йокановича будет прибавлять после трансферов, сделанных под конец летнего окна, но пока получается наоборот. Вот и в Грозном бело-голубые «забыли» выйти на первый тайм.

До перерыва «Динамо» нанесло лишь один удар по воротам «Ахмата», да и тот неточный. Хозяева были эмоционально заряжены, а вот Йоканович в лучшем случае может сказать про игру своей команды что-то вроде «парни работали на поле». «Ахмат» превратил в голы два из четырёх ударов в створ Шунина. Хозяева открыли счёт после стандарта – защитники москвичей прозевали врывание под подачу Антона Швеца.

Второй гол команда Ташуева забила в результате хорошей комбинации. Мы помним, что этот тренер, любящий атакующий футбол, в своё время приложил руку к формированию стиля «Краснодара». «Ахмат» Ташуева тоже начинает забивать красиво. Комбинацию по центру завязали три игрока команды из Грозного, а местный воспитанник Лечи Садулаев здорово пробил из-под Лаксальта.

На второй тайм сербский тренер «Динамо» выпустил в помощь пассивному Смолову второго форварда – Тюкавина. И бомбардир молодёжной сборной России едва не забил первым же ударом. Константин бил головой после кросса с правого фланга Дасы, но «Ахмат» спасла от пропущенного мяча перекладина. А на исходе часа матча динамовцы получили прекрасный шанс перевернуть игру. Молодой Садулаев, висевший на жёлтой карточке, потерял голову и сфолил на Лаксальте – судья Безбородов удалил автора гола и голевой передачи.

Но, как ни удивительно, в большинстве «Динамо» почти не создавало остроты. У команды Йокановича были проблемы со скоростью движения мяча, нестандартными действиями. Оставалась надежда лишь на то, что кто-то решит эпизод за счёт индивидуальных действий. Вот только Смолов и Захарян – главные звёзды бело-голубых – потерялись на поле. Арсен никак не может преодолеть спад в новом сезоне.

До 93-й минуты «Динамо» нанесло всего один удар в створ. А в компенсированное время юный Гладышев забил свой первый гол в РПЛ. Нападающий протащил мяч в штрафную и пробил так, что голкипер Шелия не смог до мяча дотянуться.

Ярослав, конечно, запомнит этот гол на всю жизнь. Но «Динамо» он ничего не дал – бело-голубые по делу проиграли «Ахмату».