«Гинер долго ждал, пока мы искали средства». Как в «Зените» появились первые легионеры

Сегодняшний «Зенит» невозможно представить без легионеров. В петербургской команде играют семь бразильцев, два колумбийца и хорват. Они делают результат, а российские футболисты, будем называть вещи своими именами, подыгрывают иностранцам сине-бело-голубых. Но ещё 20 лет назад легионеров из дальнего зарубежья невозможно было представить в составе «Зенита». Вспоминаем, как они появились в Санкт-Петербурге и как сложились их карьеры.

В 2001 году «Зенит» выдал свой лучший за долгое время сезон. Команда под руководством вернувшегося в клуб легендарного тренера Юрия Морозова сенсационно финишировала в тройке. Сине-бело-голубые показывали дерзкий, быстрый и атакующий футбол, заявляли о себе восходящие звёзды – Андрей Аршавин и Александр Кержаков.

Перед сезоном-2002 тогдашний президент клуба Виталий Мутко в поисках усиления состава «Зенита» обратил внимание на зарубежный трансферный рынок. Мутко в этом смысле был пионером для Санкт-Петербурга, где болельщики молились на местных воспитанников и огорчались, когда их места занимали «чужаки». Тем более – иностранцы! Но год спустя Мутко привезёт первого в истории петербургского клуба иностранного тренера, чеха Властимила Петржелу. А зимой 2002-го босс «Зенита» смотрел в сторону Югославии.

Борис Рапопорт, работавший спортивным директором «Зенита» и отправленный просматривать потенциальных новичков, рассказывал, как подписывали защитника Милана Вьештицу, полузащитника Владимира Мудринича и нападающего Предрага Ранджеловича.

«В конце 2001 года у нас должен был быть банкет, я уже собрался уходить в отпуск. Вдруг мне позвонил Мутко и спросил: «Борис Завельевич, ты в Югославии давно был?». Отвечаю, что ни разу там не был. «Вместо банкета поедешь туда», – продолжил он. Я уехал в Югославию и посмотрел матч «Войводина» – «Партизан», в котором играли Вьештица и Танасьевич. Агенты предлагали мне совершенно других футболистов, но Вьештица мне очень понравился. Я вернулся в Санкт-Петербург, рассказал Мутко об этом футболисте. Обсудили вместе с Виталием Леонтьевичем и Юрием Андреевичем ситуацию. Морозов сказал: «Ладно, хоть я в отпуск и ушёл, но всё же полечу туда». Что он и сделал. После этого мы снова встретились, и Юрий Андреевич говорит: «Да, этот игрок мне тоже понравился. Мы его берём». По дороге он «зацепил» Владимира Мудринича, который в «Зените» себя не реализовал. Не могу сказать, что этот игрок мне очень нравился. Он был такой медленный, габаритный. Но Морозов увидел в нём хорошего хавбека и предоставил шанс. Однако Мудриничу мешали частые травмы. Третий иностранец, которого мы взяли на флажке, – Предраг Ранджелович. Газзаев отказался от него в ЦСКА. Мы просмотрели ряд кассет с его игрой в «Анжи» и в армейском клубе. Он играл блестяще, много забивал. Даже мальчишки рассказывали, что на тренировках нашей команды Ранджелович просто чудеса творил» (в интервью для Gorodovoy.ru).

Кто-то то ли в шутку, то ли всерьёз сравнивал подписание «Зенитом» трёх югославов с подписанием «Миланом» легендарного голландского трио Райкард – Гуллит – ван Бастен. От новичков ждали, что они будут тащить команду к золоту. Заплатили за Вьештицу, Мудринича и Ранджеловича смешные по нынешним временам, но вполне достойные по меркам начала 2000-х деньги.

«Если мне не изменяет память, стоимость трансфера Вьештицы составляла около $ 800 тысяч, Мудринич был подешевле – где-то $ 500–600 тысяч, Ранджелович стоил $ 1 млн, – рассказывал Рапопорт. – Учитывая хорошие отношения Гинера с Мутко, армейцы долго ждали, пока мы изыскивали средства. Таким образом, на трансферы этих трёх футболистов было затрачено порядка $ 2,5 млн».

Владимир Мудринич Фото: ФК «Зенит»

Мудринич должен был заменить в «Зените» Андрея Кобелева – плеймейкера, ключевого игрока «бронзовой» команды. Полузащитник решил возвратиться под занавес карьеры в родное московское «Динамо». Для сине-бело-голубых это была очень серьёзная потеря, но Мудринича разрекламировали как мастера паса и крутого исполнителя стандартов, поэтому болельщики поверили, что легионер заменит Кобелева. Действительно, до перехода в «Зенит» Владимир много забивал за «Смедерево», отличался даже в еврокубках. Тем не менее в составе петербургской команды он сыграл всего 11 матчей и стал автором одного-единственного гола – в ворота «Сатурна» в чемпионате. Оказалось, что медлительный и любивший играть на «чистых» мячах полузащитник совершенно не подходит под футбол Морозова.

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Ранджелович пришёл на место другого мощного центрфорварда – любимца болельщиков Геннадия Поповича, у которого обнаружили проблемы с сердцем. Адаптация Предрага должна была получиться самой простой, ведь до «Зенита» он играл в России за «Анжи» и ЦСКА, где немало забивал. Нападающий по прозвищу Пейджер не нашёл общего языка с тренером армейцев Валерием Газзаевым, тем не менее Морозов верил в югослава. Но и тут вышел промах. Ранджелович сыграл за «Зенит» всего 17 матчей и забил четыре гола, три из которых – андоррскому «Энкампу». Эту команду петербуржцы разгромили в Кубке УЕФА с рекордным счётом 8:0. Работоспособность Предрага тоже не устраивала тренеров сине-бело-голубых.

Молодой Вьештица солидно выглядел в игре за сборную Югославии U21, поэтому в «Зените» не сомневались, что он за короткий срок превратится в лидера обороны команды. Но первый сезон в России получился у Милана крайне неудачным – центрбек много ошибался и был выставлен на трансфер вместе с Мудриничем и Ранджеловичем. Вьештица остался в «Зените» только потому, что Петржела решил перестроить оборону на игру в линию. Защитник-легионер был знаком с этой системой, в отличие от россиян. В результате Милан задержался в петербургском клубе до конца 2006 года, выиграл серебро и Кубок Премьер-Лиги, а продали его в «Ростов» за € 350 тыс.

Почти вся карьера Вьештицы прошла в России. Он поиграл за «Ростов», «Шинник», «Жемчужину» и петербургское «Динамо», а кроме того, на полгода возвращался на родину – в «Партизан», с которым выиграл чемпионат Сербии (единственное золото Милана). Закончил играть в 2014 году. Интересно, что Вьештица и образование получил в нашей стране. Он окончил университет имени Лесгафта, защитив дипломную работу на тему «Технико-тактические действия центрального защитника высокого класса». Милан планировал стать тренером, но пока на профессиональном уровне не работал.

Мудринич вернулся на родину и играл только в Сербии, за исключением шести месяцев в 2009 году, когда он уезжал в греческий «Трасивулос». Получил ещё один шанс в большом клубе, перейдя в «Црвену Звезду». Впрочем, и там не сверкал. Владимир повесил бутсы на гвоздь в 2017-м, попробовал тренировать. В этой роли тоже не добился особого успеха – возглавлял «Златибор» и «Дрину», потом был помощником главного тренера в том же «Златиборе», а в последние годы работает с юношескими командами.

Ранджелович уехал из «Зенита» в Румынию, поиграл сезон в Австрии, а заканчивал в клубах Сербии и Черногории. Потом и он подался в тренеры. Любопытно, что начинал Пейджер в академии «Краснодара», а с января 2016-го по июнь 2018-го был ассистентом в черногорском «Рударе». Ранджелович признавался: переход из ЦСКА в «Зенит» – его ошибка.

Три серба не сделали «Зенит» российским топом. Сегодня у семи бразильцев это получается лучше. Но Вьештица, Мудринич и Ранджелович останутся в истории сине-бело-голубых как легионеры-первопроходцы.