«Рубин» «сгорает» в Первой лиге. Сейчас Слуцкий точно завидует Игнашевичу и «Алании»

В таблице Первой лиги образцовое двоевластие. «Алания» и «Балтика» не просто опережают всех, у них ещё и полное равенство: семь побед, четыре ничьих, одно поражение, 25 очков и 21 забитый мяч. И лишь один показатель размещает владикавказцев выше – они пропустили на гол меньше балтийцев.

Турнирная таблица

«Арсенал» обыграл «Рубин» в Казани. Слуцкий всё дальше от лидеров

«Рубин» полностью провалил первый тайм центрального матча тура, в котором встретился с ещё одним выходцем из РПЛ – тульским «Арсеналом». Сложно охарактеризовать по-другому 45 минут, где хозяева ни разу не пробили в створ, а по общему числу ударов соперник вёл 6:2, забил дважды и поставил казанцев в максимально затруднительное положение. Да, команда Слуцкого чуть больше владела мячом, но толку в этом не было.

Капитан «Арсенала» Евгений Луценко стал героем матча, забив дважды. На 34-й минуте он опередил Беленова после подачи Ткачёва и головой поразил цель, а ближе к перерыву накрыл вынос Самошникова из штрафной – и это 2:0 в пользу Тулы! Был у Луценко и ещё шанс, когда он сам продрался в штрафную, но пробил во вратаря.

Новость по теме Слуцкий отреагировал на заряды об увольнении со стороны фан-сектора «Рубина»

И всё же заряды казанского фан-сектора, который в концовке выступал с призывом уволить Леонида Слуцкого, немного замаскировали саму игру. Дело в том, что второй тайм получился совсем другим. «Арсенал» затратил немало сил и присел в оборону, а «Рубин», наоборот, включился после жёсткой беседы в раздевалке. Казань отквитала один гол на 68-й минуте (Кабутов подавал на Фамейе, но мяч никого не коснулся и влетел в дальний угол). А ещё Мартынович попал в перекладину; Аднан закручивал с углового, но его одноклубник Бакаев помешал мячу на ленточке; дважды бил Фамейе… В общем, моментов как минимум для ничьей было предостаточно.

У «Алании» пока всё получается. В следующем туре – выезд в Тулу

«Алания» начала свой матч позже остальных, закрывая тур. «Шинник» дал ей неплохой бой, но оказался слабее и закономерно проиграл – 1:3. После финального свистка Вадим Евсеев доступно и даже дважды объяснил журналистам разницу: если «Рубин» в прошлом туре играл с ярославцами медленно, то «Алания» – быстро. Именно движение, скорость в переходных фазах и мобильность определили исход матча.

На шестой минуте лучший бомбардир владикавказцев Артур Галоян набежал вторым темпом в свободную зону и после прострела Гиоргобиани оформил свой пятый мяч в сезоне. «Шинник» красиво сравнял: Разборов, не глядя (!), отдал через себя на дальний угол вратарской, а Батютин легко выиграл единоборство у Хабалова и забил головой. «Алания» моментально среагировала, и Машуков уже обыграл вратаря, но Хитяев вынес мяч с ленточки. Нестрашно, Ислам уже при 2:1 отличился после углового. Точнее, записали гол на него, хотя мяч, похоже, срикошетил от головы Зинкова.

«Шинник» ничего не смог поделать с таким напором. Можно вспомнить момент Эльдара Низамутдинова, но 41-летнему капитану хватило сил только на забег, но не на удар – получилось в руки вратарю.

Дудиев вбросил из-за боковой почти как Делап

«Балтика» продолжает уверенное движение к высоким целям. На этот раз команда Сергея Игнашевича небесполезно смоталась в Уфу. Хотя матч для калининградцев получился очень непростым. «Уфа» во втором тайме осталась вдесятером: на 54-й минуте удалился Никитин. Однако распечатать ворота соперника балтийцы смогли только на 86-й минуте – отличился Кирилл Маляров. Здесь важно отметить аут едва вышедшего на замену Аслана Дудиева, который вбросил не хуже легендарного Рори Делапа, и скидку боснийца Гедеона Гузины. Обязательно посмотрите!

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Уже после этого Данил Клёнкин окончательно снял все вопросы, оформив счёт 2:0. Ну а главный итог тура для «Балтики» – продолжение беспроигрышной серии, которая теперь насчитывает 11 матчей.

СКА тоже не проигрывает, хоть и буксует. А Шарль от всех убегает и не забивает

Единственная команда, которая может хотя бы сравниться с серией «Балтики», – «СКА-Хабаровск». У армейцев девять туров без поражений. И это при том, что начали чемпионат хабаровчане ужасно, проиграв трижды подряд. Правда, в этом туре коллектив Романа Шаронова довольствовался одним очком – нулевая ничья в Ульяновске с «Волгой».

Гости могли забить уже в дебюте: Фомин ввёл из-за боковой на уровне вышеупомянутого Дудиева, вот только Рукас бахнул над перекладиной. Мог забить блеснувший в прошлых турах ивуариец Шарль – попал во вратаря в упор. Впрочем, сейвом матча отметился не Климович из «Волги», а Помазан из СКА. Вышедший в перерыве у хозяев Кирилл Морозов целил в дальний угол из-за штрафной, но экс-кипер ЦСКА, который играет после травмы Сугробова, потащил. Ну а в ответ Шарль дважды убежал от защитников «Волги», но упустил оба шанса.

«КАМАЗ» – надежда Татарстана. Есть поддержка главы региона и смелые цели

На днях интересное интервью изданию «Татар-информ» дал президент «КАМАЗа» Наиль Магдеев. Во-первых, он рассказал, что президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поддерживает клуб, чётко обозначил выделяемую сумму – 150 млн рублей. Во-вторых, сравнил посещаемость «КАМАЗа» и «Рубина» в предыдущих матчах. На игру в Набережных Челнах тогда пришло больше людей. Отсюда вытекает вопрос Магдеева: а там ли построили 45-тысячный стадион? Справедливости ради, в этом туре на «Рубин» пришло всё-таки больше. Ну, а в-третьих, Магдеев напомнил, что «КАМАЗ» играл в высшем дивизионе раньше «Рубина», добавив любопытную фразу: «История имеет свойство развиваться по спирали, поэтому мы вернулись к тому, от чего ушли». Похоже ли на то, что надежды перерастают в осязаемую цель?

«КАМАЗ» в конце лета ушёл с вершины таблицы Первой лиги, поскольку пять туров не выигрывал. Далеко не факт, что ему удастся заскочить в РПЛ уже следующим летом. Однако в группе лидеров команда держится, несмотря на все трудности. И в заочном противостоянии с соседями из Казани в 12-м туре они тоже оказались лучше.

«Родина» перебила количеством, но проиграла. Реализацию никто не отменял

«КАМАЗ» на своём поле победил «Родину» – 2:0. А это, на секундочку, амбициозная команда с тремя бразильцами, которая довольно серьёзно усилилась в трансферное окно. Москвичи нанесли больше ударов — 13:9, но в створ чаще попадали челнинцы — 5:3. Хозяева оказались эффективнее в реализации. Мохаммад и Шамкин доставили максимальное эстетическое удовольствие, хоть и сделали всё довольно просто – первый прицельно подал, другой выиграл борьбу и забил головой. А второй гол лидер и капитан «КАМАЗа» Гаглоев оформил с пенальти. Челны – на четвёртом месте.

В красноярском манеже Никита Глушков играл против Никиты Глушкова

«Енисей» дважды за игру попал в створ и забил два безответных гола «Динамо», которое не уступало никому с конца июня, после неудачного выезда в Астрахань. На 32-й минуте Саная дезориентировал защиту махачкалинцев, не тронув мяч, и Ломакин вколотил его в ворота. Позже Саная пушечным ударом с пенальти разозлил Хамхоева – пробил прямо по центру! При 2:0 красноярцы чуть отдали сопернику инициативу, но это ему не помогло. А ещё здесь на поле сошлись полные тёзки – и в Красноярске, и в Махачкале есть Никита Глушков. Старший победил.

Царукян поздравил маму и подтянул «Волгарь» выше, а «Кубань» разгромила «Краснодар-2»

«Волгарь», который мы знаем по уверенному набору очков в домашних матчах, открыл счёт победам на выезде. Симпатичная команда Андраника Бабаяна выиграла у «Велеса» в Домодедове. Там, кстати, пробили антирекорд посещаемости в туре – 184 зрителя. Астраханцы хорошо использовали фланги. Вдохновенно играл Царукян, классным ударом с линии штрафной открывший счёт, а во втором тайме оформивший дубль. После матча он пришёл на интервью, посвятил голы и послал сердечко в камеру маме – у неё был день рождения.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Первой лиги.

Ещё одна всегда заметная фигура – вратарь «Волгаря» Олег Смирнов. В первом тайме он взял пенальти от Логуа (в прошлом туре Ираклий забил с точки «КАМАЗу»). «Велес» после перерыва, как только остался в меньшинстве, парадоксальным образом сравнял счёт. Однако тут же второй мяч и забил Царукян, а в конце Агеев поставил точку.

Самый посещаемый матч тура состоялся в Краснодаре и собрал 6927 зрителей. «Кубань» в дерби разгромила «Краснодар-2» – 4:0. Не лучшая игра 19-летнего вратаря «двойки» Михаила Штепы. Сначала он классически застрял в полупозиции при подаче, когда Чуканов открыл счёт (и на выходе не сыграл, и ворота потерял). Ошибся и при втором голе. В третьем случае Штепа страховал защитника за штрафной, но Абдоков его перебросил, а четвёртый гол – с пенальти. Нури Абдоков оформил свой дубль уже в компенсированные минуты.

«Акрон» выстоял в Нижнекамске и оттолкнулся от зоны вылета

«Акрон» впервые выиграл при Евгении Калешине. После четырёх ничьих тольяттинцы победили «Нефтехимик» благодаря голу Максима Палиенко на 81-й минуте. Однако это тот случай, когда течение игры, статистика и удары не нашли отражения в результате. Просто оцените, сколько хороших моментов было у «Нефтехимика» – и это ещё не все вошли в обзор! Наставник команды Кирилл Новиков после матча сказал, что у него чувство дежавю, будто бы второй раз пересмотрел игру со «СКА-Хабаровск». Действительно, очень похоже, а результат и пропущенный в конце мяч – точная копия.

«Нефтехимику» не позавидуешь – он третий тур не забивает. А впереди матч с «Балтикой» в Калининграде и домашняя игра с махачкалинским «Динамо», где ещё нужно найти ключи к воротам «тигра» Хазбулата Хамхоева.