Футболиста из России не хотят пускать в Польшу на матч еврокубка. Как решить эту проблему?

Ещё 8 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша согласовали запрет на въезд для граждан с российскими паспортами. Под исключения попали единичные категории, но среди них не оказалось спортсменов, деятелей кино, бизнеса или просто туристов. Соответственно, если ты футболист с гражданством РФ, а играешь за какой-то европейский клуб вне шенгенской зоны, попасть в эти страны становится невозможным.

В этот же момент я написал знакомому игроку, который имел теоретические шансы оказаться в такой ситуации. Проблема действительно серьёзная. Он гражданин России, играет в еврокубках, но за команду из страны, которая не подписала шенгенский договор. И пока все игроки получали визы через польское посольство, парня туда даже не пустили. В итоге нужные документы он получил в последний момент. И то визу удалось оформить только на четыре дня – то есть перед следующим матчем человека ждут новые проблемы. И такое лишь у него в команде. Всё из-за неугодного паспорта.

Свежая история – с полузащитником израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы Магомедом-Шапи Сулеймановым. Похожий сюжет: гражданин России, который должен попасть в Польшу на матч с «Лехом» в Лиге конференций. Соответственно, по прилёте ему необходимо пройти паспортный контроль. Но это невозможно, так как страна закрыла границы для россиян. Что делать? Пока мало кто понимает. Агент игрока Алан Агузаров уже сообщил, что, вероятно, парень останется в Израиле и никуда не полетит.

«Достаточно невелики шансы, что Шапи в итоге пустят на территорию Польши. Велика вероятность, что он останется на базе клуба и не поедет с командой. Сам Магомед очень расстроен, так как он сейчас набрал хорошую форму. Жаль, что вмешиваются в дело немножко неспортивные моменты. К сожалению, в данной ситуация мы ничего сделать не можем. Шапи очень хотел помочь команде», – сказал Агузаров «РБ Спорту».

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: ФК «Хапоэль»

При этом сам Сулейманов сейчас не только самый дорогой, но и один из самых полезных игроков «Хапоэля». За два месяца в Израиле он набрал форму и уже дважды забил в чемпионате. Болельщики полюбили парня и вряд ли теперь одобряют политику Польши в отношении обычного футболиста.

Ещё один игрок, который может попасть под запрет на въезд – защитник «Пюника» Михаил Коваленко. 13 октября у клуба из Армении игра в Литве с «Жальгирисом». Очевидно, здесь возникают проблемы, которые похожи на ситуацию Шапи – пересечение границы. Однако, учитывая, что матч не так скоро, возможно, руководство клуба сможет что-то изменить.

Неизвестно, столкнется ли Александр Головин из «Монако» или Станислав Черчесов, тренирующий «Ференцварош», с подобными проблемами в случае полета на матчи в указанные в самом начале страны. Всё дело в том, что при перелёте из Франции или Венгрии им не придётся проходить паспортный контроль, так как страны объединяет шенгенский договор. Поэтому здесь кому как повезло.

Станислав Черчесов Фото: Getty Images

При этом УЕФА очень холодно отреагировал на вопрос о невозможности Сулейманова попасть в Польшу.

«Все вопросы по передвижению игроков, включая оформление визы, попадают под ответственность участвующих в соревновании команд. Власти стран участвующих клубов – единственные стороны, которые могут выносить какие-то решения. Это ответственность клубов обращаться к властям по этим вопросам», – приводит комментарий УЕФА «СЭ».

То есть организация, по сути, отстранилась от проблемы, посчитав себя лишней в этом вопросе. Удивительно. Ведь в УЕФА точно должны понимать, что подобные прецеденты очень опасны. И решать их необходимо оперативно.