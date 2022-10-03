Сафонов выдал сейв сезона! Как он вообще это сделал? Видео

11-й тур РПЛ завершился. В последнем матче, вынесенном на понедельник, «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Результат получился не самым ярким, зато игра подарила мощного героя.
Инициатива на первых минутах матча была у «Крыльев». А лучший момент создал 17-летний Сергей Пиняев, когда круто накрутил двоих защитников и запустил мяч в перекладину.
Помимо игровых проблем, «Крылья» получили ещё и кадровую. В середине тайма травму получил один из ключевых футболистов команды Юрий Горшков. Пришлось менять его на Георгия Зотова.
Потеря «Крыльев» совпала с пробуждением «Краснодара». Гости стали активнее прессинговать и отбирать. На некоторое время моменты у «Крыльев» практически исчезли. Зато в последней трети тайма у самарцев проснулось второе дыхание. Продолжал разрывать Пиняев, причём делал это ещё и разнообразно. Нападающий зарядил со штрафного так, что мяч после рикошета снова прилетел в перекладину, а Матвей Сафонов — в штангу. К счастью, вратарь «Краснодара» отделался испугом и не травмировал лицо.
Самой зрелищной в первом тайме получилась концовка. Моменты были у обеих команд: «Крылья» оживились, но и «Краснодар» не подсел. Лучший шанс был у гостей: Олакунле Олусегун запорол выход один на один. А гиперактивный Пиняев снова выдал шикарный проход с фланга в центр и не попал по воротам.
«Крылья Советов» — «Краснодар»
Фото: ФК «Краснодар»
На фоне отсутствия голов матчу нужно было зрелище, и мы почти увидели драку. Гленн Бейл заступился за партнёра и толкнул Кайо. Тут же подключился Вячеслав Литвинов, и защитник «Крыльев» полетел на газон. Судья дал по жёлтой Кайо и Бейлу, хотя в выборе засомневался даже VAR: на табло появилась надпись «идентификация игрока». Но менять решение арбитры не стали.
Второй тайм чуть не начался с пенальти. Максим Глушенков ворвался в штрафную, его настиг Кайо, и нападающий упал. Главный арбитр Алексей Сухой контакта не увидел, а вот Сергей Карасёв, работавший на VAR, засомневался и позвал коллегу к монитору. Повтор Сухого не переубедил, и «Крылья» так и остались без пенальти.
У «Краснодара» тем временем стало туго с позиционными атаками, поэтому команда временно переключилась на дальние удары. И если попытка Кристиана Рамиреса особых проблем Ивану Ломаеву не доставила, то после выстрела Никиты Кривцова пришлось тащить.
На последних минутах команды не спеша обменивались моментами, а в одном из эпизодов «Краснодар» не пропустил только чудом. И у этого чуда даже есть имя — Матвей Сафонов. Вратарь вытащил мяч из ворот, а судьи после повторов пришли к выводу, что полностью линию мяч не пересёк. Нереальный сейв! После такого стало понятно, что голам в этом матче просто не суждено быть.
Итоговая ничья, по сути, не нужна была ни одной из команд. «Крылья» не смогли запрыгнуть в десятку, а «Краснодар» — в тройку лидеров. Правда, учитывая сейв Сафонова, жаловаться гостям вряд ли стоит.
- 3 октября 2022
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