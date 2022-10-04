Спартак», «Зенит» и «Сатурн» пробовали наладить работу с этим рынком. Система не выстроилась, зато ярких персонажей было много.

В России играло очень много крутых аргентинцев! Вот их символическая сборная

Легионеры в чемпионате России были начиная с 1992 года. Хотя ещё в 1990 году американец (!) Дейл Малхолланд заезжал в «Локомотив», правда, отыграл всего шесть матчей. Поначалу зарубежные игроки представляли страны СНГ, но в 1994 году из Серии в «Жемчужину» приехал Ассаф аль-Халифа. С тех пор представить российскую лигу без легионеров уже нельзя. Поскольку из некоторых стран их особенно много, мы решили набрать символические сборные.

Пойдём в алфавитном порядке, но относительно свободно. Начинаем с Аргентины.

Всего легионеров из Аргентины в России за всю историю: 45 футболистов

В России три клуба пытались выстроить систематическую работу с аргентинцами: «Спартак», «Зенит» и «Сатурн». Ни у одного не вышло, а у «Спартака» особенно. Начиная с легендарного Фернандо Кавенаги, было семь попыток – все мимо.

Если у аргентинца получалось долго и плодотворно играть в России, чаще всего это были самостоятельные персонажи.

Как мы выбирали: чётких критериев нет, но мы ориентировались на количество матчей в чемпионате России, влияние на наш футбол и талант в принципе. Безусловно, выбор очень субъективный. Будет интересно узнать в комментариях, согласны ли вы и кого стоит добавить.



Схемы произвольные, хотя мы постарались удержать игроков в рамках позиций. Иногда состав будет без вратаря, в этом случае мы делаем допущение.

Сборная аргентинцев в РПЛ Фото: «Чемпионат»

Вратарь: персонаж ещё не открыт

Аргентина не то чтобы славится своими голкиперами, так что клубы из России до сих пор ни одного не заиграли.

Правый защитник: Кристиан Ансальди

Клубы: «Рубин» (2008-2013), «Зенит» (2013-2016)

Матчи/титулы: 187 матчей/чемпион России – 2008 и 2009, обладатель Кубка России – 2012 и Суперкубка России – 2010, 2012 и 2015

Кристиан Ансальди Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Ансальди в нашей аргентинской банде играет справа, хотя его основное амплуа, конечно, левый защитник. «Рубин» купил молодого 22-летнего игрока «Ньюэллс Олд Бойз» зимой 2008-го за € 3,6 млн. Дебютный сезон получился насыщенным: Ансальди быстро стал основным, испытал себя как раз в роли правого защитника и выиграл чемпионство. Всего за «Рубин» у него набралось больше сотни матчей, ещё одно золото, Кубок России, два Суперкубка и яркие победы в еврокубках (Тот-Самый-Матч на «Камп Ноу»!»).

В «Зените» он числился три года, но играл мало, дважды уезжал в аренду – в «Атлетико» и «Дженоа». В 2016 году «Дженоа» выкупил его, чтобы перепродать в «Интер».

Где сейчас: 35-летний Ансальди вместе с Буффоном пытается вытащить «Парму» из Серии Б.

Центральный защитник: Эсекьель Гарай

Клубы: «Зенит» (2014-2016)

Матчи/титулы: 75 матчей/чемпион России – 2014/2015, обладатель Кубка России – 2015/2016 и Суперкубка России – 2015 и 2016

Эсекьель Гарай Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Трансфер Гарая – один из самых успешных для «Зенита». Летом 2014-го питерцы забрали топ-защитника «Бенфики» всего за € 6 млн. Эсекьель был в расцвете, 28 лет, так что через два сезона «Зенит» удачно перепродал его в «Валенсию» – уже за € 24 млн.

Где сейчас: летом-2020 закончился контракт с «Валенсией», а прошлым летом, в 34 года, Гарай завершил карьеру.

Центральный защитник: Леандро Фернандес

Клубы: «Динамо» (2006-2014)

Матчи/титулы: 235 матчей/бронзовый призёр чемпионата России – 2008

Леандро Фернандес Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Если с португальцами у «Динамо» середины нулевых не особенно получилось, то с покупкой Леандро Фернандеса угадали. Хотя опасения были: Фернандес хоть и был олимпийским чемпионом – 2004 и брал серебро Кубка Америки – 2004, но не стремился куда-то уезжать из Аргентины. Условия оказались настолько соблазнительными, что игрока благословил даже тренер «Ривер Плейт» Даниэль Пассарелла. Помимо контракта, в «Динамо», рассказывали о планах создать чемпионскую команду. Не сложилось. Хотя бронза-2008 для клуба была сродни первому месту.

Леандро заработал не только деньги, но и уважение. Болельщики дважды признавали его игроком сезона, плюс он был капитаном. При 179 см роста проявлял знаменитую аргентинскую страсть и жёсткость.

Где сейчас: из «Динамо» вернулся в родной «Ньюэллс», затем чуть поиграл в Уругвае и в 2018 году завершил карьеру.

Левый защитник: Клементе Родригес

Клубы: «Спартак» (2004-2009)

Матчи/титулы: 93 матча/серебряный призёр чемпионата России – 2005, 2006 и 2009

Клементе Родригес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По характеру Клементе Родригес похож на Фернандеса, но такой плотной карьеры в России у него не получилось. Сам игрок объяснял в интервью «Чемпионату», что было трудно без русского языка, да и вообще он стремился в Испанию. Там он поиграл, кстати, съездив в аренду в «Эспаньол», но не закрепился.

В России Клементе всё равно запомнился: во всех турнирах почти дошёл до сотни матчей, за бородку получил в команде прозвище Индеец, ну и легендарное сражение с Яном Коллером. Это надо видеть:

Права на видео принадлежат Первому каналу.

Где сейчас: После «Спартака» поиграл в Испании, Бразилии и Аргентине, а год назад ушёл из профессионального футбола.

Опорный полузащитник: Леандро Паредес

Клубы: «Зенит» (2017-2019)

Матчи/титулы: 61 матч

Леандро Паредес Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Удивительно, но один из самых талантливых и статусных аргентинцев в истории РПЛ остался вообще без трофеев. «Зенит» много заплатил за Паредеса (€ 23 млн), помучился с его характером и сумел продать дороже – в «ПСЖ» за 40 млн.

Но да, это парень с полным набором скиллов: дальний удар, передачи, техника, штрафные и даже «сухой лист».

Права на видео принадлежат ФК «Зенит».

Где сейчас: не пригодился новому «ПСЖ» и ушёл в аренду в «Ювентус».

Центральный полузащитник: Тино Коста

Клубы: «Спартак» (2013-2016)

Матчи/титулы: 35 матчей

Тино Коста Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Сложный выбор между Кристианом Майданой и Тино Костой, но остановимся всё-таки на последнем. Майдана был не обделён талантом, но расплёскивал его где-то по пути на поле. Коста выглядел игроком более цельным – всё-таки бэкграунд «Валенсии». Однако в «Спартаке» он попал в число всех аргентинцев, у которых не получилось. При 11 результативных баллах (3+8) за 35 матчей от Косты ждали куда большего. Загрустив, он поехал по арендам.

Где сейчас: 37-летний Тино играет во второй лиге Аргентины за «Сан-Мартин».

Атакующий полузащитник: Алехандро Домингес

Клубы: «Рубин» (2004-2006 и 2009), «Зенит» (2007-2009)

Матчи/титулы: 171 матч/чемпион России – 2007 и 2009, обладатель Суперкубка России – 2008, Кубка УЕФА – 2007/2008 и Суперкубка УЕФА – 2008

Алехандро Домингес Фото: РИА Новости

Пожалуй, лучший аргентинец в российском футболе. Домингес приехал в наш чемпионат ещё в 2004 году, причём выбирал между «Рубином» и «Торпедо-Металлург». Удачно выбрал Казань, где вышел за сотню матчей – 107. И в них – 43 гола, 24 передачи. Основную массу трофеев, впрочем, он выиграл в «Зените», где провёл два сезона. В 2009 году Чори триумфально вернулся в «Рубин», чтобы выиграть чемпионство, стать Лучшим игроком сезона (по версии еженедельника «Футбол») и по-королевски уйти в «Валенсию».

Где сейчас: в Ла Лиге не вышло, зато с «Олимпиакосом» Домингес взял три чемпионства и Кубок страны. Летом-2018 завершил карьеру, а недавно сыграл за «Зенит» в Матче Легенд.

Правый вингер: Эсекьель Понсе

Клубы: «Спартак» (2019-2022)

Матчи/титулы: 73 матча/серебряный призёр чемпионата России – 2020/2021

Эсекьель Понсе Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Удивительно, сколько талантливых аргентинцев пробовали себя в «Спартаке», но не реализовали потенциал. Помимо упоминавшихся, Кавенаги, Пареха, Рохо, Инсаурральде.

Вот и Понсе вроде и был достаточно полезен – «25+5» в 73 матчах, но ощущение, что мог гораздо больше. Разноплановый, с отличным чутьём на выбор позиции, с ударом. Забивал по-всякому:

Где сейчас: играет за «Эльче» в Ла Лиге.

Левый вингер: Себастьян Дриусси

Клубы: «Зенит» (2017-2021)

Матчи/титулы: 138 матчей/чемпион России – 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021, обладатель Кубка России – 2019/2020, обладатель Суперкубка России – 2020 и 2021

Себастьян Дриусси Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Очень яркий футболист, которому нужны особые условия. Такие у Дриусси были в «Ривер Плейт», откуда «Зенит» купил его за солидные € 15 млн. В Санкт-Петербурге у него были вспышки, но в итоге всё закончилось конфликтом. «Я скучаю по «Риверу» и очень скучаю по игре в атаке. Три года я играю на дерьмовой позиции, мне это надоело», – рубанул Дриусси во время стрима. Неудивительно, что вскоре состоялся трансфер «на выход». Однако вместо какого-то топ-чемпионата Себастьян выбрал МЛС. Судя по статистике, он снова в нужной тепличной атмосфере: в 31 матче сезона сделал 20+5 по системе «гол+пас».

Где сейчас: Дриусси в расцвете лет (26), уже легенда «Остина» и разрывает МЛС.

Нападающий: Эктор Бракамонте

Клубы: «Москва» (2003-2009), «Терек» (2009-2011), «Ростов» (2011-2012)

Матчи/титулы: 238 матчей

Эктор Бракамонте Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Российский футбол середины нулевых невозможно представить без Эктора Бракамонте. Простой аргентинский парень, которого болельщики прозвали Пушкин, полюбивший группу «Чайф» из-за песни «Аргентина – Ямайка 5:0». В Бракамонте был, кажется, весь колорит Аргентины. Вот два прекрасных текста, чтобы вспомнить легенду ФК «Москва». Ведь Бракамонте так и остался лучшим бомбардиром клуба (46 голов) и игроком с наибольшим количеством матчей (172). Причём Бракамонте приходил ещё до переименования, в «Торпедо-Металлург».

Где сейчас: делает музыку и живёт в удовольствие.