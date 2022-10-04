Холанд провоцирует топовые бренды, ожидая жирнейший контракт. Он обойдёт Роналду и Месси?

После феноменального дебюта за «Манчестер Сити» в августе Эрлинг Холанд выдал ослепительный сентябрь, а в начале октября подтвердил сумасшедший потенциал хет-триком в ворота «Манчестер Юнайтед». Для 22-летнего форварда это уже 15-й хет-трик в карьере и третий в АПЛ. Для такого достижения норвежцу понадобилось всего восемь игр – для сравнения, Криштиану Роналду воспарил на эту высоту лишь спустя 232 матча.

Практически не осталось сомнений, что Холанд укрепился в статусе суперзвезды, способной в ближайшее десятилетие крушить рекорды и зарабатывать баснословные деньги как на поле, так и благодаря рекламе. Удивительно, что в то время, как Месси и Роналду связаны пожизненными контрактами с adidas и Nike соответственно, беспощадный норвежский викинг остаётся без топового соглашения. Рассказываем, почему так получилось, кого Эрлинг уже рекламирует и на какие бренды ориентирован.

Холанд провоцирует Nike, adidas и Puma на беспрецедентное предложение

Как правило, топовые спонсоры вербуют будущих звёзд в раннем возрасте, пытаясь заключить долгосрочную сделку с минимальными вложениями. Далеко не всем родителям дано вести тонкую игру на повышение, как отцу теннисисток-чемпионок Уильямс – его скиллы очень круто продемонстрированы в оскароносной ленте «Король Ричард». Папа Холанда Альф-Инге играл в футбол на высоком уровне (выступал за «Сити» с 2000 по 2003 год), но даже он посчитал достаточным восьмилетнее соглашение на € 1 млн в год, которое в 14 лет его сыну предложил Nike. Контракт истёк в феврале этого года, и теперь норвежец точно не готов продешевить.

Сегодня Холанд волен раздумывать над предложениями любых брендов. Они и правда стоящие, но норвежец не хочет торопиться в желании снять все сливки. Осенью прошлого года Puma убеждала форварда подписать контракт на € 8 млн в год, на что Nike отреагировал жирным предложением в € 50 млн за пять лет. Представители adidas тоже не бездействуют, суля гонорар на уровне американской компании.

Холанд рекламировал Nike на протяжении восьми лет Фото: Nike

Эрлинг пока никому не отказал, взял время на раздумья и продолжает будоражить потенциальных спонсоров. На презентации в качестве игрока «Манчестер Сити» норвежец красовался в бутсах Puma Ultra – с этим производителем «горожане» заключили 10-летний контракт в 2019 году. Затем, во время предсезонного тура чемпионов Англии по США, футболист забил «Баварии» в обуви adidas X Speedportal.

В преддверии первого матча Премьер-лиги «Сити» с «Вест Хэмом» Эрлинг вышел на лондонский стадион в кроссовках adidas, а в самой игре надел бутсы Nike Mercurial Vapor 14. «Мне неинтересно мнение людей по этому поводу. За этим следит мой отец», – с напускным безразличием прокомментировал смену обуви бомбардир в начале сентября в интервью Complex.

Двумя весомыми причинами для форварда не торопить события остаются его феноменальный прогресс (стоимость потенциального контракта увеличивается с каждым голом), а также заработки конкурентов – Месси, Роналду и Мбаппе. Лео и Криштиану обладают пожизненными соглашениями на $ 1 млрд, а Килиан в феврале этого года продлил контракт с Nike на 10 лет стоимостью £ 140 млн. Задача норвежца как минимум не уступить этой тройке, а в идеале выбить беспрецедентные условия.

Продвигает производителя массажёров и дистрибьютора фруктов

По информации директора-основателя курса магистратуры по спортивному бизнесу и менеджменту в университете Ливерпуля Дэвида Кокейна, один из брендов готов платить форварду $ 18 млн в год за его услуги. «Какой бы ни была астрономической сумма, я бы рекомендовал Эрлингу не подписывать долгосрочное соглашение. Идеально было бы выбрать четырёхлетний курс и переключаться между компаниями», – считает эксперт.

Пока Холанд ждёт жирной поклёвки от монстров спортивной индустрии, он сосредоточился на развитии преимущественно отечественных брендов. Как и отказывающийся рекламировать неполезную еду и азартные игры Мбаппе, норвежец тоже заботится о репутации и здоровом образе жизни. В 2021 году Эрлинг стал лицом крупной норвежской компании по дистрибуции фруктов и овощей Bama-Gruppen. «Ешь, двигайся, спи» – такой слоган подходит форварду, и он охотно продвигает его через соцсети.

Эрлинг не только рекламирует массажёры Hyperice, но и использует их для восстановления Фото: Hyperice

В мае прошлого года Холанд вышел на новый уровень и проявил себя как инвестор. Норвежец стал акционером американской компании Hyperice, специализирующейся на разработке массажёров для восстановления мышц. Компания применяет свои технологии и ноу-хау в таких отраслях, как фитнес, киберспорт, здравоохранение, массаж и оздоровление на рабочем месте в глобальном масштабе. Сумма вложений Эрлинга не разглашается, но известно, что также в Hyperice инвестировала теннисистка Наоми Осака, а ещё компания имеет долгосрочные контакты с НБА и НФЛ. Это позволило увеличить её капитализацию до $ 1 млрд.

Амбассадор Samsung Galaxy вместе с Кими Райкконеном

Футболист осознаёт важность медийного продвижения карьеры, поэтому сразу после перехода в «Манчестер Сити» этим летом подписал соглашение со стриминговым сервисом Viaplay, ориентированным на трансляцию матчей АПЛ. Сервис имеет права на показ матчей чемпионата Англии до 2028 года в Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Польше и Нидерландах. «Я всю свою жизнь фанател от английского футбола. Возможность играть в Премьер-лиге – это сбывшаяся мечта. Я рад стать послом Viaplay. Уверен, что мы проведём много весёлых лет вместе», – сияет футболист. За полгода до соглашения с Холандом Viaplay объявила о партнёрстве с чемпионом «Формулы-1» Максом Ферстаппеном.

Сделка футболиста с Viaplay помогла ему включить отца в качестве эксперта матчей АПЛ, помимо этого, сервис снял документальный фильм о жизни игрока. В нём нападающий рассказал, в частности, о важности употребления чистой воды и выращенного только в натуральных условиях мяса. А ещё о специальных очках, позволяющих достичь более глубокой фазы сна и максимального расслабления.

Эрлинг Холанд Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Ещё один важный проект для Холанда – сотрудничество с Samsung Galaxy, начавшееся в мае прошлого года. Норвежец стал амбассадором по продвижению флагманской линейки смартфонов Galaxy S21 Ultra наряду со шведской супермоделью Эльзой Хоск, легендарным финским автогонщиком Кими Райкконеном и датским дизайнером одежды Анин Бинг.

Востребованность Эрлинга растёт с каждым днём, а трансфер форварда в «Манчестер Сити» увеличил в разы количество его поклонников. Этот переход идеален для клуба и игрока не только с точки зрения спортивной, но и маркетинговой составляющей. «Горожане» – единственный клуб АПЛ без долгов, привлекающий топовых спонсоров и позволяющий продвинуть личный бренд благодаря мультиклубной системе City Football Group. Можно не сомневаться, что благодаря топовому клубу и бомбардирским навыкам Холанд в самое ближайшее время получит крутой контракт от Nike, adidas или Puma и взлетит по заработкам на уровень тех, кого он ещё пару лет назад видел только на постерах.